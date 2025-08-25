Με μαχαίρι στο χέρι ο 24χρονος δράστης εισβάλει σε μίνι μάρκετ της Νέας Σμύρνης, στην οδό Αιγαίου και αφού πηδάει πάνω στον πάγκο αρπάζει της εισπράξεις από την ταμειακή και στη συνέχεια εξαφανίζεται. Το περιστατικό συνέβη βραδινές ώρες της 18ης Αυγούστου.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν από το βιντεοληπτικο υλικό να ταυτοποιήσουν τον δράστη και μια μέρα μετά, στις 19 Αυγούστου, να του περάσουν χειροπέδες. Κατά την σύλληψη του μάλιστα φορούσε τα ίδια παπούτσια που χρησιμοποίησε την ώρα της ληστείας στο μίνι μάρκετ ενώ βρέθηκε και το μαχαίρι με το οποίο απειλούσε τα θύματα του.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο είχε ληστέψει ακόμη τρεις -τουλάχιστον- επιχειρήσεις το τελευταίο διάστημα στη Νέα Σμύρνη ενώ, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε τα βίντεο: