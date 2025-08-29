Άμεση και έντονη είναι η αντίδραση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού μετά τις καταγγελίες, εναντίον του, μοναχών της Ιεράς Μονής Σινά μέσω υπομνήματος που κατέθεσαν.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών 15 μοναχοί συνεκλήθησαν και ψήφισαν την παύση του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού. Στη συνέχεια απευθύνθηκαν στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, αναγγέλλοντας τα αποτελέσματα της συνόδου.

Μεταξύ άλλων, οι μοναχοί εγκαλούν τον Αρχιεπίσκοπο για μια σειρά από ενέργειες, ακόμα και για τη στήριξη στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για αναγνώριση νομικής προσωπικότητας της Μονής στην Ελλάδα, για μακροχρόνια απουσία του από τη Μονή, για συγκατοίκηση με λαϊκούς, στους οποίους αποδίδουν έντονα παρεμβατικό ρόλο στα ζητήματα της Μονής, θέτουν θέμα οικονομικής κακοδιαχείρισης, κ.ά.

Στον Ιεροσολύμων απευθύνθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, διαμαρτυρόμενος για τις αντικανονικές πράξεις των μοναχών. Οι μοναχοί, που σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο είναι «πραξικοπηματίες», υποστηρίζουν ότι οι συνεργάτες του ηγουμένου έσπασαν πόρτες κελιών και τους ανάγκασαν να βγουν έξω. Καταγγέλλουν δε ότι όλα όσα συνέβησαν έχουν καταγραφεί σε βίντεο.

Δαμιανός: «Αισχρότητες των χαμαιτυπείων»

Ο Αρχιεπίσκοπος κάνει λόγο για «παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό» και «αισχρότητες των χαμαιτυπείων», ενώ σημειώνει ότι «σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό “υπόμνημα”».

Οι αποζημιώσεις θα δοθούν στη Μονή Σινά

Αναγγέλλει δε ότι «όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά».

Η ανακοίνωση

Ολόκληρη η ανακοίνωση του αρχιεπισκόπου Δαμιανού:

«Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως. Έτσι καθιστούν δυνατό τον δικαστικό έλεγχο όσων αναφέρουν. Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό “υπόμνημα”. Φυσικά όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντος της».