Πορεία από την πλατεία Κλαυθμώνος και συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, κατά της θέσπισης του νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αλλά και με πάγιο το αίτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού.

Όπως σημείωνε στο κάλεσμά της η Συνομοσπονδία, «στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα. Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου».

Ο Δημήτρης Μπράτης, προεδρεύων της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ τόνισε ότι το Δημόσιο αποδυναμώνεται και πως η κυβέρνηση «τίποτε δεν λέει για τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κυρίως στην Υγεία, όπου λείπει το 40% του προσωπικού, στην Παιδεία, στα υπουργεία, σε οριζόντια βάση. Δυστυχώς, με τον πιο τραγικό τρόπο το βιώσαμε αυτό προχθές με τον θάνατο της 79χρονης στην Αίγινα, όπου έλειπαν δύο από τα πέντε μέλη που πρέπει να έχει το ασθενοφόρο προκειμένου να λειτουργεί».

Ο κ. Μπράτης υπογράμμισε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης έχει εξαπολύσει μια «πρωτοφανή επίθεση σε βάρος των εργαζομένων στο Δημόσιο, σε σχέση με τον 13ο και 14ο μισθό. Ο κύριος Μαρινάκης λέει ψέματα όταν ισχυρίζεται ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 1,5 δισ. Κοστίζει 550 εκατομμύρια, σύμφωνα με την έρευνα του Κοινωνικού Πολυκέντρου της ΑΔΕΔΥ. Σήμερα κιόλας, η “Καθημερινή” γράφει ότι τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν από πέρυσι μέχρι φέτος κατά ένα δισ. στις πλάτες των μισθωτών. Ένα δισ. ματωμένα πλεονάσματα μοιράζει η κυβέρνηση και δεν έχει τίποτε να δώσει για τους δημοσίους υπαλλήλους, παρά 35 ευρώ που θα δώσει τον Απρίλιο του 2026. Εκπαιδευτικοί, 10.000, που διορίστηκαν πρόσφατα, καλούνται να υπηρετήσουν στα νησιά με 780 ευρώ καθαρό μισθό και με ενοίκια 500 ευρώ. Δε βρίσκουν γιατρούς, δε βρίσκουν νοσηλευτές, γιατί οι μισθοί τους είναι άθλιοι. Τίποτε δεν λέει για αυτά».

Καταλήγοντας ο κ. Μπράτης είπε: «Βιώνουμε μια στοχοποίηση, με τον κύριο Μαρινάκη να λέει: “Θέλετε το 1,5 δισ. να το δώσουμε σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και να μη δώσουμε στις άλλες κατηγορίες;”. Ψεύδεται. Στοχοποιεί το Δημόσιο στο πλαίσιο του κοινωνικού αυτοματισμού. Εμείς δηλώνουμε και σήμερα ότι ο αγώνας για τον 13ο και 14ο μισθό, ανεξάρτητα και από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Γιατί το αίτημα είναι δίκαιο. Και παρά τα ψέματα της κυβέρνησης, θα το πετύχουμε».

