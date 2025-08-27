Η 42η έκδοση του Eurobasket εκκινά σήμερα Τετάρτη, 27 Αυγούστου, σε Φινλανδία, Λετονία, Κύπρο και Πολωνία.

Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στον όμιλο του Τάμπερε, προτού πάρει σειρά αυτός της Ρίγα. Η Εθνική Ελλάδας αρχίζει τις υποχρεώσεις της αύριο Πέμπτη (28/8) στη Λεμεσό.

Κατά το πρώτο μισό της 1ης αγωνιστικής διεξάγονται συνολικά έξι παιχνίδια.

Δεδομένης της δυναμικότητας των δύο αντιπάλων, το πιο ενδιαφέρον «ματσάρισμα» φαντάζει αυτό μεταξύ της Λετονίας του Πορζίνγκις και της Τουρκίας των Σενγκούν – Οσμάν.

Νωρίς το μεσημέρι η Μεγάλη Βρετανία θα παίξει με τη Λιθουανία, ενώ η Τσεχία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία.

Η ισχυρή Γερμανία δεν θέλει να σκοντάψει κόντρα στο Μαυροβούνιο, ενώ το βράδυ το σκανδιναβικό ντέρμπι Σουηδία-Φινλανδία και η πρώτη παράσταση των Σέρβων κλείνουν το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα της 1ης ημέρας

Α’ όμιλος

14:45 Τσεχία – Πορτογαλία (Novasports Start)

18:00 Λετονία – Τουρκία (Novasports Start)

21:15 Σερβία – Εσθονία (Novasports Start)

Β’ όμιλος