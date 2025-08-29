Ιδιαίτερο βάρος δίνει η κυβέρνηση στη 89η ΔΕΘ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ολοκληρώνει χθες μια σύντομη αλλά ουσιαστική, όπως τη χαρακτηρίζουν κυβερνητικά στελέχη επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης, τους πρυτάνεις των δημοσίων πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και τους βουλευτές Θεσσαλονίκης της ΝΔ.

Τα μηνύματα Μητσοτάκη από Θεσσαλονίκη

Σαφή ήταν και τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του θέτοντας το πολιτικό διακύβευμα και το πλαίσιο στο οποίο κινείται η Ελλάδα σήμερα σε σχέση με το γεωοικονομικοπολιτικό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πολιτική και οικονομική κρίση της Γαλλίας, μίας από τις πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης, τονίζοντας ότι οι δύο κρίσεις αυτές είναι αλληλένδετες: από τη μία ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να καταλήξει σε καμία συναίνεση, και από την άλλη μία οικονομία η οποία παράγει όχι πλεονάσματα, αλλά μεγάλα ελλείμματα, τα οποία και υποχρεούται να τιθασεύσει μέσα από σκληρά μέτρα λιτότητας.

Ενόψει μάλιστα της ΔΕΘ και της συζήτησης που έχει ανοίξει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι εκτός από τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και υποχρεούνται από του ευρωπαϊκούς κανόνες να μειώσουν το έλλειμμά τους είτε με αυξήσεις φόρων είτε με περικοπές δαπανών.

Και επισήμανε ότι, σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή, αλλά και πραγματικά πλεονάσματα, τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητάμε για αυξήσεις αλλά για μειώσεις φόρων και να μη συζητάμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών, σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγεία και η παιδεία.

Συνεπώς, όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, αυτή η κατάσταση τονίζει για ακόμα μία φορά τη μεγάλη, καθοριστική σημασία της έννοιας της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας μιας κυβέρνησης μονοκομματικής να προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του προγράμματός της, απέναντι στην ολοένα και αυξανόμενη πόλωση και στην τοξικότητα και στα fake news.

Τόνισε πως η δεύτερη τετραετία της κυβέρνησής είναι η τετραετία στην οποία μπορούμε επιτέλους να υλοποιούμε, να δρομολογούμε, να παραδίδουμε σημαντικά έργα, τα οποία σχεδιάστηκαν και ωρίμασαν, πολλά από αυτά, την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησής μας.

Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι βλέπουν την πολιτική μόνο μέσα από τον φακό μιας παρωχημένης κομματικής αντιπαράθεσης, όπως είπε. Υπογράμμισε πως δική μας υποχρέωση είναι να μιλάμε με το έργο μας και τελικά να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών -των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας, των δημοτών της Θεσσαλονίκης, των πολιτών ολόκληρης της χώρας.

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο

Μόλις μια εβδομάδα πριν από τη ΔΕΘ, το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό σήμερα στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Εισήγηση από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς – Προετοιμασία και καινοτομίες,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Γραφείου ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900 σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και της καταστροφής ή βλάβης έργων τέχνης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για τη βιώσιμη αλιεία,

-Παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.