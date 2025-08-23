Επισκεφτείτε τη για να γνωρίσετε το νησί του Λευκάδιου Χερν και του Άγγελου Σικελιανού, με τις διάσημες παραλίες Εγκρεμνοί και Πόρτο Κατσίκι και τις αμέτρητες επιλογές για θαλάσσια σπορ. Στα χωριά της ενδοχώρας θα βρείτε γαστρονομικούς θησαυρούς, όπως είναι η ΠΟΠ φακή Εγκλουβής, ενώ μέσα από τα καλοκαιρινά οικοτουριστικά δρώμενα θα γνωρίσετε μια αλλιώτικη Λευκάδα.

Τι να κάνετε

• Να εξερευνήσετε την ιδιαίτερη πόλη της Λευκάδας, που συνδέεται οδικώς με τον κυρίως κορμό της Αιτωλοακαρνανίας. Με μια ματιά στην ονοματοδοσία των δρόμων θα καταλάβετε ότι πρόκειται για «λογοτεχνικό» νησί, αφού από εδώ κατάγονταν τόσο ο Λευκάδιος Χερν όσο και ο Άγγελος Σικελιανός, στον οποίο έχουν αφιερωθεί το κηποθέατρο στο κέντρο της πόλης και ένα μουσείο με πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του (Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, τηλ. 26453-01837). Από το ξύλινο γεφυράκι στην είσοδο της Λευκάδας, κοντά στον Δημοτικό Κήπο, θα δείτε τον οδικό άξονα που συνδέει το νησί με την ηπειρωτική Ελλάδα, όπως και την πλωτή γέφυρα και το Κάστρο της Αγίας Μαύρας. Πρόσφατα, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες για το αρχαίο θέατρο, λίγο έξω από την πόλη της Λευκάδας, που ήταν θαμμένο κάτω από ελαιώνες. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν ένα μοναδικό μνημείο του Ιονίου, ένα θέατρο του 4ου αιώνα π.Χ., χωρητικότητας 10.000 θεατών, με τρεις λίθινους θρόνους διακοσμημένους με δελφίνια.

• Στον νότο της Λευκάδας βρίσκεται η Βασιλική, ένας τουριστικός οικισμός με ένα μικρό λιμάνι, απ’ όπου εκτελούνται δρομολόγια προς Κεφαλονιά και Ιθάκη.

• Αμιγώς τουριστικό και το Νυδρί, το πλέον φημισμένο θέρετρο της ανατολικής Λευκάδας, γεμάτο ιστορίες αίγλης από τα παλιά, όπως μαρτυρά και το άγαλμα του Αριστοτέλη Ωνάση στην παραλία. Απέναντι από το Νυδρί είναι ο Σκορπιός, το Σκορπίδι της οικογένειας Λιβανού και η Μαδουρή, η νησίδα όπου μεγάλωσε και έζησε ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης.

• Στο χωριουδάκι Εγκλουβή και το οροπέδιο του Αγίου Δονάτου με τα περίφημα φακοχώραφα παράγεται η ΠΟΠ φακή Εγκλουβής. Καλλιεργείται από τον 18ο αιώνα από τοπικό σπόρο που δεν έχει αναμειχθεί με άλλους. Στις 6 Αυγούστου διοργανώνεται η Γιορτή της Φακής, ένα λευκαδίτικο γλέντι με φακόσουπα, σαρδέλα και ελιές. Από την Εγκλουβή υπάρχουν πεζοπορικές διαδρομές προς Προφήτη Ηλία, Καθάρια Ράχη, Μύλους, Ψηλή Ράχη και Άγιο Δονάτο (εύκολες ή μέτριας δυσκολίας).

• Η Λευκάδα έχει μερικές από τις καλύτερες παραλίες του Ιονίου. Βουτήξτε στα Πευκούλια, στην εκπληκτική παραλία Μύλος στον Άγιο Νικήτα, στο πολυσύχναστο Κάθισμα με τα τιρκουάζ νερά, στη Μεγάλη Πέτρα, στους Εγκρεμνούς (πρόσβαση με σκάφος) και λίγο νοτιότερα στο Πόρτο Κατσίκι. Για θαλάσσιες δραστηριότητες, απευθυνθείτε στο Κέντρο Θαλάσσιων Σπορ Καββαδάς, στο Νυδρί.

Μην χάσετε

• Στην ενδοχώρα της Λευκάδας θα γνωρίσετε τον κόσμο των μικρών περιφερειακών μουσείων, όπως είναι το Λαογραφικό Μουσείο της Καρυάς με πληθώρα αντικειμένων που αποτυπώνουν τη ζωή στην παλιά Λευκάδα, αλλά και το Μουσείο Ελιάς «Φάμπρικα», στον οικισμό Σύβρος, όπου παρουσιάζεται ο παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο εξασφάλιζαν οι Λευκαδίτες το λάδι τους.

• Μην φύγετε από το νησί εάν δεν δοκιμάσετε σαλάμι αέρος, που έφτασε στη Λευκάδα από κατοίκους του Burano της Βενετίας. Πρόκειται για προϊόν φυσικής ωρίμανσης, που θεωρείται ιδανικός μεζές για να συνοδεύσει τσίπουρο, κ.ά.