Με όπλο την άμυνά της η Εθνική μας ομάδας επικράτησε άνετα της Γεωργίας 94-53 και σφράγισε την πρόκρισή της στους «16» του Eurobasket. Ο αγώνας ουσιαστικά κράτησε περίπου 15 λεπτά, αφού στη συνέχεια η ομάδα του Σπανούλη κυριάρχησε στο παρκέ.

Η επιλογή της Γεωργίας στην άμυνα ήταν ξεκάθαρη από την αρχή του αγώνα. Οι βοήθειες όταν η μπάλα πήγε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο πήγαιναν πάνω του δύο και τρεις παίκτες. Αυτό δημιουργούσε ανισορροπία την οποία εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Σπανούλη. Με πλουραλισμό στην επίθεση και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας (5/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα) έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 13-22.

Στα πρώτα τρία λεπτά της δεύτερης περιόδου οι Γεωργιανοί μείωσαν στους 4 (24-20), αλλά η συνέχεια ήταν γαλανόλευκη. Με όπλο την άμυνά της και με εξαιρετικό Μήτογλου η Εθνική έτρεξε επί μέρους 24-9 για να πάει στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-29.

Κάπου εκεί τελείωσε και το παιχνίδι. Οι Γεωργιανοί πέταξαν λευκή πετσέτα, η Εθνική ανέβασε τη διαφορά πάνω από τους τριάντα πόντους με το τελικό 94-53 να σφραγίζει τη μεγάλη της νίκη.

Εθνική Γεωργίας – Εθνική Ελλάδας 53-94

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι (0/7 σουτ), Μαμουκελασβίλι 14 (5/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/1 βολή), Τζιντζαράτζε 2, Μπουργιανάτζε 2, Σερμαντίνι 11 (5/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Σανάτζε 11 (2), Κορσάντια 8 (5 ριμπάουντ), Πεβάτζε, Σενγκέλια 2, Μπάλντουιν 3 (1/7 σουτ, 5 ασίστ), Οτσχικίτζε

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 5 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Σλούκας 4 (6 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κατσίβελης 6 (2), Σαμοντούροβ 4, Γιάννης Αντετοκούνμπο 27 (8/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 8/13 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 17 (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές)

Το πρόγραμμα της ημέρας στον όμιλο

Γεωργία – Ελλάδα 53-94

18:15 Ισπανία – Κύπρος / Novasports Start

21!30 Βοσνία – Ιταλία / Novasports Start & ΕΡΤ1

Εθνική: Η βαθμολογία στον όμιλο της

Ελλάδα 3-0 (+36)

Ιταλία 1-1 (+7)

Ισπανία 1-1 (+7)

Βοσνία 1-1 (+6)

Γεωργία 1-1 (-2)

Κύπρος 0-2 (-54)

Επόμενη αγωνιστική

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Ελλάδα – Βοσνία / Novasports Start & ΕΡΤ

18:15 Κύπρος – Γεωργία / Novasports

21:30 Ιταλία – Ισπανία / Novasports

Εθνική: Το πρόγραμμά της στον όμιλο