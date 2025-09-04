Το Reuters επιβεβαιώνει ότι ευρωπαίοι εισαγγελείς ερευνούν πιθανές ποινικές παραβάσεις που σχετίζονται με ένα έργο ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη με την Ανατολική Μεσόγειο. Το πρακτορείο επικαλείται τον πρόεδρο της Κύπρου, αλλά και την ίδια την εισαγγελική αρχή.

Ο ελληνικός διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ΑΔΜΗΕ έχει αναλάβει το έργο για το καλώδιο Great Sea Interconnector και τη σύνδεση των ευρωπαϊκών και κυπριακών δικτύων μεταφοράς, αλλά και την επέκτασή του προς το Ισραήλ στο μέλλον.

Στο έργο έχουν σημειωθεί αρκετές καθυστερήσεις και η Λευκωσία έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για το έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι «πάγωσε» λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών ανησυχιών.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε στους δημοσιογράφους αργά την Τετάρτη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για «πιθανά ποινικά αδικήματα».

Η EPPO επιβεβαίωσε ότι έχει ανοίξει έρευνα

«Η Εισαγγελία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνα», ανέφερε η υπηρεσία σε γραπτή απάντησή της στο Reuters. «Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας».

Στην Αθήνα, η ΑΔΜΗΕ αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζει ενεργά το έργο, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση σχετικά με την έρευνα. Ο ελληνικός φορέας εκμετάλλευσης ανέλαβε το έργο το 2023, αντικαθιστώντας άλλη εταιρεία με έδρα την Κύπρο.

Ο Πιοτρ Σεφαρίν, Επίτροπος της ΕΕ για δημοσιονομικά θέματα και καταπολέμηση της απάτης, αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα την Πέμπτη, επικαλούμενος την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν έχει εκφραστεί κάποια ανησυχία από το γραφείο του σχετικά με το έργο.

Μετά την ολοκλήρωσή του, οι υπεύθυνοι του έργου αναφέρουν ότι η σύνδεση θα είναι «η πιο μακριά στον κόσμο» γραμμή υψηλής τάσης, με μήκος 1.240 χλμ., αλλά και η βαθύτερη, σε βάθος 3.000 μέτρων.

Ύψιστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας το έργο λέει η Κομισιόν

«Το έργο, Great Sea Interconnector (GSI), παραμένει υψίστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνουμε ό,τι είναι εντός των δυνατοτήτων μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έργο θα υλοποιηθεί», δήλωσε η Άννα Κάιζα, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Ενέργειας από τις Βρυξέλλες.

Η ίδια, σε ερώτηση που δέχθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, εξήγησε τους λογούς που είναι σημαντικό το έργο για την Επιτροπή λέγοντας πως «είναι απολύτως κρίσιμο για να μπει ένα τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου» και επιπλέον «μόλις υλοποιηθεί, θα επιτρέψει την ενσωμάτωση αυξημένων ποσοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα, γεγονός που τελικά θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας προς όφελος των επιχειρήσεων, των εταιρειών και των καταναλωτών στην περιοχή».

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση η κυρία Κάιζα τόνισε ότι έχει περάσει όλα τα απαραίτητα στάδια που απαιτούνται για να πάρει το πράσινο φως και για το λόγο αυτό η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους εμπλεκόμενους για την υλοποίησή του. Όπως είπε, «έχει το καθεστώς του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και έχει λάβει χρηματοδότηση όλα αυτά τα χρόνια από διάφορους μηχανισμούς μας» και «προτού αυτό το έργο γίνει επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την ΕΕ, έχει περάσει από αρκετά αυστηρό έλεγχο από την Επιτροπή, από τους φορείς του έργου, διότι φυσικά πρέπει να αποδεικνύει την οικονομική του βιωσιμότητα. Το έργο αυτό υλοποιείται ήδη εδώ και αρκετά χρόνια και θα θέλαμε να δούμε την ολοκλήρωσή του το συντομότερο δυνατόν. Είμαστε σε επαφή με τον φορέα υλοποίησης, με τις ρυθμιστικές αρχές, με τις εθνικές αρχές, και φυσικά καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους» προκειμένου «πραγματικά για να βάλουμε τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και να κάνουμε κάτι πολύ, πολύ συγκεκριμένο για να μειώσουμε τις τιμές ενέργειας στην περιοχή».

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το έργο, γεγονός που έκανε γνωστό και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας πως «είμαστε ενήμεροι για την έναρξη έρευνας από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Δημόσιου Εισαγγελέα (EPPO) και δεν έχουμε κανένα σχόλιο να κάνουμε για το ζήτημα αυτό», «πρόκειται για εξελισσόμενες διαδικασίες, οπότε δεν θα τις σχολιάσουμε με κανέναν τρόπο».

Τέλος, αναφορικά με τα χρονοδιάγραμμα και αν θα υπάρξει καθυστέρηση λόγω και της έρευνας, η κυρία Κάιζα τόνισε ότι «πρόκειται για Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα από την Επιτροπή», και συμπλήρωσε ότι «αναμένουμε από όλα τα μέρη να δεσμευτούν για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου, διότι κάθε περαιτέρω καθυστέρηση είναι εις βάρος των εμπλεκομένων μερών, και ειδικά της Κύπρου, η οποία είναι ο κύριος ωφελούμενος του έργου αυτού».