Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η ιστορική Μονή του Σινά… Η ιστορία και το μέλλον της ελληνορθόδοξης παράδοσης στη Μονή είναι σαφές πλέον ότι βρίσκονται σε πορεία αμφισβήτησης… Η καντήλα της Μονής τρεμοσβήνει…

Πολλοί, από την αρχή που ξέσπασε η κρίση, άρχισαν να στοχοποιούν τους γνωστούς-αγνώστους της Ρωσικής Εκκλησίας, τις αιγυπτιακές αρχές… Πολλά πολιτικά στελέχη της Ελλάδας έσπευσαν εξαρχής να στηρίξουν τον Αρχιεπίσκοπο Σιναίου κ. Δαμιανό. Κι έτσι διαμορφώθηκαν δύο παρατάξεις: οι «πραξικοπηματίες» ή αντάρτες μοναχοί από τη μία και ο ηγούμενος της Μονής, που προχώρησε σε ανακατάληψη, από την άλλη.

Και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, παρά τις μεσολαβήσεις, φαίνεται να επιχειρεί κυρίως την ενίσχυση της εκκλησιαστικής του δικαιοδοσίας στη Μονή…

Τι θα γίνει στο Μοναστήρι;

Τι θα γίνει στο Μοναστήρι; Το σίγουρο είναι ότι οι μοναχοί που βρίσκονταν επί χρόνια εκεί δεν μπορούν πλέον να υπηρετούν στην Αγία Αικατερίνη, στην οποία αφιερώθηκαν. Και σε λίγες ημέρες δεν θα μπορούν να παραμείνουν στην Αίγυπτο, καθώς οι άδειες παραμονής τους εξαρτώνται από τον Αρχιεπίσκοπο και έχουν διάρκεια μόλις ενός μήνα…

Ορισμένοι μοναχοί έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα, ενώ ο ίδιος ο κ. Δαμιανός την τελευταία δεκαετία ζει στην Αθήνα.

Όταν πριν από σχεδόν 20 χρόνια αντίστοιχα φαινόμενα εκτυλίχθηκαν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και οδήγησαν στην εκλογή του σημερινού Προκαθημένου της Σιωνίτιδος Εκκλησίας κ. Θεοφίλου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε συνεργασία με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας αλλά και με το Πατριαρχείο Μόσχας, έδωσαν λύση.

Εκθετη η Ορθοδοξία

Σήμερα, αντίθετα, επιτρέπουν σε μοναχούς και αρχιεπίσκοπο να προβαίνουν σε αδιανόητες ενέργειες. Ενέργειες που εκθέτουν την Ορθοδοξία σε μια άκρως μουσουλμανική χώρα, με τους κόπτες –τη μεγαλύτερη χριστιανική κοινότητα της Αιγύπτου– να έχουν δεχθεί στο παρελθόν δεκάδες επιθέσεις και την Ορθόδοξη Μοναστική Κοινότητα του Σινά να περνά τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της.

Εκεί που μόνασαν άγιοι. Εκεί που φυλάσσονται μοναδικοί κώδικες. Με την περιουσία της Μονής να παραμένει στο σκοτάδι ως προς το ποιος τη διαχειρίζεται…

Το χρονικό του νέου επεισοδίου – Η δήλωση Δαμιανού

«Κινδυνεύει η ζωή μου», είπε σε δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός μετά την ένταση που σημειώθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά.

«Παρακαλώ την ελληνική και την αιγυπτιακή κυβέρνηση να με προστατεύσει», πρόσθεσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Η δήλωση ήρθε μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε όταν ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, όπως αναφέρει, έφθασε στη Μονή και βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με τους μοναχούς που πριν από λίγες εβδομάδες είχαν κινηθεί εναντίον του, ζητώντας την παύση του.

Για το περιστατικό εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η Μονή «επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα».

Όπως σημειώνει, σε συνεννόηση με τους μοναχούς που τον στηρίζουν, αλλά και με τους Βεδουίνους που είναι ενταγμένοι στη Μονή, κάλεσε τους δέκα μοναχούς που είχαν κινηθεί εναντίον του να σεβαστούν την τάξη και τους κανόνες.

Στην ίδια ανακοίνωση καταγγέλλει ότι, όταν έφτασε αργά το βράδυ στη Μονή, δέχθηκε επίθεση και προπηλακισμό από «πραξικοπηματίες μοναχούς», οι οποίοι επιχείρησαν να καταλάβουν τον χώρο. Με τη συνδρομή των Βεδουίνων, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό του, κατάφερε –όπως αναφέρει– να τους απομακρύνει εκ νέου από τη Μονή Σινά.

«Η Μονή επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα», καταλήγει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Τι καταγγέλλουν οι μοναχοί

Τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα στη Μονή Σινά δίνουν οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν χθες το βράδυ από τον Ηγούμενο Δαμιανό.

Οι μοναχοί που σύμφωνα με τον Ηγούμενο είναι «πραξικοπηματίες» μέσω μιας ιστοσελίδας που εμφανίστηκε πριν από λίγο στο διαδίκτυο υπό τον τίτλο «Φίλοι Ι. Μονής Θεοβαδίστου Όρους Σινά» ανήρτησαν κείμενο στο οποίο δίνουν την δική τους εκδοχή αλλά και ένα βίντεο από τα χθεσινοβραδυνά γεγονότα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, οι συνεργάτες του ηγουμένου έσπασαν πόρτες κελιών και ανάγκασαν τους μοναχούς να βγουν έξω, ενώ καταγγέλλουν ότι όλα καταγράφηκαν σε βίντεο από έναν εκ των πατέρων.