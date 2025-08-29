Λίγες μέρες πριν το ραντεβού στη ΔΕΘ, οι υπουργοί της κυβέρνησης βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου για το καθιερωμένο υπουργικό συμβούλιο του Αυγούστου.

Από το τραπέζι που φιλοξενεί τους υπουργούς, ήταν όλοι χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, οι περισσότεροι άλλωστε έχουν επιστρέψει από τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Πολλά ήταν και τα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν μεταξύ των υπουργών όπου συζητήθηκαν μια σειρά από θέματα.

Όλοι, είχαν μαζί τους γαλάζιους φακέλους που μέσα σε αυτούς εμπεριέχονται πληροφορίες και όλα όσα αφορούν το χαρτοφυλάκιο που διαθέτουν.

Στην εισήγηση του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων με ιδιαίτερη έμφαση όμως στα Παιδείας. Με αυτή την ευκαιρία, έριξε τα «βέλη» του και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη κριτική που ασκούν, ενώ ιδιαίτερη ήταν η αιχμή για τη στάση του ΠαΣοΚ, χωρίς ωστόσο να γίνεται ονομαστική αναφορά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Δείτε εικόνες από το υπουργικό