Αθώους έκρινε ομόφωνα το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων τους τρεις κατηγορούμενους για τις φονικές πλημμύρες της Μάνδρας, που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια, μετά την αναίρεση που είχε ασκήσει ο Άρειος Πάγος, όπου προσέφυγαν συγγενείς θυμάτων, κατά της πρωτόδικης απαλλακτικής απόφασης.

Το δικαστήριο ξεκίνησε τις συνεδριάσεις του στις 2 Ιουλίου και προχώρησε σε μια διαδικασία «fast track», καθώς τον ερχόμενο Νοέμβριο επέρχεται παραγραφή της υπόθεσης.

Με τη σημερινή απόφαση του, το δικαστήριο απάλλαξε εκ νέου την πρώην δήμαρχο Μάνδρας, τον τότε προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Ανακοινώνοντας την απόφαση, η πρόεδρος του δικαστηρίου παρέπεμψε στο πλήρες σκεπτικό που θα καθαρογραφεί τους προσεχείς μήνες. Ανέφερε ωστόσο, το νομικό επιχείρημα ότι υπάρχει έλλειψη «αιτιώδους συνδέσμου» ανάμεσα στις πράξεις που έκαναν οι κατηγορούμενοι και στους θανάτους των θυμάτων.

Η εισαγγελική πρόταση

Δύο ημέρες νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή των δύο πρώτων και την απαλλαγή της πρώην δημάρχου. Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του πρώην προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για εννέα περιπτώσεις θανάτων που επήλθαν μέσα στον αστικό ιστό της Μάνδρας. Η πρόταση αφορούσε, για τον πρώτο, την παράλειψη ελέγχου και κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών μέσα στα ρέματα της περιοχής, και για τη δεύτερη, τον ελλιπή καθαρισμό και την ανεπαρκή αστυνόμευση των ρεμάτων.

Η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή τους για τους υπόλοιπους 16 θανάτους, με το σκεπτικό ότι οι παραλείψεις τους δεν επηρέασαν τα συγκεκριμένα περιστατικά. Μερικά από τα θύματα αυτά ήταν κυνηγοί που βρίσκονταν στο βουνό, ενώ άλλοι έχασαν τη ζωή τους στην εθνική οδό.

Αντίθετα, για την τότε δήμαρχο Μάνδρας, η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση για όλες τις περιπτώσεις θανάτων.

Η τραγωδία στη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο Αττικής είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2017, όταν 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πλημμύρα που ακολούθησε σφοδρής βροχόπτωσης.