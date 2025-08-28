Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ένας 71χρονος καρκινοπαθής, με 80% αναπηρία, στο Ίλιον από δύο άτομα που τον είχαν παρακολουθήσει προκειμένου να του αρπάξουν τα 500 ευρώ της σύνταξης.

«Ο ένας με σφίγγει, ο πιο κοντός, δυνατά, εγώ δεν μπορώ να αντιδράσω. Και το βρήκε ο άλλος το πορτοφόλι και λέει το βρήκα. Και την ώρα που το παίρνουνε, μου δώσανε μία σπρωξιά στη σκάλα» είπε στο MEGA.

Η ληστεία

Όλα έγιναν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στο Ίλιον. Ο 71χρονος είχε σηκώσει τα χρήματα της σύνταξής του από τράπεζα και επέστρεψε σπίτι. Πριν μπει είδε δυο άτομα να τον πλησιάζουν. «Ήρθανε με καλαμπούρια. Ε, λέω, κάποια παιδιά θα είναι φίλοι των παιδιών να πάμε σε πολυκατοικία» είπε.

Οι δράστες τον αιφνιδιάζουν. Μπαίνουν στην είσοδο της πολυκατοικίας και αρχίζουν να τον χτυπούν. Ο ηλικιωμένος συνταξιούχος ήταν ανήμπορος να αντισταθεί και κανείς δεν υπήρχε για να τον βοηθήσει.

Άσχημα χτυπημένος, σύρθηκε μέχρι το ασανσέρ για να ειδοποιήσει τη γυναίκα του. «Μπήκα μέσα στο ασανσέρ, και βλέπω τη γυναίκα μου εδώ, είχε πάθει σοκ» είπε.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και πλέον προσπαθεί να αναρρώσει. Η σύζυγος και ο γιος του παραμένουν οργισμένοι.

«Έναν άνθρωπο ΑμεΑ με 80% αναπηρία. Να τον ρίχνεις από τη σκάλα και να κάνεις αυτό, όχι απλά να τον κλέβεις, να πας να του κάνεις κακό, γιατί για μένα αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας», ανέφερε ο γιος του θύματος ληστείας.

Οι δυο δράστες που άρπαξαν τα 500 ευρώ της σύνταξης του θύματος, κατάφεραν να απομακρυνθούν και παρά τις έρευνες δεν εντοπίστηκαν.

«Είναι καρκινοπαθής, εδώ και τρεισήμισι χρόνια, κάνει συνέχεια χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες», πρόσθεσε ο γιος του.

Οι ληστές είναι πιθανό να παρακολουθούσαν τον άντρα που έβαλαν στο στόχαστρο από την τράπεζα. Να τον είδαν την ώρα που έκανε την ανάληψη των χρημάτων του και να περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να επιτεθούν.