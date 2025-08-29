Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν βανδαλίζοντας το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, στα Χανιά, όπως αποκάλυψε η ίδια μιλώντας στη Βουλή.

Σε παρέμβασή της στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η υφυπουργός κατήγγειλε πως τα ξημερώματα, οι «συνήθεις ύποπτοι κουκουλοφόροι» προχώρησαν σε βανδαλισμούς στο γραφείο της και έγραψαν συνθήματα, αναφέροντας μεταξύ άλλων, «ότι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν».

«Τέτοιου είδους συμπεριφορές δε θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω τις ιδέες και τις αντιλήψεις μου, αυτά για τα οποία με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων. Δε θα με κάνουν να σιωπήσω ούτε να υποχωρήσω», σημείωσε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τον βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της Σέβης Βολουδάκη καταδίκασε ο πρόεδρος της επιτροπής Τάσος Μπαρτζώκας, τονίζοντας πως η Δημοκρατία έχει δυνατά μέσα, που δεν έχουν καμία σχέση με τη βία.