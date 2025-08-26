Ανείπωτη θλίψη για τον πρωΐμο θάνατο της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου που πέθανε το περασμένο Σάββατο 23 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 41 χρόνων, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Αυτήν την ώρα τελείται η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου. Οι αγαπημένοι της φίλοι και συγγενείς, την αποχαιρετούν στο Κοιμητήριο Χολαργού.

Παρών και συντετριμμένος ο σύντροφος της, Ντέμης Νικολαϊδης, ο οποίος στάθηκε δίπλα της καθ’ όλη τη διάρκεια της άνισης και σκληρής μάχης που έδωσε με την ασθένεια και μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Στην κηδεία παρέστη επίσης συντετριμμένη η καλή της φίλη Κατερίνα Καινούργιου, η οποία προσήλθε δακρυσμένη κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο προς τιμήv της μνήμης της.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου – Με θάρρος και δύναμη

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου αντιμετώπισε την ασθένεια με μεγάλο θάρρος και δύναμη. Στα κοινωνικά δίκτυα και τις δημόσιες εμφανίσεις της, μοιράστηκε τη δύσκολη καθημερινότητά της, τα συναισθήματα και τις δυσκολίες της μάχης με τον καρκίνο, προσφέροντας ελπίδα και υποστήριξη σε χιλιάδες γυναίκες που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Η οικογένειά της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου ζήτησε αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η δύσκολη μάχη μέχρι τέλους

Η Αλεξάνδρα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Μετά τη διάγνωση, υποβλήθηκε σε ογκεκτομή, ώστε να αφαιρεθεί ο όγκος, και στη συνέχεια ακολούθησε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία για την καταπολέμηση των καρκινικών κυττάρων.

Παρά την αρχική ύφεση και την ελπίδα για πλήρη ανάρρωση, η ασθένεια δυστυχώς επανεμφανίστηκε με επιθετικότητα, συνοδευόμενη από μεταστάσεις που επηρέασαν ζωτικά όργανα.

Η κατάσταση της επιδεινώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες της ζωής της να νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Η Αλεξάνδρα «έφυγε» περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τα αγαπημένα της πρόσωπα.