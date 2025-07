Οι νέες ταινίες διεθνών σκηνοθετών όπως ο Γιώργος Λάνθιμος, ο Τζιμ Τζάρμους, η Κάθριν Μπίγκελοου, ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, ο Λούκα Γκουαντανίνο και ο Παρκ Τσαν Γουκ πρόκειται να κάνουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το πρόγραμμα του οποίου ανακοινώθηκε την Τρίτη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα.

Αυτομάτως το ενδιαφέρον της τέταρτης συμμετοχής του Γ. Λάνθιμου στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ Βενετίας με την ταινία «Bugonia» κινεί αμέσως το ενδιαφέρον, πόσο μάλλον με το «σκάνδαλο» που είχε προηγηθεί όταν η αίτηση της εταιρείας παραγωγής για γυρίσματα της ταινίας στην Ακρόπολη απορρίφθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Θυμίζουμε ότι όλες οι ταινίες του Ελληνα σκηνοθέτη που έχουν προβληθεί στη Μόστρα έχουν κερδίσει βραβεία: «Άλπεις» (2011) βραβείο σεναρίου, «Ευνοούμενη» (2018), βραβείo γυναικείας ερμηνείας – Oλίβια Κόλμαν και μεγάλο βραβείο της επιτροπής και το «Poor things» (2023) Χρυσός Λέοντας. Μετά την Βενετία η «Ευνοούμενη» απέσπασε δέκα υποψηφιότητες για Οσκαρ και κέρδισε το βραβείο Α γυναικείου ρόλου, και το «Poor things» απέσπασε 11 υποψηφιότητες για Οσκαρ αποσπώντας τέσσερα βραβεία ανάμεσα στα οποία και το Α γυναικείου ρόλου για την Εμα Στόουν. Η Στόουν πρωταγωνιστεί στο «Bugonia» μαζί με τον Τζέσι Πλέμονς και την Αλίσια Σίλβερστοουν.

Η πλατφόρμα NETFLIX στην οποία το 2018 η Βενετία άνοιξε διάπλατα την πόρτα δίνει το παρόν με τρεις ταινίες: την πολιτικά φορτισμένη «A House of Dynamite» της Kάθριν Μπίγκελοου η ιστορία της οποίας τοποθετείται κατά τη διάρκεια μιας φανταστικής κρίσης εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο, την δραματική κομεντί του Νόα Μπάουμπαχ «Jay Kelly», σε σενάριο Έμιλι Μόρτιμερ και με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, μια νέα εκδοχή του γνωστού μύθου στην οποία πρωταγωνιστούν οι Τζέικομπ Ελόρντι, Όσκαρ Αϊζακ και Μία Γκοθ.

Μιλώντας για streaming, μια νέα πλατφόρμα που φέτος αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στο Λίντο είναι η επεκτεινόμενη arthouse Mubi. Η εν λόγω πλατφόρμα έχει την ταινία έναρξης του φεστιβάλ, «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τόνι Σερβίλο αλλά και την τρίπτυχη ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Κέιτ Μπλάνσετ, Βίκι Κριπς, Άνταμ Ντράιβερ και Σαρλότ Ράμπλινγκ. Το Mubi έχει επίσης την 12η μεγάλου μήκους ταινία του Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Παρκ Τσαν-Γουκ «No Other Choice».

Αλλα πρόσωπα που κινούν το ενδιαφέρον είναι ο Μαγυάρος Λάζλο Νέμες (Ο γιός του Σαούλ) που παρουσιάζει την ταινία «Orphan» και ο παραγωγικότατος Φρανσουά Οζόν (του οποίου η ταινία «Όταν έρθει το φθινόπωρο» προβάλλεται αυτή την εποχή στα θερινά) έχει έτοιμο το «L’Étranger», δηλαδή μια νέα ματιά πάνω στο μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμύ «Ο ξένος» που είχε γυριστεί στο παρελθόν από τον Λουκίνο Βισκόντι. Τέλος, ο Τζιανφράνκο Ρόσι κάτοχος Χρυσού Λέοντα για το ντοκιμαντέρ «Sacro Gra», παρουσιάζει ένα νέο ντοκιμαντέρ, το «Sotto Le Nuvole».

Στις ταινίες που στο εκτός συναγωνισμού πρόγραμμα παρουσιάζουν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον, βρίσκεται η ταινία «After the Hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο, όπου πρωταγωνιστεί η Τζούλια Ρόμπερτς (αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη της ηθοποιού στο Φεστιβάλ Βενετίας), η ταινία μυστηρίου και εγκλήματος «In The Hand of Dante» του Τζούλιαν Σνάμπελ όπου εκτός άλλων εμφανίζονται οι Γκαλ Γκαντότ, Τζέραρντ Μπάτλερ και Μάρτιν Σκορσέζε (στον ρόλο του Ντάντε Αλιγκιέρι), το θρίλερ «Dead Man’s Wire» του Γκας Βαν Σαντ με τους Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Κόλμαν Ντομίνγκο και Αλ Πατσίνο, το ντοκιμαντέρ- φόρο τιμής της Σοφία Κόπολα στον σχεδιαστή μόδας Μαρκ Τζέικομπς και το τελευταίο ντοκιμαντέρ του Βέρνερ Χέρτζογκ «Ghost Elephants», το οποίο ακολουθεί ένα μυστηριώδες κοπάδι ελεφάντων στις ζούγκλες της Αγκόλα.

Οι ταινίες που συναγωνίζονται για τον Χρυσό Λέοντα

La Grazia, Πάολο Σορεντίνο

The Wizard of the Kremlin, Oλιβιέ Ασαγιάς

Jay Kelly, Noα Μπάουμπαχ

The Voice of Hind Rajab, Κάουτερ Μπεν Χάνια

A House of Dynamite, Kάθριν Μπίγκελοου

Ri Gua Zhong Tian (“The Sun Rises on Us All”), Κάι Σανγκτζουν

Frankenstein, Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Elisa, Λεονάρντο ντι Κοστάνζο

À Pied d’Oeuvre, Βαλερί Ντονζελί

Silent Friend, Ιλντικο Ενιέντι

The Testament of Ann Lee, Mόνα Φάστβολντ

Father Mother Sister Brother, Τζιμ Τζάρμους

Bugonia, Γιώργος Λάνθιμος

Duse, Πιέτρο Μαρτσέλο

Un Film Fatto Per Bene, Φρdάνκο Μαρέσκο

Orphan, Λάζλο Νέμες

L’Étranger, Φρανσουά Οζόν

Eojjeol Suga Eopda (“No Other Choice”), Παρκ Τσαν-Γουκ

Sotto Le Nuvole, Τζιανφράνκο Ρόσι

The Smashing Machine, Μπένι Σάφντι

Nühai (Girl), Σου Κι