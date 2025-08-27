Για τις τραγικές συνέπειες της επικείμενης ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα, όπου έχουν ήδη εκδοθεί διαταγές εκκένωσης και οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται με σφοδρότητα, προειδοποιούν με κοινή δήλωσή τους το Ελληνορθόδοξο και το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και ξεκαθαρίζουν ότι δε θα εγκαταλείψουν την πολύπαθη Λωρίδα.

Στο κείμενο που δημοσιεύει το orthodoxia και υπογράφουν ο ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος Γ΄και ο λατίνος ομόλογός του, Καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, παίρνουν θέση για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων και τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία στον ρημαγμένο θύλακα, όπου στο στόχαστρο βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι, μεταξύ των οποίων και η χριστιανική κοινότητα της πόλης.

Τα Πατριαρχεία τονίζουν ότι τα εκκλησιαστικά συγκροτήματα του Αγίου Πορφυρίου και της Αγίας Οικογένειας έχουν μετατραπεί σε καταφύγια για εκατοντάδες αμάχους, ηλικιωμένους, γυναίκες, παιδιά και άτομα με αναπηρίες. Οι κληρικοί και οι μοναχές δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο πλευρό όσων δεν μπορούν να φύγουν, καθώς η μετακίνηση προς τον νότο θα ισοδυναμούσε, για πολλούς εξασθενημένους και υποσιτισμένους, με βέβαιη καταδίκη σε θάνατο.

Η δήλωση καταγγέλλει τον μαζικό εκτοπισμό αμάχων και υπογραμμίζει ότι «δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον που να βασίζεται στην αιχμαλωσία, στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων ή στην εκδίκηση». Επικαλούμενα τα λόγια του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, τα Πατριαρχεία υπενθυμίζουν ότι όλοι οι λαοί, ακόμη και οι μικρότεροι και οι πιο αδύναμοι, πρέπει να γίνονται σεβαστοί στην ταυτότητα και στα δικαιώματά τους, ιδίως στο δικαίωμα να ζουν στη γη τους.

Καλούν τη διεθνή κοινότητα να δράσει άμεσα για τον τερματισμό του «παράλογου και καταστροφικού πολέμου», την επιστροφή των αγνοουμένων και την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων. Η ανακοίνωση κλείνει με στίχο από τις Παροιμίες — «Ἐν ὁδοῖς δικαιοσύνης ζωή» — και έκκληση για προσευχή, ώστε να επικρατήσει η δικαιοσύνη και η ζωή στη Γάζα και σε ολόκληρη την Αγία Γη.

Η Κοινή Δήλωση του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του Λατινικού Πατριαρχείου εις Ιεροσόλυμα

Πρὶν ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες, ἡ Ἰσραηλινή Κυβέρνηση ἀνακοίνωσε τὴν ἀπόφασή της νὰ ἀναλάβει τὸν ἔλεγχο τῆς Πόλης τῆς Γάζας. Τὶς τελευταῖες ἡμέρες, τὰ μέσα ἐνημέρωσης μεταδίδουν ἐπανειλημμένα πληροφορίες γιὰ μαζικὴ στρατιωτικὴ κινητοποίηση καὶ προετοιμασίες γιὰ ἐπικείμενη ἐπίθεση. Οἱ ἴδιες ἀναφορὲς δείχνουν ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῆς πόλεως τῆς Γάζας, ὅπου ζοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄμαχοι — καὶ ὅπου βρίσκεται ἡ Xριστιανική μας Κοινότητα — πρόκειται νὰ ἐκκενωθεῖ καὶ νὰ μεταφερθεῖ στὸ νότιο τμῆμα τῆς Λωρίδας. Τὴν στιγμὴ αὐτῆς τῆς δήλωσης, διαταγὲς ἐκκένωσης ἔχουν ἤδη δοθεῖ γιὰ ἀρκετὲς γειτονιὲς τῆς πόλεως τῆς Γάζας. Συνεχίζονται οἱ ἀναφορὲς γιὰ σφοδροὺς βομβαρδισμούς. Ὑπάρχει περισσότερη καταστροφὴ καὶ θάνατος σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ ἦταν ἤδη δραματικὴ πρὶν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπιχείρηση. Φαίνεται πὼς ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ἰσραηλινῆς Κυβέρνησης ὅτι «θὰ ἀνοίξουν οἱ Πύλες τῆς Κολάσεως» λαμβάνει πράγματι τραγικὲς διαστάσεις. Ἡ ἐμπειρία προηγουμένων ἐκστρατειῶν στὴ Γάζα, οἱ δηλωμένες προθέσεις τῆς Ἰσραηλινῆς Κυβέρνησης σχετικὰ μὲ τὴν σημερινὴ ἐπιχείρηση καὶ οἱ ἀναφορὲς ποὺ λαμβάνουμε ἀπὸ τὸ ἔδαφος δείχνουν ὅτι ἡ ἐπιχείρηση δὲν εἶναι ἁπλῶς μιὰ ἀπειλή, ἀλλὰ μιὰ πραγματικότητα ποὺ ἤδη ὑλοποιεῖται.

Ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ πολέμου, τὸ Ἑλληνορθόδοξο συγκρότημα τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου καὶ τὸ συγκρότημα τῆς Ἁγίας Οἰκογένειας ἀπετέλεσαν καταφύγιο γιὰ ἑκατοντάδες ἀμάχους. Ἀνάμεσά τους ἡλικιωμένοι, γυναῖκες καὶ παιδιά. Στὸ Λατινικὸ συγκρότημα φιλοξενοῦμε ἐδῶ καὶ χρόνια ἄτομα μὲ ἀναπηρίες, ὑπὸ τὴ φροντίδα τῶν Ἀδελφῶν Ἱεραποστόλων τῆς Φιλανθρωπίας. Ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι κάτοικοι τῆς πόλεως τῆς Γάζας, οἱ πρόσφυγες ποὺ διαμένουν στὶς ἐγκαταστάσεις θὰ πρέπει νὰ ἀποφασίσουν σύμφωνα μὲ τὴν συνείδησή τους τί θὰ πράξουν. Πολλοὶ ἀπὸ ὅσους ἔχουν ζητήσει καταφύγιο ἐντὸς τῶν τειχῶν τῶν συγκροτημάτων εἶναι ἐξασθενημένοι καὶ ὑποσιτισμένοι, λόγω τῶν δυσκολιῶν τῶν τελευταίων μηνῶν. Ἡ ἀναχώρηση ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Γάζας καὶ ἡ προσπάθεια διαφυγῆς πρὸς τὰ νότια ἰσοδυναμεῖ οὐσιαστικὰ μὲ καταδίκη σὲ θάνατο. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, ὁ κλῆρος καὶ οἱ μοναχὲς ἀποφάσισαν νὰ παραμείνουν καὶ νὰ συνεχίσουν νὰ φροντίζουν ὅσους θὰ μείνουν στὰ συγκροτήματα.

Δὲν γνωρίζουμε ἀκριβῶς τί θὰ συμβεῖ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους — ὄχι μόνο γιὰ τὴν Κοινότητά μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸν πληθυσμό. Μποροῦμε μόνο νὰ ἐπαναλάβουμε ὅ,τι ἤδη ἔχουμε πεῖ: Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μέλλον, ποὺ νὰ βασίζεται στὴν αἰχμαλωσία, στὸν ἐκτοπισμὸ τῶν Παλαιστινίων ἢ στὴν ἐκδίκηση. Ἀντηχοῦμε τὰ λόγια τοῦ Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες: «Ὅλοι οἱ λαοί, ἀκόμη καὶ οἱ μικρότεροι καὶ οἱ πιὸ ἀδύναμοι, πρέπει νὰ γίνονται σεβαστοὶ ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς στὴν ταυτότητα καὶ στὰ δικαιώματά τους, ἰδίως στὸ δικαίωμα νὰ ζοῦν στὴ γῆ τους· καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς ἐξαναγκάσει στὴν ἐξορία». (Ὁμιλία πρὸς τὴν ὁμάδα προσφύγων ἀπὸ τὸ Τσαγκός, 23.8.2025).

Αὐτὸς δὲν εἶναι ὁ σωστὸς δρόμος. Δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος ποὺ νὰ δικαιολογεῖ τὸν ἐσκεμμένο καὶ βίαιο μαζικὸ ἐκτοπισμὸ ἀμάχων.

Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ σταματήσει αὐτὴ ἡ σπεῖρα τῆς βίας, νὰ τερματιστεῖ ὁ πόλεμος καὶ νὰ δοθεῖ προτεραιότητα στὸ κοινὸ καλὸ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ καταστροφὴ ἔχει φτάσει στὸ ἔπακρο, τόσο στὶς περιοχὲς ὅσο καὶ στὶς ζωὲς τῶν ἀνθρώπων. Δὲν ὑπάρχει καμία δικαιολογία γιὰ νὰ συνεχίζεται ἡ κράτηση ἀμάχων ὡς αἰχμαλώτων ὑπό δραματικὲς συνθῆκες. Ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ ἐπούλωση τῶν πληγωμένων οἰκογενειῶν καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές.

Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἴδιας ἐπειγούσης ἀνάγκης, ἀπευθύνουμε ἔκκληση πρὸς τὴ Διεθνῆ Κοινότητα νὰ ἐνεργήσει γιὰ τὸν τερματισμὸ αὐτοῦ τοῦ παράλογου καὶ καταστροφικοῦ πολέμου καὶ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἀγνοουμένων καὶ τῶν Ἰσραηλινῶν ὁμήρων.

«Ἐν ὁδοῖς δικαιοσύνης ζωή, ὁδοὶ δὲ μνησικάκων εἰς θάνατον» (Παροιμίαι 12,28).

Ἂς προσευχηθοῦμε, ὥστε οἱ καρδιὲς ὅλων μας νὰ μετανοήσουν, ὥστε νὰ βαδίσουμε στὶς ὁδοὺς τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ζωῆς, γιὰ τὴν Γάζα καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἁγία Γῆ.