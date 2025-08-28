Για να γνωρίσετε ένα νησί-ηφαίστειο, που μοιάζει με ένα απέραντο υπαίθριο γεωλογικό μουσείο, με επισκέψιμους κρατήρες και κτίσματα που κατασκευάστηκαν από ηφαιστειακά πετρώματα.

Η Νίσυρος σάς περιμένει για να γνωρίσετε χωριά με λαβυρινθώδη δομή, λιθόκτιστα σπηλάδια πλήρως εναρμονισμένα στο τοπίο και βοτσαλόστρωτες πλατείες.

Για να δοκιμάσετε σουμάδα από πικραμύγδαλο και να χορέψετε στο πανηγύρι του Αγίου Νικήτα του Νισύριου.

Ξεκινήστε τη γνωριμία σας με τη Νίσυρο από το Μανδράκι, πρωτεύουσα και λιμάνι που βρίσκεται στο βορειοδυτικό κομμάτι του νησιού. Περάστε από το μοναστήρι της Παναγίας Σπηλιανής και το Αρχαιολογικό Μουσείο (τηλ. 22420-31348) με νεολιθικά εργαλεία από το γειτονικό νησάκι Γυαλί, αγγεία από τη Νεκρόπολη της Νισύρου και πινάκια κεραμικής Τσανάκ Καλέ από ναυάγιο των νεότερων χρόνων. Έξω από το Μανδράκι βρίσκεται το Παλαιόκαστρο, η αρχαία οχύρωση της Νισύρου.

• Ο Εμπορειός είναι ένα μικρό ημιορεινό χωριό της ενδοχώρας. Χτισμένος στο χείλος της καλδέρας, ήταν αθέατος από τη θάλασσα, γι’ αυτό και προστατευόταν από τις πειρατικές επιδρομές. Στον λόφο πάνω από το χωριό βρίσκονται τα ερείπια ενός κάστρου των Ιωαννιτών Ιπποτών της Ρόδου. Η σπηλιά που βρίσκεται στην είσοδο του Εμπορειού, λόγω της θερμότητάς της μοιάζει με φυσική σάουνα, ενώ υπάρχει και Ηφαιστειολογικό Παρατηρητήριο.

• Οι Πάλοι και τα Νικιά είναι δύο ακόμα χωριουδάκια της Νισύρου. Οι Πάλοι είναι ένα παραθαλάσσιο τουριστικό ψαροχώρι, ενώ τα Νικιά ένας ημιορεινός παραδοσιακός οικισμός της ενδοχώρας που μοιάζει με λαβύρινθο, με μια βοτσαλόστρωτη πλατεία, την Πόρτα.

• Το ηφαίστειο της Νισύρου είναι το νεότερο ενεργό ηφαίστειο του Αιγαίου. Ο μεγαλύτερος κρατήρας του (Πολυβώτης) έχει διάμετρο 260 μ. και βάθος 30 μ., ενώ στην περιοχή υπάρχουν ακόμα πέντε νεότεροι κρατήρες, με μεγαλύτερο τον Στέφανο. Είναι επισκέψιμοι, αλλά μπορείτε να τους παρατηρήσετε και από σημεία θέασης στα χωριά.

• Βουτήξτε στην Παχιά Άμμο με την γκριζωπή αμμουδιά, στην παραλία Χοχλάκοι, στο Μανδράκι, στο Γιαλισκάρι, στην παραλία Λυές με τα βότσαλα και τη σκουρόχρωμη αμμουδιά, αλλά και στους Πάλους με την ψιλή άμμο. Αξίζει μια κρουαζιέρα μέχρι το ηφαιστειογενές νησί Γυαλί, βόρεια της Νισύρου, γνωστό για τα ορυχεία ελαφρόπετρας και περλίτη.

Μην χάσετε

• Στο Ηφαιστειολογικό Μουσείο Νισύρου (τηλ. 22420-31400), στα Νικιά, θα καταλάβετε επί της ουσίας τη φυσιογνωμία του νησιού, αφού η Νίσυρος ήταν ένα υποθαλάσσιο στρωματοηφαίστειο, το οποίο, με τη συνεχή εκρηκτική δραστηριότητα, αναδύθηκε στην επιφάνεια.

• Περάστε από τα Δημοτικά Ιαματικά Λουτρά, ανάμεσα στο Μανδράκι και τους Πάλους, για να δείτε ένα υδροθεραπευτήριο του 19ου αιώνα που μπαίνει σε μια νέα φάση ζωής. Το νερό από τις θερμές πηγές της περιοχής αγγίζει τους 46°C.

INFO

Δοκιμάστε πιτιά (ρεβιθοκεφτέδες), μπουκουνιές (βραστό χοιρινό κρέας μαγειρεμένο με λίπος), καπαμά (κατσίκι γεμιστό), τυριά (τυρί σε κρασί), ξεροτήγανα, λουκουμάδες, παστελαριές και χαλβά με μοσχοκάρυδο και γαρίφαλο. Συνοδεύστε με σουμάδα από πικραμύγδαλο. Ενδιαφέρον το εγχείρημα του Nisyros Wines που παράγει κρασιά από Αθήρι και Ασύρτικο.