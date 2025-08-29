Ήταν τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο ιταλός μεγιστάνας του fintech Αντρέα Πινιατάρο φερόταν να αναπτύσσει ένα σχέδιο για την κατασκευή ενός τεχνολογικού κόμβου (hub) αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων) στις ακτές της Αναβύσσου, ο οποίος θα φιλοξενούσε έως και 3.000 άτομα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Τώρα, μερικούς μήνες μετά, ο επιχειρηματίας αποφάσισε να μεταφέρει την επένδυση αυτή μέσα στο Ελληνικό, ύστερα από δεσμευτική προσφορά στην Lamda Development.

Το φλερτ με την Τράπεζα Πειραιώς

Το 2022, υπήρξε φλερτ του Πινιατάρο με την τράπεζα Πειραιώς, με τον ιταλό επιχειρηματία να ενδιαφέρεται για την εξαγορά του 27% της τράπεζας, «φλερτ» το οποίο αναζωπυρώθηκε το 2023, χωρίς όμως να ευδοκιμήσει.

Μάλιστα, τότε, κυκλοφορούσε η φήμη πως, όχι μόνο πήγε στο ΤΧΣ, αλλά επισκέφθηκε και το Μέγαρο Μαξίμου, όπου φέρεται να συναντήθηκε προσωπικά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ είχε συνάντηση και με τον τότε οικονομικό σύμβουλο του πρωθυπουργικού γραφείου, Αλέξη Πατέλη, καθώς και με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Στις ακτές της Αναβύσσου

Το σχέδιο για το τεχνολογικό hub 2 δισ. ευρώ στην Ανάβυσσο επανέφερε το επενδυτικό ενδιαφέρον της ION Group και του Πινιατάρο στην ελληνική αγορά.

Ο Πινιατάρο θα συνεργαζόταν με τον αρχιτέκτονα Ρένζο Πιάνο, για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού campus της ION Group στην Ανάβυσσο, που θα επέτρεπε στον όμιλο να συγκεντρώσει τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες επί του παρόντος είναι διασκορπισμένες σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ινδίας.

Και για τους σκοπούς αυτούς, ο Πινιατάρο και η ομάδα του παρουσίασαν το όραμά τους για την περιοχή, σε συνάντηση με πολλούς ανώτερους αξιωματούχους της ελληνικής κυβέρνησης, τον Αύγουστο. Περιελάμβαναν σχέδια που εκπόνησε ο Πιάνο, γνωστός για τον σχεδιασμό κτιρίων-ορόσημων, όπως το Centre Pompidou στο Παρίσι και το Shard του Λονδίνου.

Η συμφωνία με τη Lamda Development

Χθες, 28 Αυγούστου, ανακοινώθηκε πως ο Πινιατάρο με την ION Group θα προχωρήσει σε αγορά έκτασης στο Ελληνικό, για να υλοποιήσει την επένδυση που προοριζόταν για τις Αλυκές Αναβύσσου, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Η επένδυση αφορά sτην ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας, που ουσιαστικά θα αποτελέσει τη μεταφορά του τμήματος R&D του ομίλου εντός του έργου του Ελληνικού.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει η Lamda ανέρχεται σε € 450 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ, που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας, εκτιμάται ότι θα υπερβεί το €1,5 δισ. κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030.

Το project είναι τεράστιο, καθώς θα φιλοξενεί περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες. Για τη στέγαση των εργαζομένων, δε, η ION Group θα κατασκευάσει και αντίστοιχο αριθμό -2.000- κατοικιών εντός του Ελληνικού.

Ο χώρος που έχει δεσμευτεί για το εν λόγω εγχείρημα, αφορά εκείνον που κάποτε προοριζόταν για να στεγαστούν τα κεντρικά γραφεία συστημικών τραπεζών. Υπενθυμίζεται πως το 2021, η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank είχαν προχωρήσει σε συμφωνία με τη Lamda Development για τη μετεγκατάσταση των κεντρικών τους γραφείων στο Ελληνικό, σε έκταση 40.000 τ.μ. το οποίο τελικά δεν ευοδώθηκε.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Κέντρου του Ελληνικού, το οποίο αποτελεί βασικό τμήμα του γενικού σχεδίου ανάπτυξης του έργου (masterplan), ενώ ταυτόχρονα τοποθετεί το The Ellinikon ως ευρωπαϊκό κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το ποσοστό 2%

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές της Lamda Development, που αντιπροσωπεύουν το 2% της εταιρείας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του Ομίλου ΙΟΝ στο Ελληνικό.

Το 2% (3.534.734 μετοχές), σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συμφωνηθεί σε τιμή που κυμαίνεται από 6,85 έως 6,92 ευρώ ανά μετοχή, με συνολικό 24,2 – 24,4 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η μετοχή χθες έκλεισε στα 7,12 ευρώ ανά τεμάχιο. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν το πακέτο να κλείνει στο προαναφερόμενο ποσό, τότε η συναλλαγή θα γίνει με discount που θα κυμαίνεται μεταξύ του 3 με 4%.

Ο «αόρατος» επιχειρηματίας – Ποιος είναι ο Αντρέα Πινιατάρο

Παρά το γεγονός πως είναι δισεκατομμυριούχος, ο Αντρέα Πινιατάρο ζει μια σχεδόν «ασκητική ζωή» στο Σεντ Μόριτζ και σπάνια εμφανίζεται δημόσια.

Ωστόσο, η επιρροή του στον χρηματοπιστωτικό κόσμο είναι σημαντική. Ως ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ION, έχει χτίσει μια παγκόσμια αυτοκρατορία, που θεωρείται πλέον βασικός παράγοντας στην χρηματοοικονομική τεχνολογία.

Σύμφωνα με το Forbes, το 2024 ήταν ο δεύτερο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία, με καθαρή αξία περίπου 28 δισ. δολάρια.

Η ιταλική εφημερίδα Il Foglio τον έχει χαρακτηρίσει ως τον «ιταλό Μάικλ Μπλούμπεργκ» δεδομένης της δυνατότητας των επιχειρήσεών του να μεταμορφώσουν τον τρόπο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως.

Από μαθηματικός, trader

Ο Πινιατάρο γεννήθηκε το 1970 στην Μπολόνια και από πολύ νωρίς επέδειξε μεγάλο πάθος για τους αριθμούς και τη λογική.

Αυτό τον οδήγησε αρχικά να σπουδάσει οικονομικά στην πόλη καταγωγής του και εν συνεχεία να αποκτήσει διδακτορικό στα μαθηματικά στο Imperial College London.

Ξεκίνησε την καριέρα του, το 1994, ως trader στην Salomon Brothers, μια αμερικανική επενδυτική τράπεζα, που αργότερα συγχωνεύτηκε με τη Citigroup. Αυτή η περίοδος είχε καθοριστικό αντίκτυπο σε αυτόν. Ως trader, έμαθε για τους μηχανισμούς και την αστάθεια των αγορών, μια εμπειρία την οποία στη συνέχεια εφάρμοσε στην εταιρική του στρατηγική.

Η ίδρυση και η άνοδος του Ομίλου ION

Το 1997, ο Πινιατάρο έκανε το μεγάλο βήμα και ίδρυσε τον Όμιλο ION στο Λονδίνο. Αρχικά, ως μια κοινοπραξία μεταξύ της Salomon και της List, μιας ιταλικής εταιρείας λογισμικού που ειδικεύεται στο εμπόριο κρατικών ομολόγων, η ION εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Η ιδέα ήταν απλή, αλλά ισχυρή: να αναπτύξει λύσεις λογισμικού που θα κάνουν τις τράπεζες και τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πιο αποτελεσματικούς και ασφαλείς.

Η ION άρχισε να αναπτύσσει λογισμικό συναλλαγών και επέκτεινε συνεχώς τις προσφορές της, μέσω στρατηγικών εξαγορών και καινοτομιών.

Η στόχευσή του ήταν σαφής: εντόπιζε και ενσωμάτωνε στην εταιρική του ομπρέλα μια σειρά εταιρειών, κάτι που του επέτρεψε να αναπτύξει γρήγορα την ION σε έναν παγκόσμιο όμιλο. Μεταξύ αυτών, η Cedacri και η Cerved, οι οποίες παρέχουν τραπεζικό λογισμικό και οικονομικά δεδομένα, καθώς και η εταιρεία χρηματοδότησης ακινήτων Prelios.

Αυτό που χαρακτηρίζει τον Πινιατάρο είναι ότι παρά την επιθετική στρατηγική επέκτασης που ακολουθεί, οι κινήσεις του γίνονται χωρίς να προσελκύει ιδιαίτερη προσοχή. Πολλοί τον αποκαλούν «αόρατο» επιχειρηματία, καθώς κινεί τα νήματα από το παρασκήνιο και σπάνια δίνει συνεντεύξεις.

Ο Ιταλός… Bloomberg

Όπως επισημαίνει το γερμανικό Wirthschaft Magazin, σκιαγραφώντας το προφίλ του, «στον χρηματοοικονομικό κόσμο, ο Αντρέα Πινιατάρο θεωρείται επιδραστικός και οραματιστής. Οι λύσεις λογισμικού του είναι πλέον απαραίτητες για την καθημερινή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως. Στην Ιταλία και πέρα ​​από αυτήν, συγκρίνεται με τον Michael Bloomberg, ιδρυτή της Bloomberg LP – όχι μόνο για την οικονομική του επιτυχία, αλλά και για την ικανότητά του να καθιστά τα δεδομένα και την τεχνολογία απαραίτητο εργαλείο για τον χρηματοοικονομικό τομέα».

Κριτική και… φοροδιαφυγή

Ωστόσο, παρά την επιτυχία του δεν αποφεύγει την κριτική…

Μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες που του προσάπτουν, τόσο στον ίδιο προσωπικά όσο και στον όμιλο ION είναι η έλλειψη διαφάνειας με την οποία διοικείται η εταιρεία.

Ο Πινιατάρο διατηρεί σφιχτό έλεγχο στα ηνία της εταιρείας, ενώ σπάνια δημοσιεύονται λεπτομέρειες για τις οικονομικές δομές ή τις εταιρικές στρατηγικές. Αυτό έχει οδηγήσει σε κριτική στο παρελθόν από αναλυτές και επενδυτές, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες ότι η αδιαφανής δομή του Ομίλου ION κρύβει πιθανούς κινδύνους.

Ένα άλλο σημείο κριτικής είναι η στρατηγική εξαγορών του. Ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες εξαγορές τα τελευταία χρόνια, συχνά εταιρειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αυτό έχει οδηγήσει σε κατηγορίες για επιθετική παρέμβαση στην αγορά και εξαγορά πιθανών ανταγωνιστών.

Μάλιστα, το Reuters ανέφερε πρόσφατα πως μια σειρά εξαγορών του ομίλου ΙΟΝ έβαλε τον Πινιατάρο στο στόχαστρο της ιταλικής κεντρικής τράπεζας.

Τον περασμένο Μάιο, το Bloomberg έγραψε επίσης ότι ο όμιλος ελεγχόταν από τις ιταλικές αρχές για φοροδιαφυγή ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο ιταλός μεγιστάνας καλείται να καταβάλει φόρους περίπου 500 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2016 – 2023, οι οποίοι, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και άλλων εξόδων, μπορεί να ανέλθουν σε 1,2 δισ. ευρώ.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, ο όμιλος ΙΟΝ διαχειρίζεται μεγάλες ποσότητες δεδομένων για ιταλούς δανειολήπτες και εταιρείες, ενώ παρέχει λογισμικό και ψηφιακά εργαλεία στους δανειστές.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει νομικές ενέργειες ή κανονιστικές παρεμβάσεις που θα εμπόδιζαν τη στρατηγική εξαγορών του.

Ιστιοπλοΐα

Είναι παντρεμένος και στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με το ιστιοπλοϊκό του. Μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ του Σεντ Μόριτζ και του νησιού Κανουάν της Καραϊβικής.

