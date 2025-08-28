Με τα περισσότερα μέλη του υπουργικού συμβουλίου μετέβη στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρωθυπουργός, ενόψει της 89ης ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη, που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής.

Live η ομιλία Μητσοτάκη

Οι επαφές Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε επίσης με βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι ήταν το καλύτερο κλίμα από ποτέ στη συνάντησή που κάνει κάθε χρόνο ο πρωθυπουργός με τους τοπικούς βουλευτές πριν τη ΔΕΘ. Από την πλευρά τους, τα μέλη της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας έθεσαν τα θέματα που τρέχουν στη περιοχή, μεταφέροντας και το σχετικό κλίμα από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει αλλάξει προς το καλύτερο.

Τα μέλη της κυβέρνησης που θα συμμετέχουν από την κυβέρνηση αλλά και τη Νέα Δημοκρατία είναι οι: Κ. Χατζηδάκης, Κ. Πιερρακάκης, Ν. Παπαθανάσης, Στ. Παπασταύρου, Ν. Ταγαράς, Στ. Καλαφάτης, Α. Γεωργιάδης, Μ. Χρυσοχοιδης, Τ. Θεοδωρικάκος, Λ. Τσαβδαρίδης, Σ. Ζαχαράκη, Ν. Παπαϊωάννου, Γ. Βρούτσης, Ν. Κεραμέως, Χρ. Δήμας, Κ. Κυρανάκης, Ν. Ταχιάος, Λ. Μενδώνη, Α. Σκέρτσος, Γ. Μυλωνάκης, Θ. Κοντογεώργης, Κ. Γκιουλέκας, Μ. Μπεκίρης, Γ. Ευθυμίου, Θ. Νέζης, Κ. Σκρέκας, Γ. Σμυρλής, Α. Σδούκου, Ζ. Ιωακείμοβιτς.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της παρουσίας του πρωθυπουργού έχει ως εξής: