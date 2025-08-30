Καμπανάκι κινδύνου χτυπούν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ώρες καθώς ο καιρός χαλάει και αναμένονται έκτακτα φαινόμενα, ενώ η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου φαίνεται να κυλάει με ζέστη, που τοπικά Τρίτη και Τετάρτη θα φτάσει τους 40 βαθμούς.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ «στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις».

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για «ένα καλά οργανωμένο μέτωπο» που «θα επηρεάσει σε λίγες ώρες τα ΒΔ με βροχές και καταιγίδες».

Ένα καλά οργανωμένο μέτωπο θα επηρεάσει σε λίγες ώρες τα ΒΔ με βροχές και καταιγίδες.@CivPro_GR @EMY_HNMS @Starchannelnew1 pic.twitter.com/vg6DhRCEon — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 30, 2025

«Προσοχή στους κεραυνούς στη βόρεια Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, από τη Λαμία και πιο βόρεια, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα», επισημαίνει στη δική του πρόβλεψη ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.