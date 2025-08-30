Ο καιρός θα σημειώσει ραγδαία μεταβολή φέρνοντας κακοκαιρία μικρής χρονικής διάρκειας με έντονα φαινόμενα για το προσεχές τριήμερο. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα υπάρξουν έντονες καταιγίδες με μεγάλη πτώση κεραυνών αλλά και χαλάζι και συστήνουν προσοχή στους πολίτες, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου η αλλαγή του καιρού θα είναι σημαντική και μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλά για επικίνδυνες καταιγίδες με κεραυνούς το Σαββατοκύριακο, ενώ ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι μετά τις καταιγίδες θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας που κατά τόπους θα φτάσεις και τους 40 βαθμούς κελσίου.

Ακολουθούν αναλυτικά οι προβλέψεις των μετεωρολόγων και οι σχετικές αναρτήσεις τους για τα φαινόμενα του προσεχούς τριημέρου και την πορεία του καιρού από κει και μετά.

Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς

Επικίνδυνο θα είναι το Σαββατοκύριακο, καθώς θα σημειωθούν επικίνδυνες καταιγίδες. Όμως η μίνι κακοκαιρία θα χτυπήσει τη βορειοδυτική Ελλάδα, στις υπόλοιπες περιοχές ο υδράργυρος θα ανέβει και θα πιάσει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, «βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά – βόρεια – βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών».

«Προσοχή στους κεραυνούς στη βόρεια Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, από τη Λαμία και πιο βόρεια, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα», επισημαίνει.

Κολυδάς: Λίγες μπόρες, άνοδος της θερμοκρασίας στις αρχές του μήνα

✅Εξασθενημένο το πεδίο των ανέμων τις επόμενες ημέρες με εντάσεις που σε καμία περιοχή δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Λίγες μπόρες το Σαββατοκύριακο στα δυτικά και βόρεια και σχεδόν αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο στις… pic.twitter.com/N03GR220iY — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 29, 2025

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του κάνει λόγο για λίγες μπόρες στα δυτικά και βόρεια, εξασθενημένους ανέμους και άνοδο της θερμοκρασίας στις αρχές του μήνα.

«Εξασθενημένο το πεδίο των ανέμων τις επόμενες ημέρες με εντάσεις που σε καμία περιοχή δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Λίγες μπόρες το Σαββατοκύριακο στα δυτικά και βόρεια και σχεδόν αίθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο στις αρχές του μήνα και θα κυμαίνεται κατά 4 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά . Φυσικά δεν μιλάμε για ιδιαίτερες ζέστες, όπως άλλωστε είχαμε αναφέρει πριν λίγες μέρες».

Παναγιώτης Γιαννόπουλος: Πρόσκαιρη μεταβολή

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο από το απόγευμα πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται στα βορειοδυτικά της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το πρωί της Κυριακής. Το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται λίγες μπόρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από τη Δευτέρα ξανά αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά στους 34 με 36 βαθμούς, οι μεγαλύτερες τιμές της εβδομάδας αναμένονται την Τρίτη και την Τετάρτη, στην Αθήνα τοπικά στους 35 με 36 βαθμούς.

Τσατραφύλλιας: Πρώτα καταιγίδες και μετά 40άρια

Την προσοχή των πολιτών για έντονα φαινόμενα σήμερα, με καταιγίδες, κεραυνούς αλλά και χαλάζι, εφιστά στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται το επόμενο εικοσιτετράωρο στη χώρα, ενώ αναφέρεται και στο νέο κύμα ζέστης που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα.

Αναλυτικότερα ο Τσατραφύλλιας σημειώνει χαρακτηριστικά πως έρχονται «πρώτα καταιγίδες και μετά 40αρια», καθώς το Σάββατο αναμένονται καταιγίδες, χαλάζι, αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ωστόσο, το σκηνικό αυτό αλλάζει απότομα λίγα εικοσιτετράωρα μετά, καθώς ειδικά την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

«Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα», αναφέρει.

Στους προγνωστικούς χάρτες για τα διαστήματα Σάββατο 30/08, 18:00 – 21:00, Κυριακή 31/08, 00:00 – 03:00 και Κυριακή 31/08, 03:00 – 06:00 αποτυπώνονται οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν βροχές ή καταιγίδες και οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι μαύρες κουκκίδες απεικονίζουν χαλάζι με μεγέθη έως 2 εκατοστά, τα κόκκινα τρίγωνα απεικονίζουν χαλάζι με μεγέθη μεγαλύτερα των 2 εκατοστών, ενώ οι λευκές κουκκίδες δείχνουν πού αναμένονται μεγάλες ποσότητες χαλαζιού.

Ακολουθεί η πρόβλεψη του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική υπηρεσία

Ο καιρός σήμερα Σάββατο, 30 Αυγούστου

Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά και από τα δυτικά θα αυξηθούν. Από τις μεσημεριανές ώρες βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Βόρεια Επτάνησα, στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονίας. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, ενώ τη νύχτα προς Κυριακή θα επεκταθούν (με μικρότερη ένταση) στα Κεντρικά Επτάνησα και σε περιοχές της Δυτικής Στερεάς. Πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα θα εκδηλωθούν επίσης σε περιοχές της Κεντρικής Στερεάς, της Θεσσαλίας και της υπόλοιπης Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 32-33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 32-34 και τοπικά 35 βαθμούς, στην Κεντρική Ελλάδα από 21 έως 32-34 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 33-34 και τοπικά στα ανατολικά έως 36-37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 28-30, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 28-31 βαθμούς, ενώ τοπικά στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν στους 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο, θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις κυρίως από τις απογευματινές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32-33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι αρκετά πιθανό να βρέξει το βράδυ.. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς.

Ο καιρός της Κυριακής 31 Αυγούστου

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλία το πρωί.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Δευτέρας 1η Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.