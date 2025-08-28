Δριμύ κατηγορώ κατά του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού εξαπολύουν με υπόμνημά τους οι αντάρτες μοναχοί, οι οποίοι βρίσκονται πλέον εκτός του ιστορικού μοναστηριού της Αγίας Αικατερίνης.

Στο κείμενό τους διατυπώνουν τις βασικές κατηγορίες εναντίον του ηγουμένου:

τη στενή συγκατοίκηση και τον επηρεασμό του από λαϊκά πρόσωπα,

τη συνεργασία του με ιδιωτικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού για θέματα που αφορούν τους κώδικες της Μονής, με πιθανή παραχώρηση δικαιωμάτων,

καθώς και τις διοικητικές παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζουν, στράφηκαν εις βάρος τους.

Στο υπόμνημα γίνεται και ιστορική αναδρομή, με αναφορά στα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας που, όπως τονίζουν, τους οδήγησαν στη ρήξη και στις αποφάσεις τους.

Νομοθετική εμπλοκή: Στηρίζοντας τον νόμο 5224/2025 στην ελληνική Βουλή για νέο Καταστατικό Κανονισμό, χωρίς έγκριση της Αδελφότητας, κάτι που χαρακτηρίζουν «εσχάτη προδοσία».

Συστηματική απουσία: Παρουσία στο Σινά μόλις 2-3 μήνες τον χρόνο, και μάλιστα σε τουριστικά καταλύματα, με απουσίες ακόμη και σε μεγάλες εορτές.

Συγκατοίκηση και επιρροή: Σχέση με την κ. Α.Κ., η οποία –κατά τους μοναχούς– απέκτησε άμεση πρόσβαση σε αρχεία και πρακτικά της Μονής, υποκαθιστώντας τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο.

Οικονομική διαχείριση: Καταγγελίες για πωλήσεις ακινήτων χωρίς έγκριση, αδιαφανή χρήση εσόδων και υπέρογκες προσωπικές δαπάνες (το 2024, μόλις 60.000 ευρώ στη Μονή από έσοδα άνω των 530.000).

Παλίμψηστα χειρόγραφα: Παραχώρηση δικαιωμάτων ψηφιοποίησης σε ξένο πανεπιστήμιο, με εμπλοκή συγγενών της κ. Α.Κ., υπόθεση που έφτασε μέχρι τις αιγυπτιακές αρχές.

Διοικητικές παραβάσεις: Απόπειρες αποπομπής μοναχών χωρίς αιτία, εγγραφή νέων μελών χωρίς διαδικασία και καταγγελία για πλαστογραφία υπογραφής μέλους της Ιεράς Συνάξεως.

Συνολικά, το υπόμνημα παρουσιάζει την εικόνα ενός ηγουμένου που –κατά την Αδελφότητα– εγκατέλειψε τις δεσμεύσεις της εκλογής του και παρέκαμψε τους κανόνες στη διοίκηση, στην οικονομική διαχείριση και στην πνευματική ζωή της Μονής.

Ολόκληρο το έγγραφο παρακάτω

Πλήγμα για την Ορθοδοξία

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η ιστορική Μονή του Σινά… Η ιστορία και το μέλλον της ελληνορθόδοξης παράδοσης στη Μονή είναι σαφές πλέον ότι βρίσκονται σε πορεία αμφισβήτησης… Η καντήλα της Μονής τρεμοσβήνει…

Πολλοί, από την αρχή που ξέσπασε η κρίση, άρχισαν να στοχοποιούν τους γνωστούς-αγνώστους της Ρωσικής Εκκλησίας, τις αιγυπτιακές αρχές… Πολλά πολιτικά στελέχη της Ελλάδας έσπευσαν εξαρχής να στηρίξουν τον Αρχιεπίσκοπο Σιναίου κ. Δαμιανό. Κι έτσι διαμορφώθηκαν δύο παρατάξεις: οι «πραξικοπηματίες» ή αντάρτες μοναχοί από τη μία και ο ηγούμενος της Μονής, που προχώρησε σε ανακατάληψη, από την άλλη.

Και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, παρά τις μεσολαβήσεις, φαίνεται να επιχειρεί κυρίως την ενίσχυση της εκκλησιαστικής του δικαιοδοσίας στη Μονή…

Τι θα γίνει στο Μοναστήρι;

Τι θα γίνει στο Μοναστήρι; Το σίγουρο είναι ότι οι μοναχοί που βρίσκονταν επί χρόνια εκεί δεν μπορούν πλέον να υπηρετούν στην Αγία Αικατερίνη, στην οποία αφιερώθηκαν. Και σε λίγες ημέρες δεν θα μπορούν να παραμείνουν στην Αίγυπτο, καθώς οι άδειες παραμονής τους εξαρτώνται από τον Αρχιεπίσκοπο και έχουν διάρκεια μόλις ενός μήνα…

Ορισμένοι μοναχοί έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα, ενώ ο ίδιος ο κ. Δαμιανός την τελευταία δεκαετία ζει στην Αθήνα.

Όταν πριν από σχεδόν 20 χρόνια αντίστοιχα φαινόμενα εκτυλίχθηκαν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και οδήγησαν στην εκλογή του σημερινού Προκαθημένου της Σιωνίτιδος Εκκλησίας κ. Θεοφίλου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε συνεργασία με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας αλλά και με το Πατριαρχείο Μόσχας, έδωσαν λύση.

Σήμερα, αντίθετα, επιτρέπουν σε μοναχούς και αρχιεπίσκοπο να προβαίνουν σε αδιανόητες ενέργειες. Ενέργειες που εκθέτουν την Ορθοδοξία σε μια άκρως μουσουλμανική χώρα, με τους κόπτες –τη μεγαλύτερη χριστιανική κοινότητα της Αιγύπτου– να έχουν δεχθεί στο παρελθόν δεκάδες επιθέσεις και την Ορθόδοξη Μοναστική Κοινότητα του Σινά να περνά τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της.

Εκεί που μόνασαν άγιοι. Εκεί που φυλάσσονται μοναδικοί κώδικες. Με την περιουσία της Μονής να παραμένει στο σκοτάδι ως προς το ποιος τη διαχειρίζεται…

Το χρονικό του νέου επεισοδίου – Η δήλωση Δαμιανού

«Κινδυνεύει η ζωή μου», είπε σε δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός μετά την ένταση που σημειώθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά.

«Παρακαλώ την ελληνική και την αιγυπτιακή κυβέρνηση να με προστατεύσει», πρόσθεσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Η δήλωση ήρθε μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε όταν ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, όπως αναφέρει, έφθασε στη Μονή και βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με τους μοναχούς που πριν από λίγες εβδομάδες είχαν κινηθεί εναντίον του, ζητώντας την παύση του.

Για το περιστατικό εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η Μονή «επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα».

Όπως σημειώνει, σε συνεννόηση με τους μοναχούς που τον στηρίζουν, αλλά και με τους Βεδουίνους που είναι ενταγμένοι στη Μονή, κάλεσε τους δέκα μοναχούς που είχαν κινηθεί εναντίον του να σεβαστούν την τάξη και τους κανόνες.

Στην ίδια ανακοίνωση καταγγέλλει ότι, όταν έφτασε αργά το βράδυ στη Μονή, δέχθηκε επίθεση και προπηλακισμό από «πραξικοπηματίες μοναχούς», οι οποίοι επιχείρησαν να καταλάβουν τον χώρο. Με τη συνδρομή των Βεδουίνων, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό του, κατάφερε –όπως αναφέρει– να τους απομακρύνει εκ νέου από τη Μονή Σινά.

«Η Μονή επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα», καταλήγει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Τι καταγγέλλουν οι μοναχοί

Τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα στη Μονή Σινά δίνουν οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν χθες το βράδυ από τον Ηγούμενο Δαμιανό.

Οι μοναχοί που σύμφωνα με τον Ηγούμενο είναι «πραξικοπηματίες» μέσω μιας ιστοσελίδας που εμφανίστηκε πριν από λίγο στο διαδίκτυο υπό τον τίτλο «Φίλοι Ι. Μονής Θεοβαδίστου Όρους Σινά» ανήρτησαν κείμενο στο οποίο δίνουν την δική τους εκδοχή αλλά και ένα βίντεο από τα χθεσινοβραδυνά γεγονότα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, οι συνεργάτες του ηγουμένου έσπασαν πόρτες κελιών και ανάγκασαν τους μοναχούς να βγουν έξω, ενώ καταγγέλλουν ότι όλα καταγράφηκαν σε βίντεο από έναν εκ των πατέρων.

Επικοινώνησε με την ελληνική κυβέρνηση

Σε νέα δήλωση του ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός ανέφερε:

«Η Ελληνική Κυβέρνηση επικοινώνησε σήμερα 27/8/2025 μαζί μου και την ενημέρωσα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ιερά Μονή μετά την αποκατάσταση της νομιμότητας και της κανονικότητας καθώς και για την υγεία εμού και των μοναχών που φυλάττουμε, υπό την σκέπη και την αγάπη της Αιγύπτου, την Ιερά Μονή Σινά.

»Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση για το συγκινητικό ενδιαφέρον της καθώς και τους χιλιάδες Έλληνες αλλά και πιστούς από όλο τον κόσμο που επικοινωνούν με τη δοκιμαζόμενη σιναϊτική αδελφότητα. Ειδικά σε σας τους αδελφούς μας απ’ όλο τον κόσμο θέλω να πω ότι η ομόθυμη συμπαράσταση σας είναι το ακλόνητο στήριγμα μας»