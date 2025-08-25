Αποκαλύψεις σχετικά με την κακοποίηση που βίωνε η 36χρονη στα χέρια του 40χρονου συζύγου της στο Βόλο έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η αδελφή του θύματος περιέγραψε έναν γάμο που σημαδεύτηκε από σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία. Όπως κατέθεσε, η 36χρονη υπέμενε χρόνια κακομεταχείριση, με τον σύζυγό της να τη βιάζει και να την αφήνει έγκυο, προκειμένου να τη κρατά κοντά του. «Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συχνά», αποκάλυψε, τονίζοντας πως εκείνος την απειλούσε ότι «αν τον χώριζε, θα έκανε χειρότερα».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε από νεαρή ηλικία, όμως η συμπεριφορά του άνδρα άλλαξε δραματικά μετά τη γέννηση των παιδιών τους. «Όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός, τη χτυπούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά η αδελφή της άτυχης γυναίκας. Παρά το γεγονός ότι η οικογένεια γνώριζε την κατάσταση, δεν υπήρξε καταγγελία στις Αρχές. «Είναι το φταίξιμό μας που δεν μιλήσαμε», παραδέχτηκε, εξηγώντας ότι η 36χρονη φοβόταν να φύγει, ενώ η ίδια προσπαθούσε να τη στηρίξει οικονομικά.

Πολλές φορές ο 40χρονος χτυπούσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους, λέγοντάς τους να «μην ανακατεύονται και να κλείνουν το στόμα τους».

«Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω»

Παρόλο που ο γυναικόκτονος κατά την διάρκεια της σύλληψής του εμφανίστηκε αμετανόητος δηλώντας ότι «τη σκότωσα γιατί με απατούσε», φωνάζοντας «καλά της έκανα», κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε με τη 18χρονη κόρη του στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βόλου, προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας «θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», ωστόσο έδειξε ξανά την εμμονή του, ρωτώντας την αν η μητέρα της τον απατούσε. «Ξέρω τι έκανα, ξέρω το λάθος μου… εσύ ήξερες εάν η μητέρα σου με απατούσε;», φέρεται να είπε.

Την ίδια ώρα, η Εισαγγελία Βόλου διέταξε κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων παιδιών, τα οποία βρίσκονται πλέον υπό την εποπτεία συγγενών της μητέρας τους. Παράλληλα, θα εξεταστούν και οι συνθήκες της νοσηλείας του 40χρονου σε ψυχιατρική κλινική τον περασμένο Ιούνιο, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν στο εξιτήριό του.

Την Τρίτη η απολογία του

Ο γυναικοκτόνος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη στις 10:00. Η άφιξή του στην εισαγγελία έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ έφτασε με σκυμμένο το κεφάλι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

«Για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο»

Για τη δολοφονία της μητέρας της από τον πατέρα της μίλησε η μεγαλύτερή τους κόρη, λέγοντας ότι πλέον αισθάνεται σαν να έχει χάσει και τους δύο γονείς της. «Την έχασα, έφυγε από τα χέρια του… αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, όμως τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέλφια μου», είπε η 18χρονη στο taxydromos.gr. «Αυτό που έκανε στη μαμά μου, θα το κάνω κι εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή”», είπε επίσης

Η νεαρή κοπέλα τόνισε ότι από εδώ και πέρα θα αναλάβει τον ρόλο και της μητέρας και του πατέρα για τα μικρότερα αδέλφια της: «Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρά μου αδερφάκια. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας». Τέλος, πρόσθεσε ότι «το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε μόνο εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη θαυμάζανε… και τώρα αυτός μας κατέστρεψε».

Συνελήφθη μόλις 200 μέτρα από τον τόπο του εγκλήματος

Ο ίδιος εντοπίστηκε σε ένα οικόπεδο στο κέντρο της πόλης, μόλις 200 μέτρα από το σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συζυγοκτόνος κρυβόταν για αρκετές ώρες στο οικόπεδο της οδού Ευριπίδου, φορώντας διαφορετικά ρούχα που είχε βρει σε κάδο απορριμμάτων. Τελικά, ένας κάτοικος τον αντιλήφθηκε να κοιμάται πίσω από θάμνους και ειδοποίησε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν.

Μετά τη γυναικοκτονία, τα παιδιά του ζευγαριού κατέθεσαν ότι ο πατέρας τους ζήλευε έντονα τη μητέρα τους. Όπως ανέφεραν, ο μοιραίος καβγάς ξεκίνησε όταν ο 40χρονος είδε τη 36χρονη να μιλά στο κινητό της. Θεωρώντας πως έστελνε μήνυμα σε άλλον άνδρα, οδηγήθηκε σε αυτή τη στυγερή πράξη.

Με βαρύ ποινικό παρελθόν

Ο 40χρονος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν και είναι γνωστός στις Αρχές ήδη από το 2013, όταν είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα. Το 2018 καταδικάστηκε για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, το 2019 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, ενώ το 2020 εξέτισε ποινή τεσσάρων ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Το 2024 είχε συλληφθεί εκ νέου για διοικητική απέλαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από δύο μήνες είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική του Βόλου, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Μάλιστα, πριν βρεθεί εξεταζόταν το σενάριο να έχει βάλει τέλος στη ζωή του.

Το χρονικό

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού ο δράστης κατάφερε πλήγμα με μαχαίρι στην 36χρονη. Εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει προς την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου δέχτηκε και δεύτερο πλήγμα, ενώ στη συνέχεια έπεσε πάνω στην τζαμαρία της εισόδου στην οδό Κωνσταντά 17, η οποία έσπασε, τραυματίζοντάς την.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, έχοντας –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– τις αισθήσεις της, ωστόσο κατέληξε στη διαδρομή. Αμέσως μετά, ο άνδρας εγκατέλειψε την κατοικία και διέφυγε τρέχοντας προς την οδό Γλάδστωνος.