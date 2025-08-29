Ο πρωθυπουργός και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο βρέθηκαν χθες, Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη σε ένα τουρ που εξελίχθηκε σε κάτι σαν pregame της ΔΕΘ που θα εγκαινιάσει το άλλο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πέρα από τις φανφάρες για τα χιλιοειπωμένα έργα που θα αλλάξουν τη Βόρεια Ελλάδα και την απόπειρα… εμψύχωσης των τοπικών στελεχών της ΝΔ, από τη φιέστα που στήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, το βασικό πολιτικό μήνυμα ήταν η απεγνωσμένη προσπάθεια να βελτιωθούν οι όλο και χειρότερες δημοσκοπικές επιδόσεις του κυβερνώντος κόμματος.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πολιτική και οικονομική κρίση της Γαλλίας, μίας από τις πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης, τονίζοντας ότι οι δύο κρίσεις αυτές είναι αλληλένδετες: από τη μία ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να καταλήξει σε καμία συναίνεση, και από την άλλη μία οικονομία η οποία παράγει όχι πλεονάσματα, αλλά μεγάλα ελλείμματα, τα οποία και υποχρεούται να τιθασεύσει μέσα από σκληρά μέτρα λιτότητας.

Εν ολίγοις, το Μαξίμου προβάλλει ως… σκιάχτρο τις αναμφισβήτητα αρνητικές εξελίξεις στο Παρίσι για να πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι πρέπει να ξαναψηφίσουν της ΝΔ για να μείνει στην εξουσία. Υποθέτω βάσιμα ότι τα ίδια λίγο ως πολύ θα πει ο πρωθυπουργός και στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι προγραμματισμένης για τις 10:00 το πρωί.

***

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν φεύγει από τη Βουλή

Η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την καταλήστευση των κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διαβιβάστηκε τον Ιούνιο στη Βουλή, «σκόνταψε», ως γνωστόν στη γαλάζια πλειοψηφία, η οποία μπλόκαρε με τον έλεγχο για απιστία για τους Λευτέρη Αυγενάκη και Μάκη Βορίδη. Άφησε όμως ένα τραύμα που ανοίγει κάθε τρεις και λίγο και δείχνει να κοστίζει στην κυβέρνηση.

Συνεργάτης μου που παρεπιδημεί στο Κοινοβούλιο μού μεταφέρει την εδραία πεποίθηση πολλών βουλευτών ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο θα διατηρηθεί στην επικαιρότητα, καθώς αναμένεται εντός του προσεχούς διαστήματος μια ακόμη -συμπληρωματική- δικογραφία. Κάτι το οποίο, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα γκρεμίσει ως χάρτινο πύργο όλα τα επικοινωνιακά αναχώματα που προσπαθεί να ορθώσει η κυβέρνηση.

Μια γεύση, πάντως, ότι δεν περνάει σε δεύτερο πλάνο το σκάνδαλο της λεηλασίας των κοινοτικών ενισχύσεων από γαλάζιους επιτήδειους, πήραν χθες οι βουλευτές κατά τη διαδικασίας της επεξεργασίας νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων στο οποίο έχει προστεθεί τροπολογία που ρυθμίζει την οργανική μετάβαση του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

***

«Μουλωχτές διαδικασίες»

Με αυτή την αφορμή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας συγκρούστηκε με τον βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία, ο οποίος δείχνει εξίσου επιθετικός με την αρχηγό του Ζωή Κωνσταντοπούλου, αν και δεν είναι από εκείνους που θέλουν να μονοπωλούν το μικρόφωνο.

Ο κ. Τσιάρας υποστήριξε στην εισήγηση του ότι η τροπολογία «αφορά αφενός στην προσωρινή ανάθεση αρμοδιοτήτων για να διασφαλιστεί η συνέχιση των πληρωμών και αφετέρου στην απαγόρευση μετακινήσεων προσωπικού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025».

Σχολιάζοντας μάλιστα τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση πως χρησιμοποιεί «μουλωχτές διαδικασίες» ο υπουργός, σημείωσε: «Πότε έγιναν αυτά στα μουλωχτά όπως επικαλείστε; Η διάταξη εντάχθηκε κανονικά στο σώμα νομοσχεδίου μέσα από τροπολογία. Αυτό είναι απολύτως συνταγματικά αποδεκτό». Ο υπουργός Γεωργίας, μάλλον δεν έχει υπόψη του την απαγόρευση των άσχετων με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου τροπολογιών που ορίζουν ρητά το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής.

Από την μεριά του, ο κ. Καζαμίας όταν πήρε τον λόγο του απάντησε σε υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για «τεράστιο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ», κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη. «Λέτε απαγορεύεται η μετακίνηση υπαλλήλων ΟΠΕΚΕΠΕ. Γίνεται για να μην υπάρξει προηγούμενο όπως αυτό με την Τυχεροπούλου. Θέλετε να σταματήσετε ένα τέτοιο προηγούμενο για να συνεχίσετε τη συγκάλυψη», ανέφερε, ζητώντας εξηγήσεις για την απαγόρευση μέχρι το τέλος του 2025.

Ο κ. Τσιάρας ανταπάντησε ότι η ημερομηνία αυτή είναι «το ορόσημο της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ». Κάπου εκεί έκλεισε η πρώτη αξιοσημείωτη κόντρα της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουν πως σύντομα θα ξεκινήσουν νέες και μάλιστα για το ίδιο θέμα καθώς όλα δείχνουν πως η κυβέρνηση αδυνατεί να ξορκίσει το φάντασμα των «φραπέδων» των «χασάπηδων», αλλά και των κυριών με τις Ferrari.

***

«Μιλάτε μια φορά στα… χίλια χρόνια»

Αφού είμαστε στη Βουλή θα σας πως ακόμη μία ιστορία με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αυτή τη φορά. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας εντόπισε τον μόλις κατελθόντα από το βήμα «γαλάζιο» βουλευτή Θεόφιλο Λεονταρίδη να μιλάει στο τηλέφωνο ενώ εκείνη είχε πάρει τον λόγο στην αίθουσα της Ολομέλεια.

Με το γνωστό ύφος της του είπε: «Ακούω όχι μόνο τι λέτε, αλλά και τι σας λένε. Βγείτε έξω να μιλήσετε».

Ενώ με το ίδιο αυστηρό ύφος, συνέχισε λέγοντας: «Είναι προσβλητικό την ώρα που μιλάμε για θανάτους, να μιλάτε μεγαλοφώνως στο κινητό σας. Έχει καεί όλη η Ελλάδα. Έρχεστε και μιλάτε μια φορά στα χίλια χρόνια, δεν αντέχετε ούτε λεπτό να ακούσετε τον άλλον, θεωρείτε πάρεργο να βρίσκεστε στη Βουλή».

Αν είχε πάντως δίκιο η Ζωή -που μάλλον είχε…- τότε και ο σπανίως ομιλών βουλευτής προφανώς είχε εκείνος την ανάγκη της επιβεβαίωσης για την αγόρευσή του. Και γι΄αυτό έσπευσε να μιλήσει στο τηλέφωνο.

***

«Delivery boys»;

Οι διάδρομοι της Βουλής έχουν… ευαισθησία σε «ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει» και μπορεί να προκαλεί υποψίες ότι θα επηρεάσει τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις.

Μοιραία λοιπόν και οι πιθανολογούμενοι σχεδιασμοί του Αλέξη Τσίπρα για δημιουργία νέου σχήματος αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ των βουλευτών όλων των κομμάτων.

Στεκόμενος ιδιαίτερα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, θέλω να σας μεταφέρω ότι όλο και πληθαίνουν οι ενστάσεις που διατυπώνουν γαλάζιοι βουλευτές για την πολεμική που άνοιξε το Μέγαρο Μαξίμου με τον πρώην πρωθυπουργό και το… rebranding του.

«Αντί να πούμε ότι δεν εμπλεκόμαστε, ας κάνει ό,τι θέλει, εμείς του κάνουμε το καλύτερο σέρβις» λένε, διαφωνώντας με την τακτική της κυβέρνησης να τον βάλει στο επίκεντρο, έστω και με αρνητικό πρόσημο. «Αν νομίζουμε ότι ο Τσίπρας είναι ευκολότερος αντίπαλος, τότε κάνουμε λάθος. Ο Τσίπρας του 2025 δεν είναι ο Τσίπρας του 2015» υποστηρίζουν.

Κι εγώ δεν κάνω τίποτε περισσότερο από το να καταγράψω το κλίμα και να αναμένω να δω ποιον θα δικαιώσουν και ποιον όχι οι -κοντός ψαλμός αλληλούια…- επερχόμενες φθινοπωρινές και ενδεχομένως χειμερινές εξελίξεις.

***

«Ασφαλής εναλλακτική» από τη Χαριλάου Τρικούπη

Αν οι γαλάζιοι διαφωνούν μεταξύ τους για το πως θα αντιμετωπίσουν τον Τσίπρα, στην Χαριλάου Τρικούπη μαθαίνω ότι προετοιμάζονται να πλασαριστούν ως η «ασφαλής εναλλακτική» δύναμη.

Ρώτησα τι σημαίνει πρακτικά αυτό το κλισέ και πήρα την απάντηση που σπεύδω να σας παραθέσω: «Το ΠαΣοΚ δεν θα είναι “πράσινη” ΝΔ». Επέμεινα για κάτι περισσότερο σαφές και εκείνο που κατάφερα να αποκομίσω είναι ότι «η εικόνα μετά τη ΔΕΘ θα είναι διαφορετική».

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεστε και πάλι δεν πείστηκα και συνέχισα να ρωτάω τι θα κάνει τη διαφορά που δεν βλέπουμε ως τώρα. «Όλοι οι δημοσκόποι λένε πως οι ομάδες κερδίζουν», ήταν η απάντηση που έλαβα από συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Οι ίδιοι μου επεσήμαναν με νόημα ότι στη ΔΕΘ θα βρεθεί σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, φαντάζομαι, θα αναμένω τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ για να δω αν κουνηθεί η δημοσκοπική πυξίδα.

***

Η «ιδρωμένη» φανέλα του Φάμελλου

Αντίστοιχο ενδιαφέρον θα έχουν φυσικά και οι επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο (κακόμοιρος;) αρχηγός του Σωκράτης Φάμελλος καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες για να… τιμήσει την αρχηγική φανέλα που φοράει.

Για παράδειγμα, συνεργάτης μου χθες μέτρησε ότι έμεινε σχεδόν 40 λεπτά στο βήμα της Βουλής, προτού ζητήσει εκ νέου τον λόγο για μια δεύτερη σύντομη παρέμβαση, που όμως τον έφερε σε αντιπαράθεση με τον υπουργό Θόδωρο Λιβάνιο.

Μου είπαν μάλιστα ότι παρέλειψε κι αρκετά απ’ όσα είχε μπροστά του, προτιμώντας αρκετές φορές να μιλήσει έξω από το χαρτί. Θα ρωτήσω να μάθω πόσο θα διαρκέσει η αμέσως επόμενη ομιλία του και θα επανέλθω με στοιχεία. Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Έτσι δεν λένε;

***

Άλλος για τη ΔΕΘ…

Κι αφού σας είπα για τον λαλίστατο Σωκράτη Φάμελλο θα σας πω και για προηγούμενο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασσελάκη, που -αν χάσατε τεύχη- είναι επικεφαλής πλέον του Κινήματος Δημοκρατίας.

Όπως μου μεταφέρουν θα επιχειρήσει να επανατοποθετηθεί στα πολιτικά πράγματα και να κερδίσει το χαμένο έδαφος των προηγούμενων μηνών που χάθηκε από το επικοινωνιακό προσκήνιο.

Ο Στέφανος έχει προγραμματίσει ομιλία στο Βελλίδειο, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα ακριβώς μετά τον Αλέξη Τσίπρα, για την οποία υπάρχουν ανοικτές προσκλήσεις, ενώ για το Σάββατο κοιτά να χωρέσει μια συνέντευξη Τύπου.

Τυχαίο σίγουρα δεν είναι πως έχει επιλέξει να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά τον Σωκράτη Φάμελλο και πριν ακριβώς ή και παράλληλα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, διεκδικώντας έναν ρόλο που δεν τον έχει καταφέρει να τον κερδίσει ακόμη.

***

Η ζωή συνεχίζεται

Επειδή, όμως, πολιτική δεν είναι μόνον οι εντάσεις και οι καντρίλιες, θέλω να κλείσω με μία πολύ ανθρώπινη στιγμή από τη χθεσινή κοινοβουλευτική συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης επέλεξε να αφήσει χθες λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο στο οποίο καθόταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος. Ταυτόχρονα, στη μνήμη του τηρήθηκε κι ενός λεπτού σιγή.

Επειδή, όμως, η ζωή συνεχίζεται ακολούθησε η ορκωμοσία της πρώτης επιλαχούσας στο ψηφοδέλτιο Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, της κ. Στεριανής (Στέλλας) Αραμπατζή η οποία αναπληρώνει την κενή θέση του εκλιπόντος.

Η κ. Αραμπατζή, έφτασε με τα παιδιά της και πριν δώσει θρησκευτικό όρκο ενώπιον του προέδρου της Βουλής και των βουλευτών, ξεναγήθηκε στους χώρους της Βουλής, ενώ είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κ. Κακλαμάνη στο γραφείο του.