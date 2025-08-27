Υδρούσα, Τζια ή Κέα, όπως είναι περισσότερο γνωστή. Το κυκλαδονήσι που βρίσκεται πιο κοντά απ’ όλα στις ακτές της Αττικής έχει μια καλοδιατηρημένη Χώρα, εξαιρετικές παραλίες για βουτιές, το άγαλμα του «Λιόντα» σκαλισμένο σε έναν βράχο και το ναυάγιο του «Βρετανικού» στον βυθό του.

Τι να κάνετε

• Πρωτεύουσα της Κέας είναι η Ιουλίδα, χτισμένη στην ενδοχώρα, στο βόρειο κομμάτι του νησιού, στο σημείο της αρχαίας Ιουλίδας. Το ενετικό κάστρο, τα λευκοβαμμένα στενά με τα αψιδωτά περάσματα, τα κτίρια με τα περίτεχνα μπαλκόνια και τα γαλλικά παντζούρια, το αρχοντικό του Δημαρχείου με την υπογραφή Τσίλερ, η ιδιαίτερη Παναγία Χρυσοσπηλιώτισσα, τα κομψά καφέ και τα γατιά που περιδιαβαίνουν και λιάζονται καθιστούν τη βόλτα εδώ μια ιεροτελεστία γνωριμίας με το νησί. Στο μικρό Αρχαιολογικό Μουσείο (τηλ. 22880-22079) θα δείτε μοναδικά εκθέματα, όπως είναι τα αγαλματίδια με τις ακέφαλες Κυκλαδίτισσες κόρες.

• Λιμάνι της Κέας είναι η Κορησσία ή Λιβάδι, σε κόλπο της βορειοδυτικής πλευράς, στη θέση της αρχαίας Κορησσού. Από εδώ φεύγουν τα πλοία για Λαύριο και Κύθνο. Η Κορησσία είναι ανεπτυγμένη τουριστικά, με πολλά καταλύματα και ταβερνάκια. Προέκταση του λιμανιού προς βορρά είναι το Βουρκάρι, πρώην ψαροχώρι που έχει εξελιχθεί σε αγκυροβόλι για σκάφη και ιστιοφόρα.

• Ακόμα ένας τουριστικός οικισμός του βορρά της Κέας είναι ο Οτζιάς, σε βαθύ όρμο, με την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, δωμάτια και καταστήματα εστίασης.

• Βουτήξτε στην παραλία Καλησκιά, κάτω από την Καρθαία, στην παραλία Λιπαρό, στο Καμπί με την άμμο και το ψιλό βότσαλο, στην παραλία Λυγιά, στον κοσμοπολίτικο Κούνδουρο, στην παραλία Ποίσσες, στην οργανωμένη Ξύλα, στο Γιαλισκάρι και στην πανέμορφη Συκαμιά. Πληροφορίες για καταδύσεις στο Kea Divers (τηλ. 6973-430860) στο Βουρκάρι.

Μην χάσετε

• Εξαιρετικά δημοφιλής είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Καρθαίας, σε μοναδικό παραλιακό σημείο της νοτιοανατολικής Κέας. Η Καρθαία –μαζί με την Ιουλίδα, την Κορησσό και την Ποιήεσσα– ήταν οι τέσσερις αρχαίες πόλεις-κράτη της Κέας. Σήμερα, σώζονται κατάλοιπα της αρχαίας πόλης από τους γεωμετρικούς έως τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους.

• Η Κέα έχει ένα καλοδιατηρημένο δίκτυο μονοπατιών με 12 διαδρομές, χαραγμένες ανάμεσα σε δρυς και φρύγανα. Κάποιες από αυτές καταλήγουν σε παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά.

INFO

• Στα ανοιχτά της Κέας βυθίστηκε το 1916 το υπερωκεάνιο ≪Βρετανικός≫, αδελφό πλοίο του ≪Τιτανικού≫. Το ναυάγιο ερευνήθηκε δεκαετίες αργότερα από τον ωκεανογράφο, εξερευνητή Ζακ Υβ Κουστώ.

• Έπειτα από μια σύντομη πεζοπορία από την Ιουλίδα προς τη βρύση του Βενιαμίν θα φτάσετε στο πέτρινο λιοντάρι της Κέας, ένα γλυπτό σκαλισμένο στον βράχο, από τον 6ο αιώνα π.Χ. Έχει μήκος 6 μέτρα και ένα αχνό χαμόγελο σκαλισμένο στο πρόσωπο. Οι ντόπιοι τον αποκαλούν ≪Λιόντα≫.