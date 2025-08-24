Με έκταση μόλις 12 τ.χλμ., το Καστελόριζο, το ανατολικότερο νησί της Ελλάδας, γράφει ιστορία από τα νεολιθικά χρόνια μέχρι σήμερα. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική του διατηρητέου οικισμού, η ιπποτική ιστορία, τα μοναδικά φυσικά αξιοθέατα και οι σύγχρονες φεστιβαλικές διοργανώσεις κάνουν το Καστελόριζο προορισμό ζωής.

Τι να κάνετε

• Η αρχιτεκτονική του οικισμού του Καστελόριζου συναντάται και σε άλλα Δωδεκάνησα, με νεοκλασικά κτίρια με αετώματα βαμμένα πολύχρωμα, που οφείλονται σε ένα παρελθόν ταξιδιών, εμπορίου, έξωθεν αισθητικών επιρροών και καθιέρωσης μιας αστικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας σε ένα αιγαιοπελαγίτικο νησί. Αυτό το παράδοξο είναι που θα λατρέψετε στο Καστελόριζο. Στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγίστης (τηλ. 22460-49283), που στεγάζεται στο Κονάκι, παλιά έδρα του Οθωμανού διοικητή, θα δείτε ευρήματα από τα αρχαία χρόνια, γλυπτά της παλαιοχριστιανικής περιόδου και άλλα αντικείμενα. Σε ύψωμα ανατολικά του λιμανιού ξεχωρίζει ο θαλαμοειδής Λυκιακός Τάφος, του 4ου αιώνα π.Χ., με πρόσοψη λαξευμένη στον βράχο και εντυπωσιακή διακόσμηση. Το νησί αντλεί την ονομασία του από τη βυζαντινή εποχή – από τις λέξεις «καστέλι» και «ριζά», δηλαδή ένα κάστρο χτισμένο στα ριζά του βουνού. Το κάστρο, που δεσπόζει στα ανατολικά του λιμανιού, καταστράφηκε και ανακατασκευάστηκε αρκετές φορές. Τα υπολείμματα κυκλώπειων τειχών παραπέμπουν σε οχυρωση από την εποχή των Δωριέων, ενώ η σημερινή του μορφή οφείλεται στους Ιωαννίτες Ιππότες.

• Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το δημοφιλές Μουσείο Γρίφων (τηλ. 6980- 865814), το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, δημιούργημα του μαθηματικού Πανταζή Χούλη που θα σας ξεναγήσει κατόπιν ραντεβού. Το αίνιγμα της Σφίγγας, ο μηχανικός γρίφος Οστομάχιον του Αρχιμήδη, ο Λαβύρινθος, το Κουτί της Πανδώρας, ο Γόρδιος Δεσμός, οι εκπαιδευτικοί γρίφοι και η σχέση τους με τα μαθηματικά είναι κάποιες από τις θεματικές του μουσείου.

• Ανάμεσα στον οικισμό του Καστελόριζου και στο αεροδρόμιο βρίσκεται το Παλαιόκαστρο, που χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια, με απομεινάρια από αρχαίες και μεσαιωνικές οχυρώσεις, λαξευτές δεξαμενές και εκκλησίες.

• Στο νότιο Καστελόριζο, το Γαλάζιο Σπήλαιο ή σπήλαιο της φώκιας, είναι από τα ωραιότερα της Ελλάδας, με τους λευκούς σταλαγμίτες και τα ανεπανάληπτα μπλε νερά. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με σκάφος.

• Βουτήξτε στη μοναδική αμμουδιά του Καστελόριζου, στο Μανδράκι ή σε διάφορους όρμους (όπως είναι ο Άγιος Στέφανος, οι Πλάκες, η Παραλία Καστελόριζου, ο Κάβος) από βράχια και εξέδρες. Κάντε μια μικρή κρουαζιέρα μέχρι τον Άγιο Γεώργιο, αλλά και στη νήσο Ρω.

• Αν μπορείτε κάντε το γύρο του Καστελόριζου με σκάφος: επισκεφθείτε τη Ρω, τη Στρογγυλή και το σπήλαιο Κολώνες ή κατευθυνθείτε προς το μοναστήρι του Άη Γιώργη του Βουνού, του 18ου αιώνα, για τη μοναδική θέα.

Μην χάσετε

• Από 24 έως 31 Αυγούστου πραγματοποιείται το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου. Η φετινή θεματική εστιάζει στην Ελλάδα και στο διαχρονικό πολιτιστικό της αποτύπωμα, από τις τραγωδίες του Σοφοκλή και του Ευριπίδη και τις κωμωδίες του Αριστοφάνη, στους πρωτοπόρους αδελφούς Μανάκη, τον σπουδαίο Φίνο, τον Κακογιάννη και τον Κούνδουρο, αλλά και τον νέο ελληνικό κινηματογράφο του Αγγελόπουλου και του Βούλγαρη