Στο νοσοκομείο βρίσκεται από την Τρίτη ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας.

Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!

Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση.

Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει η ανάρτηση στην οποία προχώρησε ο Γιάννης Κότσιρας, με τον οποίο βρίσκονται σε περιοδεία για συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου ακύρωσε συναυλία στον Βόλο

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Πορτοκάλογλου ανακοίνωσε μέσω social media την έκτακτη αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του με τον Γιάννη Κότσιρα, που θα πραγματοποιούνταν το βράδυ της ίδιας ημέρας στον Βόλο.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν διευκρίνισε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση, αλλά ανέφερε πως -λόγω ανωτέρας βίας- η μετάβασή του, καθώς και του Γιάννη Κότσιρα, στην πόλη, δεν είναι εφικτή.

«Η σημερινή συναυλία μας στον Βόλο αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την μετάβασή μας.

Η πραγματοποίηση της συναυλίας σε νέα ημερομηνία εξετάζεται ήδη και θα ακολουθήσει άμεσα νεότερη ανακοίνωση με όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Ζητούμε την κατανόησή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή», έγραψε στην ανακοίνωσή του ο Νίκος Πορτοκάλογλου.