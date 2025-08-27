Με μια σκληρή ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απάντησε στις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων από του Οθωμανούς από τον ίδιο, αλλά και το Ισραήλ.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί μεταξύ άλλων τον Νετανιάχου, ο οποίος όπως αναφέρει «δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού», για προσπάθεια συγκάλυψης των δικών του εγκλημάτων.

Αναλυτικά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει τα εξής:

«Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς σκοπούς. Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξε ο ίδιος και η κυβέρνησή του. Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία δεν συνάδει με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα».

Η δήλωση Νετανιάχου, αλλά και η απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ, αποτελούν μέρος της γενικότερης πορείας «σύγκρουσης» που έχουν πάρει οι σχέσεις των δύο κρατών, τόσο με αφορμή την κατάσταση στην Γάζα, αλλά και συνολικά στην Μέση Ανατολή, όπου ανταγωνίζονται πλέον ανοιχτά για επιρροή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Συρία, όπου τόσο το Ισραήλ όσο και η Τουρκία έχουν πλέον παρουσία στο πεδίο, ενώ ανταγωνίζονται και για τις σχέσεις συνεργασίας με τη νέα κυβέρνηση του Άχμεντ Αλ Σαραά.