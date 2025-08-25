5 το πρωί: Η αδιαλλαξία Πούτιν – Η ρηματική διακοίνωση για τη Λιβύη – Η δίωξη στον 40χρονο γυναικοκτόνο
Παρά την έντονη διπλωματική δραστηριότητα της τελευταίας περιόδου, η σύναψη ειρήνης στην Ουκρανία δεν φαίνεται να πλησιάζει, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, εμμένει στις μαξιμαλιστικές του θέσεις.
1
Ούτε βήμα πίσω ο Πούτιν - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς
- Το αδιέξοδο: Την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τη σύναψη ειρήνης συνεχίζονται, η Μόσχα δυναμιτίζει τη διαδικασία, καθώς ο ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις. Μέχρι στιγμής ούτε κατάπαυση του πυρός, ούτε ειρηνευτική συμφωνία διαφαίνονται στον ορίζοντα, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τους σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones.
- Η σημασία του Ντονμπάς: Μεταξύ άλλων, ο ρώσος πρόεδρος επιθυμεί να του παραχωρηθεί το σύνολο της επαρχίας του Ντονμπάς, παρότι ο ρωσικός στρατός έχει καταφέρει να κατακτήσει μόνο ένα μέρος του. Η περιοχή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ουκρανική Άμυνα, με τη Ρωσία να έχει επικεντρώσει τις διεκδικήσεις της εκεί. Σύμφωνα πάντως με το Σύνταγμα της Ουκρανίας, ο μοναδικός τρόπος για να παραχωρηθεί έδαφος της χώρας είναι μέσω πανεθνικού δημοψηφίσματος, με πρόσφατη δημοσκόπηση να δείχνει ότι το 78% των Ουκρανών δεν επιθυμεί να δοθεί στη Ρωσία έδαφος που ελέγχει η Ουκρανία.
- Η νομιμότητα Ζελένσκι: Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και μία άλλη διπλωματική διελκυστίνδα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, να αμφισβητεί τη νομιμότητα του Ζελένσκι, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος παραμένει στην εξουσία, με τις εκλογές που κανονικά έπρεπε να γίνουν πέρυσι να αναβάλλονται λόγω του πολέμου. «Τίποτα δεν είναι πιο παράλογο από το να δίνει διάλεξη περί νομιμότητας κάποιος που κάθεται στην ίδια καρέκλα επί 21 χρόνια, υπηρετώντας έναν άνθρωπο που κυβερνά για περισσότερα από 25 χρόνια, σχολίασε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Αντρίι Σίμπιχα.
2
Η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τους ισχυρισμούς της Λιβύης
- Η διακοίνωση: Δημοσιεύθηκε χθες από τον ΟΗΕ η ελληνική ρηματική διακοίνωση προς τη Λιβύη, με την οποία η Αθήνα απορρίπτει ως άκυρους και αβάσιμους τους ισχυρισμούς της Λιβύης σε βάρος της χώρας μας.
- Η απάντηση: Η ενέργεια αυτή της ελληνικής διπλωματίας έρχεται ως απάντηση στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης προς τα Ηνωμένα Έθνη, στην οποία γινόταν λόγος για παραβίαση της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου, ενώ αμφισβητούνταν η ελληνική θέση για τη μέση γραμμή μεταξύ των δύο χωρών. Όπως τονίζεται, «οι ισχυρισμοί της λιβυκής κυβέρνησης στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης».
- Τα επιχειρήματα: Η Αθήνα απαντά με νομικά επιχειρήματα, υπογραμμίζοντας ότι τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης που έχουν προκηρυχθεί για έρευνες βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Συνεπώς, ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, και δεν θίγουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης.
3
Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο γυναικοκτόνο του Βόλου
- Η δίωξη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε η εισαγγελία στον 40χρονο που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο.Ο γυναικοκτόνος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη στις 10:00. Η άφιξή του στην εισαγγελία έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ έφτασε με σκυμμένο το κεφάλι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.
- Οι εισαγγελικές παραγγελίες: Παράλληλα, έχουν δοθεί δύο ακόμη εισαγγελικές παραγγελίες: η μία αφορά τα παιδιά του ζευγαριού και το μέλλον τους. Μέχρι στιγμής, τα τρία παιδιά παραμένουν με συγγενείς από την πλευρά της μητέρας. Έχει ήδη εκδοθεί κατεπείγουσα παραγγελία για κοινωνική έρευνα από το τμήμα κοινωνικής προστασίας του δήμου, προκειμένου να διερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Η δεύτερη εισαγγελική παραγγελία αφορά τη νοσηλεία του 40χρονου σε ψυχιατρική κλινική.
- Η στάση: Κατά την σύλληψή του ο 40χρονος εμφανίστηκε αμετανόητος δηλώνοντας ότι «τη σκότωσε γιατί τον απατούσε», φωνάζοντας «καλά της έκανα». Ο ίδιος εντοπίστηκε σε ένα οικόπεδο στο κέντρο της πόλης, μόλις 300 μέτρα από το σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα.
4
Συναγερμός για τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Τζια - Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο νησί
- Τα κρούσματα: Ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που παρατηρήθηκε στη Τζια από τις 12 Αυγούστου. Έκτοτε μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 250 περιστατικά, ενώ κατά την κορύφωση του φαινομένου καταγράφηκαν μέσα σε μία μέρα 30 επισκέψεις στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού.
- Οι πιθανές αιτίες: Οι περισσότερες περιπτώσεις παραπέμπουν σε ιογενή λοίμωξη που μπορεί να προέρχεται είτε από μολυσμένο νερό και τρόφιμα ή από τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στο νησί βρίσκεται κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, προκειμένου να πραγματοποιήσει επιδημιολογική διερεύνηση.
- Τα μέτρα: Οι επιστήμονες συνιστούν καλό πλύσιμο των χεριών, απομόνωση των ανθρώπων που έχουν νοσήσει, γιατί ακόμα και με μικρό φορτίο γίνεται η μετάδοση και ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της τουαλέτας.
5
Με νίκες ξεκίνησαν Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
- Γιαζίτζι ο «λυτρωτής»: Ο Ολυμπιακός μπορεί να δυσκολεύθηκε αλλά κατάφερε να επικρατήσει του Αστέρα Τρίπολης στο «Γ.Καραϊσκάκης».Ο Γιαζίτζι μπήκε αλλαγή στο 81΄και με απίθανο σουτ από τα 30 μέτρα στις καθυστερήσεις (90+3′) χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, την οποία «κλείδωσε» στο 90+7΄ ο Ελ Κααμπί για το τελικό 2-0.
- Νίκες για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ: Οι δύο δικέφαλοι άρχισαν επίσης νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Ζίνι που κέρδισε πέναλτι (το εκτέλεσε ο Μάνταλος στο 23′) και σκόραρε (27′) επικράτησε του Πανσερραϊκού στην έδρα της με 2-0. Από την άλλη πλευρά, παίρνοντας πάρα πολλά από τις αλλαγές του, ο ΠΑΟΚ έφτασε στη νίκη με 1-0 επί της ΑΕΛ στο γήπεδο της Τούμπας, με γκολ του Ντεσπότοφ (47′).
- Αναβολή για Παναθηναϊκό: Οι πράσινοι ήταν η μόνη από τις μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο καθώς ο αγώνας με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του συλλόγου.
