Ενοχοι να κριθούν η Μαρία Μαραγγέλη και ο Φιλήστορας Δεστεμπασίδη, πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, ζήτησε κατά την αγόρευση της η εισαγγελέας του δικαστηρίου κυρία Ειρήνη Πελεκάνου. Απευθυνόμενη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ζήτησε την ενοχή των κατηγορουμένων για το μεγαλύτερο μέρος του κατηγορητηρίου τους.

Συγκεκριμένα, μέσα σε 67 σελίδες η εισαγγελική λειτουργός αποτύπωσε βήμα – βήμα τις σκέψεις της για την ενοχή και την απαλλαγή των δύο άλλοτε προστατευόμενων μαρτύρων με τις κώδικες ονομασίες «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης» μετά τις καταθέσεις των οποίων δέκα πολιτικά πρόσωπα βρέθηκαν στο κάδρο των ερευνών για τη Novartis χωρίς τελικά να προκύψει ουδέν μεμπτό για κανέναν, με αποτέλεσμα η Δικαιοσύνη να έχει κλείσει όλους τους φακέλους.

Σήμερα μετά από μία πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία στην οποία οδήγησαν οι μηνύσεις των πολιτικών προσώπων που εθίγησαν από τους κατηγορούμενους, έφτασε η ώρα της Εισαγγελέως να τοποθετηθεί για τους πρώην “κατηγόρους” των πολιτικών που βρέθηκαν στη θέση του κατηγορούμενου.

Η εισαγγελική λειτουργός αξιολογώντας και σταθμίζοντας όλα τα στοιχεία εξετάζοντας ενδελεχώς λέξη λέξη όσα είπαν οι κατηγορούμενοι στις καταθέσεις τους όταν έφεραν την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα αλλά και αργότερα όταν απολογήθηκαν ως κατηγορούμενοι πρότεινε την ενοχή της Μαρίας Μαραγγέλη για τις περιπτώσεις των πολιτικών: Αντώνη Σαμάρα, Ανδρέα Λοβέρδο, Μάριο Σαλμά, Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λίνα Νικολοπούλου, Δημήτρη Αβραμόπουλο και Νίκο Μανιαδάκη. Αντίστοιχα, ζήτησε την ενοχή του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη για μέρος των καταθέσεων του σε βάρος των

Αδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λίνα Νικολοπούλου και Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Αθώοι για ψευδή καταμήνυση

Η εισαγγελέας έκανε αθωωτική πρόταση για τους δύο κατηγορούμενους αναφορικά με το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης. Εξήγησε πως η «η μόνη ευθεία καταμήνυση που υπάρχει είναι από τον κ. Σαράκη ( τον δικηγόρο Παύλο Σαράκη ο οποίος εκπροσώπησε τους προστατευόμενους μάρτυρες στη διαδικασία που έγινε στις ΗΠΑ). Δεν υπάρχει καμία άλλη καταμήνυση, οποιασδήποτε μορφής. Ούτε μήνυση, ούτε κατάθεση ούτε τίποτα που να δείχνει πρόθεση καταμήνυσης. Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να καταθέσουν στο πλαίσιο έρευνας έπειτα από καταγγελία που ήδη είχε γίνει. Η ψευδής καταμήνυση προστέθηκε αυτεπάγγελτα από την Εισαγγελία. Θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι για την ψευδή καταμήνυση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθοριστικό ρόλο για τη διαφορετική ποινική μεταχείριση που επιφύλαξε η εισαγγελέας στους κατηγορούμενους αφορά το γεγονός ότι η μεν Μαραγγέλη όσα κατέθεσε τα παρουσίασε ως πραγματικά περιστατικά, ο δε Δεστεμπασίδης – στη συντριπτική πλειοψηφία των καταθέσεων του – αποδίδει όσα λέει στον άλλοτε ισχυρό άνδρα της Νοβάρτις Κωνσταντίνο Φρουζή, μεταφέροντας ουσιαστικά πληροφορίες και όχι γεγονότα.

Οπως χαρακτηριστικά είπε η εισαγγελέας κ. Πελεκάνου, «όποιος κηρύσσεται ένοχος για ψευδή κατάθεση πρέπει συνειδητά να καταθέτει ψευδή περιστατικά, κρίσεις και απόψεις δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την περίπτωση». Επιπλέον στην κρίση της μέτρησε το γεγονός ότι όλα τα πολιτικά πρόσωπα ελέγχθηκαν μετά τις καταθέσεις των άλλοτε προστατευόμενων μαρτύρων και δεν προέκυψε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος τους, γεγονός που όπως έχει ειπωθεί και στο παρελθόν δείχνει το αβάσιμο και το ψευδές των μαρτυρικών τους καταθέσεων που άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου.

«Νόμιζαν ότι μπορούν να πουν ό,τι θέλουν»

Η Εισαγγελέας αναφέρθηκε ιδιαίτερα κατά την αγόρευσή της στην περίοδο που οι δύο κατηγορούμενοι εξετάστηκαν από τη Δικαιοσύνη υπό την αρχική τους ιδιότηα, ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και προστατευόμενοι μάρτυρες. «Οι κατηγορούμενοι πίστευαν ότι μπορούν να πουν ότι θέλουν γιατί ήταν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και δεν μπορούσε να τους ακουμπήσει κανείς. Παρόλα αυτά επέλεξαν από την αρχή να πουν ότι μεταφέρουν όσα ξέρουν από το Φρουζή. Προσθέτοντας βέβαια δικές τους κορώνες. Ο Φρουζής όμως τα αρνείται, αλλά δεν τους έχει μηνύσει… Δεν θέλει πράγματι δικαστικούς αγώνες όπως είπε; Ή φοβάται ότι μια προκαταρκτική εξέταση θα σκάψει παραπάνω; Το δικαστήριο αυτό δε δικάζει εγκλήματα διαφθοράς, είναι ένα απλό Μονομελές. Το ζήτημα δεν είναι η δυσφήμηση των προσώπων, αλλά διακυβεύτηκε η ορθή απονομή της Δικαιοσύνης» επισήμανε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας.

Σχετικά με τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη η εισαγγελέας ανέφερε πως η αθωότητα του για την εξ απορρήτων συνεργάτιδα του Αδωνι Γεωργιάδη, Βασιλική Κατραβά, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Αντώνη Σαμάρα και τον Ευάγγελο Βενιζελο, προκύπτει από την κατάθεση του και μόνο.

Η πρόταση της εισαγγελέως κ. Πελεκάνου για τους δύο κατηγορούμενους

Αναλυτικά η εισαγγελέας μεταξύ άλλων τόνισε :

Μαραγγέλη για Σαμαρά

«Η Μαραγγέλη λέει πως η Novartis κέρδισε την εύνοια Σαμαρά. Δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανύπαρκτος ο χώρος στάθμευσης και μόνο οι αρχηγοί κρατών μπαίνουν. Στις 28/1/2018 αναφέρει ότι συνάντησε τον Πτωχό και κλείστηκε έπειτα το ραντεβού. Έφυγε «υποτίθεται» για το Μαξίμου, αυτό το λέω εγώ, εκείνη δεν το είπα έτσι. Από τις καταθέσεις της βλέπω ότι ο Φρουζής είχε την αντιμετώπιση που θα έπρεπε να έχει όποιος θα το επισκεπτόταν. Η βαλίτσα, τα πολύχρωμα χαρτονομίσματα, το τηλεφώνημα για το πάρκινγκ παίζουν ρόλο δημιουργίας εντυπώσεων. Η Μαραγγέλη χθες έδωσε άλλη διάσταση. Έγινε τραπεζική έρευνα και προέκυψε ότι σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε παράνομη πράξη. Η Μαραγγέλη να κηρυχθεί ένοχη για Σαμαρά»

Μαραγγέλη για Γεωργιάδη

«Είπε για αντάλλαγμα 2 εκ ευρώ τα οποία πήρε σε βαλιτσάκι. Είπε πως τα γνωρίζει από το Φρουζή. Ανάφερε συνάντηση Φρουζή και Γεωργιάδη, γεγονός που παραδέχθηκαν και οι δύο άνδρες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η Μαραγγέλη αναφέρει ότι μπροστά της έγιναν τρεις παραλαβές χρημάτων. Για τον Γεωργιάδη υπήρξαν κάποιες αδιευκρίνιστες καταθέσεις ποσών αλλά δεν ερευνήθηκαν περαιτέρω αφού δεν βρέθηκε κάτι αξιόποινο.

Μαραγγέλη για Στουρνάρα και Νικολοπούλου

«Κατέθεσε με βεβαιότητα ότι ο Στουρνάρας χρηματίστηκε και τα χρήματα ξεπλύθηκαν μέσω της εταιρίας της συζύγου του. Δεν είπε πως της μεταφέρθηκαν από άλλον οι πληροφορίες, αλλά πως το γνωρίζει γιατί συμμετείχε στη διοργάνωση. Οι λογαριασμοί της οικογένειας Στουρνάρα έχουν ελεγχθεί 11 φορές και δεν έχει βρεθεί τίποτα».

Μαραγγέλη για Αβραμόπουλο

«Δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί της. Δεν αφήνει περιθώριο παρεξήγησης. Μεταφέρει ως πραγματικά περιστατικά την καταβολή των 200.000 ευρώ. Οι λογαριασμοί ερευνήθηκαν αλλά δε βρέθηκαν χρήματα να προέρχονται από τη Novartis».

Μαραγγέλη για Λοβέρδο

«Η Μαραγγέλη παρουσιάζει ως βέβαιο το γεγονός χρηματισμού Λοβέρδου και δεν το αποδίδει στο Φρουζή, όπως ο Δεστεμπασίδης. Παρουσιάζει όσα λέει ως γεγονότα και όχι ως πληροφορίες. Σε δεύτερη κατάθεση της, καταθέτει με υποδειγματικό τρόπο όλα τα περιστατικά που την οδήγησαν στο συμπέρασμα αυτό. Ο Λοβέρδος ελέγχθηκε και δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό. Να κηρυχθεί ένοχη για το Λοβέρδο».

Μαραγγέλη για Σαλμά

«Επί Σαλμά ελήφθησαν αποφάσεις που δεν ευνοούσαν καμία φαρμακευτική. Ολα αυτά μηδενίζουν την πιθανότητα να ευνοούσε φαρμακευτικές εταιρίες. Να κηρυχθεί ένοχη για Σαλμά».

Δεστεμπασίδης για Γεωργιάδη

«Ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές αυτή τη φορά. Εξήγαγε συμπέρασμα και έκανε λόγο για ξέπλυμα χρημάτων. Λέει πως γνώριζε τα έσοδα Γεωργιάδη και δε θα μπορούσαν να στηριχτούν οι κινήσεις του σε αυτά και συμπέρανε ότι ξεπλένει χρήματα. Παρουσίασε ως δεδομένο ότι τα έσοδα των τηλεπωλήσεων είναι εικονικά και προέρχονται από ξέπλυμα».

Δεστεμπασίδης για Αβραμόπουλο

«Την αρμοδιότατα να αποφασίσει για την πανδημία δεν έχει εκάστοτε υπουργός. Σε καμία περίπτωση οι αρμοδιότητες δε συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του υπουργού Υγείας. Οποιαδήποτε δήλωση ανάκλησης και να γίνει στο ακροατήριο αντιμετωπίζεται από εμένα με δυσπιστία. Είναι σε θέση ο Δεστεμπασίδης να γνωρίζει την ανακρίβεια των λεγόμενων του. Τέλεσε το αδίκημα, στοιχειοθετείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση»

Δεστεμπασίδης για Στουρνάρα και Νικολοπούλου

«Αν και οι ισχυρισμοί του αποδίδονται στον Φρουζή, υπάρχει και διαφορά. Τα θέματα της διοργάνωσης συνεδρίων εμπίπτουν στον επαγγελματικό τομέα του, άρα ότι και να έλεγε ο Φρουζής, ο Δεστεμπασίδης έπρεπε να ξέρει πως διοργανώνονται τα συνέδρια. Δεν μπορούσε να παραπλανηθεί».

Η διαδικασία συνεχίζεται με αγορεύσεις των δικηγόρων των δύο πλευρών και η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου.