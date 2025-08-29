Για ελληνικό αντιτουρκικό συναίσθημα που ανοίγει την πόρτα «σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος» έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Αμεση ήταν η αντίδραση του έλληνα ομολόγου του Γιώργου Γεραπετρίτη αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη που έκαναν λόγο για προκλητικές δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Γιώργος Γεραπετρίτης: Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν

Σε αυστηρούς τόνους απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε όσα δήλωσε ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν, σε τουρκικό μέσο ενημέρωσης.

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις», δήλωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Παύλος Μαρινάκης: Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε σε δηλώσεις του στο OPEN και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης: «Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος, δεν θα δεχθεί υποδείξεις, σέβεται το διεθνές δίκαιο, επιδιώκει να συνομιλεί με όλους, αλλά ποτέ δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας. Η πολιτική του διαλόγου χωρίς υποχώρηση έχει φέρει την Ελλάδα σε ένα σημείο να ισχυροποιείται ουσιαστικά και αυτό θα συνεχίσει να κάνει» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Προκλητικός Φιντάν: Πολιτική ασπιρίνη τα θέματα με την Τουρκία

Ο Χακάν Φιντάν σε δήλωσή του στο δίκτυο TGRT HABER, δήλωσε πως οι Έλληνες πολιτικοί σε κρίσεις επιστρατεύουν «συνέχεια μια τουρκική απειλή». Οπως είπε, «κάνουν φθηνή πολιτική αλλά κατά τον τρόπο αυτό ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους».

«Δυστυχώς, στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας τα θέματα σχετικά με την Τουρκία είναι τα πρώτα θέματα που καθορίζουν την ατζέντα. Είναι σαν πολιτική ασπιρίνη. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, τότε φέρε στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο. Έχει δημιουργηθεί η θεωρία της εξαρτημένης αντίδρασης. Έχει δημιουργηθεί η πολιτική εξαρτημένη αντίδραση. Ξέρετε αυτό το 1914 είχε φέρει το βραβείο Νόμπελ στον Πάβλοφ. Με το άκουσμα της Τουρκίας, αυτή η εξαρτημένη αντίδραση μέσα στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας είναι ένα θέμα που πρέπει να επιλυθεί στην ελληνική πολιτική.

Τι είπε για την ελληνική εξωτερική πολιτική

Ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε πολεμική μαζί τους, δεν διστάζουμε να τους απαντήσουμε. Σε κάθε ζήτημα. Όμως εμείς ξέρουμε τι έχουν κάνει, με ποιους παίχτες, τι πήγαν να κάνουν, πως επιχείρησαν στο παρελθόν να πολιορκήσουν την Τουρκία. Εμείς τα είδαμε αυτά, λάβαμε τα μέτρα μας και συνεχίζουμε.

Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή. Ουσιαστικά δεν λένε «να εκλέξετε εμένα έναντι αυτού που υπάρχει απέναντι». Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους».