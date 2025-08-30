Τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη και οι βελτίωσή τους είναι αυτά που θα βρεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ακριβώς μια εβδομάδα, δηλαδή το επόμενο Σάββατο θα παρουσιάσει στο Βελλίδειο τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για το 2026, που θα κινούνται προς την κατεύθυνση της μείωσης άμεσων φόρων.

Έως τότε, εν μέσω συνεχών συσκέψεων θα έχουν οριστικοποιηθεί και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο ο πρωθυπουργός. Κυβερνητικά στελέχη, σημειώνουν ότι το σίγουρο είναι πως οι όποιες μειώσεις θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη και την οικογένεια. Όπως λένε, το γεγονός ότι έχουμε πλεονάσματα, μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Για τους γονείς γενικότερα, και στην περσινή ΔΕΘ και παλαιότερα, ξεκινώντας από το 2019 με το επίδομα γέννησης, έχουν ληφθεί μέτρα. Οφείλουμε, λένε, στους ανθρώπους αυτούς να κινηθούμε όσο πιο υποστηρικτικά γίνεται. Άλλωστε, το δημογραφικό είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας. Οπότε, σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού θα επικεντρώνονται στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Με πρόβλεψη να στηριχθούν ακόμα παραπάνω οι συμπολίτες μας που είναι πολύτεκνοι ή υπερπολύτεκνοι ή όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Η μείωση των άμεσων φόρων είναι απάντηση και στην πίεση της ακρίβειας. Όπως εξηγούν, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος πηγαίνει στην πίεση που φέρνει σε κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη η ακρίβεια. Άρα θα είναι ουσιαστικά και μέτρα κατά της ακρίβειας. Όταν υπάρχει η δυνατότητα να μειωθεί ο οποιοσδήποτε άμεσος φόρος και επομένως να υπάρξει μία αύξηση του εισοδήματος του πολίτη.

Η απάντηση στον Φιντάν

Την ξαφνική ηρεμία και την προετοιμασία για τη ΔΕΘ τάραξε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ο οποίος αναφέρθηκε χθες στην Αθήνα. Όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις διπλωματικές ισορροπίες, είναι ανεπίτρεπτο ένας υπουργός να αναφέρεται στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας.

Κυβερνητικά στελέχη, από την δική τους πλευρά, εξηγούν ότι η κυβέρνηση έδωσε συντονισμένη απάντηση στις δηλώσεις Φιντάν, με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο Κράτος, το οποίο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ψηλώνει ουσιαστικά. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.

Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγονται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις.

Η Παιδεία στο επίκεντρο του χθεσινού υπουργικού

Χθες συνεδρίασε και το υπουργικό συμβούλιο στην προγραμματισμένη συνάντηση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα της Παιδείας, καθώς και η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου πως η έναρξη της νέας πολιτικής σεζόν συνοδεύεται για πρώτη φορά από μία νέα ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς ενεργές καταλήψεις στα Πανεπιστήμια, ενώ παράλληλα, ενόψει και της έναρξης των πρωταθλημάτων, διατηρείται το κεκτημένο της καταπολέμησης της οπαδικής βίας στα γήπεδα, δεδομένου ότι δεν σημειώθηκαν πουθενά επεισόδια.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, σε αρκετές περιπτώσεις τέτοιες πολιτικές νίκες είτε περνούν απαρατήρητες είτε καταλήγουν να θεωρούνται δεδομένες, παρά το γεγονός ότι ωφελούν το σύνολο των πολιτών, με τα ίδια στελέχη να εκφράζουν ωστόσο τη βεβαιότητα ότι σταδιακά υπάρχει μία σιωπηρή αναγνώριση του έργου που παράγεται σε ζητήματα που ταλάνιζαν επί χρόνια την ελληνική κοινωνία.