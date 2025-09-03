Πυκνές είναι οι εξελίξεις της ημέρας γύρω από το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, με τελευταίο επεισόδιο στο θρίλερ της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών την αποκάλυψη, δια στόματος Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινάει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το πολυθρύλητο έργο.

Απαντώντας το απόγευμα της Τετάρτης σε σχετική δημοσιογραφική ερώτηση, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι «η θέση της Λευκωσίας είναι ξεκάθαρη, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ενιαία. Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Η βιωσιμότητα του εξαρτάται από την υλοποίηση δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο φορέας υλοποίησης, που είναι ο ΑΔΜΗΕ και αναμένουμε την υλοποίηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Από και πέρα θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα το απόγευμα έχω ενημερωθεί ότι η Νομική Υπηρεσία ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι μετά από διάφορες καταγγελίες που έγιναν εδώ και καιρό και έχουν διερευνηθεί αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο».

Ερωτηθείς ποιους αφορά είπε πως «δεν αναφέρεται σε ποιους. Αλλά επειδή ακούω διάφορα για έργα και μεγάλες δηλώσεις που κάποιοι κάνουν, αυτή η Κυβέρνηση – το είπα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω, δε θα κουραστώ να το λέω και να το κάνουμε με τις ενέργειες μας – είναι εδώ για να μην υπάρχει η οποιαδήποτε σκιά για την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει κανένα μα κανένα περιθώριο συζήτησης. Άρα, κάποιοι όταν προβαίνουν σε δηλώσεις να είναι λίγο πιο προσεκτικοί ειδικότερα όταν αφορά το όνομα, τη φήμη, την αξιοπιστία της χώρας μας, κανένας δεν είναι πάνω από την αξιοπιστία και τη φήμη αυτής της χώρας».

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι «δεν υπάρχουν διαφορές με την Ελληνική Κυβέρνηση. Υπάρχουν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ και για να είναι βιώσιμο το έργο, αυτές τις υποχρεώσεις πρέπει να τις υλοποιήσει», ενώ εκτίμησε ότι η εισαγγελική παρέμβαση από τις Βρυξέλλες «φυσικά και φέρνει καθυστερήσεις».

Δεν επιβεβαιώνει, δε διαψεύδει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το «Βήμα» και η Ιωάννα Μάνδρου επικοινώνησαν με αρμόδιους παράγοντες του εθνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίοι ούτε επιβεβαίωσαν ούτε διέψευσαν τις πληροφορίες. Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση ούτε για το εύρος της εισαγγελικής παρέμβασης ούτε για την κατεύθυνση της. Πάντως η παρέμβαση θεωρείται δεδομένη, καθώς την αποκάλυψε ο ίδιος ο κύπριος Πρόεδρος.

Σε κάθε περίπτωση πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, μετά τις δηλώσεις του κ. Κεραυνού, για το καλώδιο και τη χρησιμότητά του στην κυπριακή δημοκρατία, αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρεται να έχει κινηθεί για έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, καθώς το έργο αυτό χρονολογείται από το 2010 και η συνολική χρηματοδότηση υπολογίζεται σε 650 εκ ευρώ.

Το θέμα προσλαμβάνει, όπως είναι φυσικό, σημαντικές γεωπολιτικές διαστάσεις και σχετίζεται με διπλωματικές πτυχές στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας.

Το μήνυμα Παπασταύρου σε Λευκωσία

Νωρίτερα σήμερα, ο έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε απευθύνει μήνυμα προς την κυπριακή πλευρά, υπαινισσόμενος πώς στην παρούσα φάση το επενδυτικό σχέδιο βρίσκεται στον «αέρα».

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας στην ΕΡΤ τις δηλώσεις του κύπριου υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, ο Σταύρος Παπασταύρου εκτίμησε μεταξύ άλλων πως στέλνουν ένα «αμφίσημο μήνυμα» για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης και τόνισε πως «είναι επιτακτική ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η Ελλάδα έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το έργο».

Στην πρώτη της απάντηση μετά τις δηλώσεις του ΥΠΟΙΚ της Κύπρου που «κεραυνοβόλησαν» το έργο, η Αθήνα είχε ρητά δηλώσει, δια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ότι «το έργο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους» και πως απαιτείται διαμοιρασμός του κόστους, όπως ισχύει για όλα τα διασυνοριακά έργα.

Στο ίδιο πνεύμα και ο εκπρόσωπος του Μεγάρου Μαξίμου, είχε κατηγορηματικά απορρίψει το ενδεχόμενο να επωμιστούν οι έλληνες φορολογούμενοι το δημοσιονομικό κόστος του έργου, παρά το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε πως πρόκειται για ένα «πολύ σημαντικό έργο για την Ευρώπη και την Κύπρο, ένα αδελφό κράτος για εμάς».

Τον ασκό του Αιόλου είχε ανοίξει από νωρίς την Τετάρτη συνέντευξη του Μάκη Κεραυνού, εντείνοντας το κλίμα αβεβαιότητας, που ήδη σοβούσε γύρω από το έργο, καθώς με τις νέες αυτές του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, τέθηκε θέμα υλοποίησης του: «Έχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους».