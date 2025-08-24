Πέθανε σε ηλικία 41 ετών, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες 10 ημέρες νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί.

Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη αντιμετώπισε με γενναιότητα την ασθένεια, χωρίς να χάσει ποτέ το χαμόγελό της. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης βρέθηκε στο πλευρό της σε όλη τη διάρκεια της δύσκολης διαδρομής, κρατώντας την ελπίδα ότι θα τα καταφέρει, όμως η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια.

Το μήνυμα της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου για τον καρκίνο

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου τον Φεβρουάριο του 2025, την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου είχε μιλήσει δημόσια για τον αγώνα που έδινε για την υγεία της. «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε», είχε γράψει σε story της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, είχε αναφέρει για την κατάσταση της υγείας της, λίγο μετά τα 40α γενέθλιά της: «Η ζωή, μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Την κρατάω γερά, χαμογελάω οπως πάντα και «όλα μοιάζουν καλοκαίρι» ξανά! Να ακούτε το σώμα σας, να μην αγνοείτε τα σημάδια και να μη χάνετε την πίστη σας οποία κι αν είναι».

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου, είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σε μεγάλη εταιρεία ένδυσης, ενώ είχε κάνει και ένα πέρασμα από την ελληνική τηλεόραση ως ηθοποιός στη σειρά του ANT1 «Καληνύχτα μαμά», η οποία προβλήθηκε την τηλεοπτική σεζόν 1996/1997 με πρωταγωνίστρια τη Λίλα Καφαντάρη.