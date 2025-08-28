Ελαφρά τραυματισμένη βγήκε από το τροχαίο ατύχημα η ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Υγεία» όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», αναφερόμενη στο περιστατικό, τόνισε ότι «στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της» και ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό για την άμεση φροντίδα.

Το τροχαίο συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του νοσοκομείου «Υγεία» στο Χαλάνδρι, όταν ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο όχημα στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός η ευρωβουλευτής. Ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το σημείο, ωστόσο εντοπίστηκε έπειτα από αναζητήσεις της αστυνομίας.

Πρόκειται για 35χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Λατινοπούλου: Μας χτύπησε από πίσω και εξαφανίστηκε

«Την ώρα που σταματήσαμε σε πορτοκαλί φανάρι, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα μας χτύπησε από πίσω» είπε η κ. Λατινοπούλου στο Open περιγράφοντας το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.

«Ευτυχώς φορούσαμε ζώνη –η ζώνη σώζει ζωές. Τρανταχτήκαμε ολόκληροι, το αυτοκίνητο που μας τράκαρε άναψε αλάρμ, ώστε και εμείς να πάμε στην άκρη, να σταματήσουμε και να κάνουμε ανταλλαγή στοιχείων. Όμως, ο ασυνείδητος αυτός οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε», σημείωσε.

Στη συνέχεια ανέφερε πως πρόλαβε και συγκράτησε τις πινακίδες του αυτοκινήτου και, όπως είπε, χάρη στις κάμερες που υπήρχαν στο σημείο αλλά και την επέμβαση της Αστυνομίας, ο δράστης του τροχαίου ατυχήματος, εντοπίστηκε και συνελήφθη.