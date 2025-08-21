Απόδραση στην κεντρική Εύβοια για να γνωρίσετε τη Χαλκίδα με το Κόκκινο Σπίτι, το νέο αρχαιολογικό μουσείο και τις γέφυρες-τοπόσημα. Να πεζοπορήσετε ως τα Δρακόσπιτα της Δίρφης και τον ενετικό πύργο με τις πολεμίστρες στο Αυλωνάρι. Να δοκιμάσετε τοπικές απαστερίωτες μπίρες, ευβοιώτικα μανιτάρια και να απολαύσετε μια εμπειρία σταφυλοθεραπείας. Να κάνετε river trekking και νυχτερινό canyoning σε έναν ανεξερεύνητο προορισμό.

Η Χαλκίδα είναι η ένατη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η πρωτεύουσα και το σπουδαιότερο λιμάνι της Εύβοιας. Σήμα κατατεθέν της πόλης είναι η κρεμαστή Υψηλή Γέφυρα του Ευρίπου, που ενώνει την ηπειρωτική Ελλάδα με την Εύβοια.

Περιηγηθείτε στην πόλη που είχε τη φήμη μιας από τις ωραιότερες της Κεντρικής Ελλάδας, περπατήστε στην παραλία, παρατηρήστε τα πετρόχτιστα αρχοντικά από την εποχή της Τουρκοκρατίας, όπως και όσα νεοκλασικά κατάφεραν να επιβιώσουν.

Μια όμορφη βόλτα είναι στο πάρκο του Φάρου, με μονοπάτι ανάμεσα στα δέντρα, όπως και στο κάστρο Καράμπαμπα στην Κάνηθο και στις ψαροταβέρνες.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας παρουσιάζονται αγάλματα, κιονόκρανα, ψηφιδωτά, αγγεία και αντικείμενα μεταλλοτεχνίας. Στις παρυφές της πόλης, κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, υπάρχει και το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας που στεγάζεται στο βιομηχανικό κτίριο του παλιού ποτοποιείου Αρέθουσα, των αρχών του 20ού αιώνα, και καταπιάνεται με διάφορες θεματικές, από το ευβοϊκό αλφάβητο μέχρι τον μύθο της Ιφιγένειας στην Αυλίδα και το ηρώο στο Λευκαντί.

Από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της πόλης είναι το Κόκκινο Σπίτι, του 1884, που ανεγέρθηκε σε σχέδια του Κωνσταντίνου Φλέγγα στη θέση οθωμανικού τεκέ. Το 1890 αγοράστηκε από τον έμπορο Βασίλειο Μάλλιο, ενώ εδώ διέμεινε το 1916, επί έξι μήνες, ο βασιλιάς Πέτρος της Σερβίας με την ακολουθία του. Σήμερα, ο χώρος στεγάζει την Εστία Γνώσης Χαλκίδας.

Έξω από τη Χαλκίδα, υπάρχουν πολλά χωριά που προσφέρουν ποικίλες δραστηριότητες και ιδιαίτερες εμπειρίες στον επισκέπτη. Ανακαλύψτε στις νότιες πλαγιές της Δίρφης, σε υψόμετρο 400 μ, τη Στενή.

Ένα όμορφο χωριό μέσα στα πλατάνια με καταλύματα, καφέ, γλυκοπωλεία και ταβερνάκια. Λίγο πιο έξω δεσπόζει ο Βράχος της Στενής, που φωτίζεται επιβλητικά τα βράδια.

Τα Καμπιά, στην πλαγιά του Μέγα Λόγγου Ξηροβουνίου σε υψόμετρο 500 μ., φωλιάζουν μέσα στην καρδιά της ευβοϊκής φύσης, πλάι στο ρέμα του Παλιόμυλου, σε ένα περιβάλλον με πυκνή βλάστηση.

Κοντά στο χωριό υπάρχει φαράγγι και πεδία για αναρρίχηση. Το Αυλωνάρι είναι ένα χωριό αμφιθεατρικά χτισμένο πάνω σε λόφο, στο μέσο μιας κοιλάδας, ανάμεσα στο Αλιβέρι και στην Κύμη, με τον χαρακτηριστικό πέτρινο ενετικό πύργο με τις πολεμίστρες. Η Γλυφάδα (ή Τσέργες), σε υψόμετρο 460 μ., στους βόρειους πρόποδες της Δίρφης, βρίσκεται μέσα στα έλατα και τα πεύκα. Βορειοδυτικά του χωριού επιβιώνει ένα μεγαλιθικό Δρακόσπιτο.

Υπάρχουν πάρα πολλές όμορφες παραλίες και κόλποι που προσφέρονται για κολύμπι. Κατευθυνθείτε στην παραλία Λιμνιώνα με φόντο τον δασωμένο βράχο, στην κοντινή Πετάλη με τα πράσινα νερά, στον κλειστό όρμο Βύθουρη, στη διάσημη Χιλιαδού, στην πανέμορφη Θαψά, στην εκτεταμένη Μουρτερή.

Μην χάσετε

• Στη μικροζυθοποιία Septem στο Ωρολόγιο, παράγεται ποιοτική μη παστεριωμένη μπίρα, από Pilsner και Wheat IPA μέχρι Red Ale και Pale Ale. Η επιχείρηση δημιουργήθηκε πριν από δεκαέξι χρόνια, από τους Σοφοκλή Παναγιώτου (χημικό-οινολόγο) και Γιώργο Παναγιώτου (οικονομολόγο), οι οποίοι έδωσαν στη μικροζυθοποιία το όνομα του λατινικού αριθμού επτά, που συνδέεται με την έννοια της δημιουργίας. Αν αγαπάτε το κρασί, στο Κτήμα Αβαντίς, στον Μύτικα, νοτιοανατολικά της Χαλκίδας, παράγονται λευκά, ροζέ, ερυθρά και γλυκά κρασιά. Προσφέρεται ξενάγηση με γευστική δοκιμή και σταφυλοθεραπεία με καλλυντικά που παρασκευάζονται από πρώτες ύλες του ίδιου του κτήματος.

• Στο Μανιταροπωλείο Δίρφυς θα βρείτε μια ενδιαφέρουσα σειρά προϊόντων: αποξηραμένα μανιτάρια από την Ελλάδα και τον κόσμο, προϊόντα τρούφας, πούδρες μανιταριών, ζυμαρικά, σούπες, ριζότο και κριθαρότο με μανιτάρια, αλλά και αξεσουάρ –όπως μαχαίρια– για συλλογή μανιταριών.

Ιδιαίτερες εμπειρίες

Η ευβοιώτικη φύση συγκεντρώνει εδώ και χρόνια τους λάτρεις της περιπέτειας. Πεζοπορήστε σε δάση και φαράγγια, κάντε river trekking, ανάβαση στη Δίρφη, εξερευνήστε τα Δρακόσπιτα και δοκιμάστε τις δυνάμεις σας στο νυχτερινό νυχτερινό canyoning.