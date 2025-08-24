Αμετανόητος εμφανίστηκε ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, ο οποίος κατά τη σύλληψή του χθες το απόγευμα δήλωσε στους αστυνομικούς ότι «τη σκότωσε γιατί τον απατούσε», φωνάζοντας «καλά της έκανα».

Ο ίδιος ντοπίστηκε σε ένα οικόπεδο στο κέντρο της πόλης, μόλις 300 μέτρα από το σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συζυγοκτόνος κρυβόταν για αρκετές ώρες στο οικόπεδο της οδού Ευριπίδου, φορώντας διαφορετικά ρούχα που είχε βρει σε κάδο απορριμμάτων. Τελικά, ένας κάτοικος τον αντιλήφθηκε να κοιμάται πίσω από θάμνους και ειδοποίησε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν.

Μετά τη γυναικοκτονία, τα παιδιά του ζευγαριού κατέθεσαν ότι ο πατέρας τους ζήλευε έντονα τη μητέρα τους. Όπως ανέφεραν, ο μοιραίος καβγάς ξεκίνησε όταν ο 40χρονος είδε τη 36χρονη να μιλά στο κινητό της. Θεωρώντας πως έστελνε μήνυμα σε άλλον άνδρα, οδηγήθηκε σε αυτή τη στυγερή πράξη.

Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

«Για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο»

Για τη δολοφονία της μητέρας της από τον πατέρα της μίλησε η μεγαλύτερή τους κόρη, λέγοντας ότι πλέον αισθάνεται σαν να έχει χάσει και τους δύο γονείς της. «Την έχασα, έφυγε από τα χέρια του… αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, όμως τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέλφια μου», είπε η 18χρονη στο taxydromos.gr. «Αυτό που έκανε στη μαμά μου, θα το κάνω κι εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή”», είπε επίσης

Η νεαρή κοπέλα τόνισε ότι από εδώ και πέρα θα αναλάβει τον ρόλο και της μητέρας και του πατέρα για τα μικρότερα αδέλφια της: «Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρά μου αδερφάκια. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας». Τέλος, πρόσθεσε ότι «το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε μόνο εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη θαυμάζανε… και τώρα αυτός μας κατέστρεψε».

Με βαρύ ποινικό παρελθόν

Ο 40χρονος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν και είναι γνωστός στις Αρχές ήδη από το 2013, όταν είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα. Το 2018 καταδικάστηκε για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, το 2019 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, ενώ το 2020 εξέτισε ποινή τεσσάρων ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Το 2024 είχε συλληφθεί εκ νέου για διοικητική απέλαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από δύο μήνες είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική του Βόλου, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Μάλιστα, πριν βρεθεί εξεταζόταν το σενάριο να έχει βάλει τέλος στη ζωή του.

Το χρονικό

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού ο 40χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε πλήγμα με μαχαίρι στην 36χρονη. Εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει προς την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου δέχτηκε και δεύτερο πλήγμα, ενώ στη συνέχεια έπεσε πάνω στην τζαμαρία της εισόδου στην οδό Κωνσταντά 17, η οποία έσπασε, τραυματίζοντάς την.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, έχοντας –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– τις αισθήσεις της, ωστόσο κατέληξε στη διαδρομή. Οι ενδείξεις κάνουν λόγο για επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό της. Αμέσως μετά, ο άνδρας εγκατέλειψε την κατοικία και διέφυγε τρέχοντας προς την οδό Γλάδστωνος.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η 36χρονη είχε διώξει τον 40χρονο από το σπίτι, ωστόσο αργότερα τον είχε δεχτεί ξανά.

«Είδα την τζαμαρία σπασμένη»

Γείτονας του ζευγαριού περιγράφει αποκλειστικά στο MEGA όσα αντίκρισε αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα.

«Είδα την τζαμαρία σπασμένη και τη γυναίκα πεσμένη μέσα σε αίματα, σε μια έκταση περίπου σαράντα πόντων. Μία νοσοκόμα προσπάθησε να της πάρει σφυγμό, αλλά δεν είχε. Λίγο αργότερα είδα το παιδί της να της κρατά τον λαιμό».

«Είδα έναν άνδρα να τρέχει εδώ, κρατώντας στα χέρια του ένα αιχμηρό αντικείμενο. Κατευθυνόταν προς τα πέρα, φώναζε “με κυνηγάνε” και ήταν ξυπόλητος».

Το νέο αυτό έγκλημα έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς προστίθεται στον μακάβριο κατάλογο γυναικοκτονιών που συγκλονίζουν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.