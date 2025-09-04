Οι αλλεπάλληλες εξελίξεις στην ηλεκτρονική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου προκάλεσαν την επίσημη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται από σήμερα, ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος καυτηρίασε τους διπλωματικούς χειρισμούς επί του λεπτού αυτού θέματος χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα».

Σύμφωνα με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, «ένα έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό, αποτελεί προτεραιότητα με διεκδίκηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ένα έργο το οποίο είναι περιβαλλοντικό, έχει σοβαρότατα προβλήματα και σε τεχνικό και σε οικονομικό, αλλά δυστυχώς και σε διπλωματικό επίπεδο». Γι’ αυτό κι εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, «ο οποίος πριν από λίγους μήνες δήλωνε ότι ξεκινάει το έργο» διατηρεί ακόμη το χαρτοφυλάκιό του στο Υπουργείο Εξωτερικών.

«Πόσα άλλα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει;»

Συνεχίζοντας ο κ. Φάμελλος, ισχυρίστηκε πως «πέρα από τα σοβαρά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί όταν η κυβέρνηση επέτρεψε τις αναθεωρητικές διαθέσεις της Τουρκίας και σταμάτησαν οι έρευνες έξω από την Κάσο, τώρα πλέον προκύπτουν από την κυβέρνηση της Κύπρου ζητήματα και βιωσιμότητας του έργου, αλλά και μία εμπλοκή του όλου θέματος με ένα σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς».

Έθεσε δε δύο ερωτήματα. Πρώτον, πώς «εδώ και έξι χρόνια δεν μπόρεσε να λύσει ούτε βασικά διπλωματικά ζητήματα ο κ. Μητσοτάκης με τη φίλη κυβέρνηση και τη χώρα της Κύπρου» και δεύτερον «πόσα άλλα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει».

«Η νέα εμπλοκή της χώρας σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς δεν μας δημιουργεί, δυστυχώς, εντύπωση με αυτή την κυβέρνηση», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Φαραντούρης: Να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Παράλληλα με τα ερωτήματα του Σωκρ. Φάμελλου, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στην ολοκλήρωση του έργου τόσο εξαιτίας των τουρκικών απειλών όσο και των αντεγκλήσεων μεταξύ ελληνικής και κυπριακής κυβέρνησης.

Στη γραπτή ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Κεφαλλονίτης καθηγητής επισημαίνει ότι «η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο μέσω του έργου Great Sea Interconnector αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ενεργειακή ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάσσεται στους στόχους για μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Ευρώπης, ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη συνακόλουθη ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες».

Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, ο Νικ. Φαραντούρης παρά την οικονομική και πολιτική στήριξη της ΕΕ, το έργο βρίσκεται σε αβεβαιότητα. «Από τη μία πλευρά, η Τουρκία επιχειρεί να το παρεμποδίσει με απειλές χρήσης βίας και προβάλλοντας αβάσιμους ισχυρισμούς περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις περιφερειακές της στρατηγικές. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούνται «αντεγκλήσεις» μεταξύ των Κυπριακών και των Ελληνικών Αρχών, των δύο Κυβερνήσεων (Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδης, Υπουργός Ενέργειας Σ. Παπασταύρου) και φορέων (ΑΔΜΗΕ) ως προς τις εκατέροθεν υποχρεώσεις και εν τέλει ως προς την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες καθυστερήσεις».

Για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η ολοκλήρωση του έργου έχει ευρύτερη σημασία, πέρα των δύο χωρών, προς όφελος της Ευρώπης συνολικά. «Πρόκειται για έργο ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας, που ενδυναμώνει την εσωτερική αγορά ενέργειας, ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια και συνδέει για πρώτη φορά ενεργειακά την Κύπρο με την υπόλοιπη Ένωση, για αυτό και η ΕΕ το έχει στηρίξει οικονομιικά και πολιτικά».

Εν όψει τούτων, ο κ. Φαρσντούρης ζητά από την Κομισιόν να παρέμβει ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ολοκλήρωση του έργου. Ζητά επίσης να ενημερωθεί πώς προτίθεται η Ένωση να αντιμετωπίσει τις στρατιωτικές τουρκικές απειλές έναντι ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού έργου.