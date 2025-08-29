Τρέχουν οι εξελίξεις στην υπόθεση του 5χρονου αγοριού που εντοπίστηκε κλειδωμένο στο σπίτι του στα Καμίνια. Γείτονες κάλεσαν την αστυνομία όταν είδαν τον ανήλικο να βρίσκεται στο μπαλκόνι και στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωση του.

Η μητέρα του απουσίαζε εκτός Αθηνών και η 19χρονη κόρη της είχε αναλάβει να προσέχει τα δυο ανήλικα αδέρφια της. Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης η 19χρονη άφησε τον 5χρονο υπό την επίβλεψη της 17χρονης αδελφής τους, η οποία στη συνέχεια εγκατέλειψε και εκείνη το σπίτι, με αποτέλεσμα το αγόρι να μείνει εντελώς μόνο του.

Όταν η 19χρονη συνελήφθη από τις αρχές για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, υποστήριξε πως είχε πεταχτεί για λίγο στο περίπτερο της γειτονιάς.

Εν αναμονή της απόφασης εισαγγελέα

Ο εισαγγελέας τώρα, αναμένεται να αποφασίσει εάν ο 5χρονος θα επιστρέψει ξανά στη μητέρα του, με εκείνη να επιμένει ότι όλα είναι φυσιολογικά και δεν υπάρχει κάποιος λόγος το παιδί να μην επιστρέψει στο σπίτι του.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Live News, ο εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει το πεντάχρονο.

Η κοινωνική υπηρεσία έχει κάνει την έρευνά της και από όσα έχουν γίνει γνωστά, η οικογένεια έχει κριθεί ακατάλληλη, καθώς το παιδί ήταν παραμελημένο και η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Σήμερα, εντός ολίγων ωρών, αναμένεται ο εισαγγελέας να βγάλει την απόφασή του, η οποία όπως αναφέρουν πληροφορίες του Live News, θα είναι η απομάκρυνση του πεντάχρονου παιδιού από τη μητέρα και το οικογενειακό της περιβάλλον.

Συνεπώς, αναμένεται το πεντάχρονο αυτό παιδί να μεταφερθεί στην οικογένεια του πατέρα και το δικό του περιβάλλον.