Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις από τους Γιουσούφ Γαζιτζί (90+3’) και Αγιούμπ Ελ Κααμπί (90+7’), ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Καραϊσκάκης» και μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν πιεστικοί, έκλεισαν στα καρέ της την ομάδα της Αρκαδίας, που έπαιξε μαζική άμυνα σε όλη την αναμέτρηση και έφτασε πολύ κοντά στο να φύγει με θετικά αποτέλεσμα από το φαληρικό γήπεδο, αλλά η «κανονιά» του Γιουσούφ Γιαζιτζί στο 90+3’ και το γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 90+7’ έδωσαν τη νίκη στους Πειραιώτες.

Ο Τούρκος μπήκε στο 81’ και στο 90+3’ με άπιαστο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Τσιντώτα και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ελ Κααμπί «κλείδωσε» το τρίποντο για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που ξεκίνησε με νίκη τη Super League.

Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (30/8, 19:00) και ο Αστέρας Τρίπολης στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ (31/8, 20:00).

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Πνευμονίδη πίσω από τον Ελ Κααμπί. Ο Σάββας Παντελίδης από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε τον Αστέρα με τους: Τσιντώτα, Άλχο, Καστάνιο, Σίπτσιτς, Σιλά, Έντερ, Γιαμπλόνσκι, Καλτσά, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδη και Μακέντα.

Πίεση, αλλά λίγες φάσεις

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με τον Ολυμπιακό να γυρίζει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολης και να ψάχνει τα κενά στην άμυνα των φιλοξενούμενων, κυρίως με επιθέσεις από τα πλάγια, αλλά και με εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ. Στο 22ο λεπτό ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, μετά από σέντρα του Πνευμονίδη από αριστερά, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τσιντώτα. Στο 29’ ο Ροντινέι ελίχθηκε έξω από την περιοχή, συνέκλινε από δεξιά και σούταρε δυνατά με το αριστερό, αλλά ούτε αυτός κατάφερε να απειλήσει τον τερματοφύλακα των Αρκάδων.

Στο 35’ ο Κοστίνια δοκίμασε το πόδι του, από δεξιά, αλλά ο Τσιντώντας παρότι είχε αρκετά σώματα μπροστά του, μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Δύο λεπτά αργότερα ο Πορτογάλος μπακ βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας του Αστέρα και πήρε την κεφαλιά, μετά από σέντρα του Ορτέγκα από αριστερά, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα πορεία προς την εστία.

Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι

Στο 38’ ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ με τον Ροντινέι. Ο Τσικίνιο σέντραρε από αριστερά, ο Βραζιλιάνος βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι και σούταρε με τη μία, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ, χάνοντας την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού. Οι Ερυθρόλευκοι άσκησαν ασφυκτική πίεση στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν κατάφεραν να βάλουν το γκολ που έψαχναν, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 0-0.

Ακυρώθηκε γκολ του Ελ Κααμπί

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το δεύτερο μέρος, χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, με τον Ολυμπιακό να σκοράρει στο 51’ με τον Ελ Κααμπί, αλλά το γκολ να ακυρώνεται μετά τη χρήση του VAR για οφσάιντ, την ώρα που ο Κοστίνια έκανε την πάσα στον Μαροκινό. Στο 53’ και στο 56’ ο Τσικίνιο είχε δύο τελικές, αλλά στην πρώτη περίπτωση η ψηλοκρεμαστή κεφαλιά που έκανε έφυγε άουτ, ενώ στη δεύτερη το σουτ του κόντραρε και βγήκε κόρνερ.

Στο 58’ ο Αστέρας απείλησε με μακρινό σουτ του Εμμανουηλίδη, αλλά ο Τζολάκης έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 62’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε τις πρώτες του αλλαγές στο παιχνίδι, με τους Ζέλσον Μαρτίνς και Μουζακίτη να παίρνουν τις θέσεις των Ντάνι Γκαρθία και Κοστίνια. Στο 69’ ο Σάββας Παντελίδης απάντησε με τους Μούμο και Κεντού αντί των Μπαρτόλο και Εμμανουηλίδη.

Δοκάρι με τον Τσικίνιο

Στο 72’ ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ με τον Τσικίνιο, αλλά ο Πορτογάλος άσος των Πειραιωτών στάθηκε άτυχος, καθώς το διαγώνιο σουτ που έκανε από πλάγια θέση, δεξιά, σταμάτησε στο δεξί κάθετο της εστίας του Τσιντώτα. Ένα λεπτό αργότερα ο Μεντιλίμπαρ έβαλε στο παιχνίδι τον Νασιμέντο αντί του Έσε, κάνοντας πιο επιθετική την ομάδα του. Στο 80’ έκανε δύο ακόμα αλλαγές ο Βάσκος τεχνικός της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, με τους Γιαζιτζί και Μπρούνο να αντικαθιστούν τους Ορτέγκα και Πνευμονίδη.

Στο 84’ ο Μουζακίτης έκανε το φαλτσαριστό σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τσιντώτα. Μετά τη φάση του νεαρού άσου ο Παντελίδης έκανε δύο αλλαγές, με τους Χαραλαμπόγλου και Τζοακίνι να παίρνουν τις θέσεις των Μακέντα και Καλτσά και στο 86’ έβαλε τον Τριανταφυλλόπουλο αντί του Καστάνιο. Στο 90+2’ ο Ροντινέι εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι, από αριστερά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Λύτρωση με γκολάρα Γιαζιτζί

Όλα έδειχναν ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα φύγει με αποτέλεσμα από το φαληρικό γήπεδο, αλλά ο Γιουσούφ Γιαζιτζί είχε διαφορετική άποψη. Στο 90+3’ ο Τούρκος μεσοεπιθετικός με καταπληκτικό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έστειλε την μπάλα στα παραθυράκι της εστίας του ανήμπορου να αντιδράσει Τσιντώτα και έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ένα γκολ που πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους παίκτες και το τεχνικό τιμ των Πειραιωτών.

«Σφράγισε» τη νίκη ο Ελ Κααμπί

Στο 90+’7 ο Ελ Κααμπί πήρε την πάσα από τον Νασιμέντο και με ωραίο σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης και «σφράγισε» τη νίκη για τον Ολυμπιακό, που έκαμψε την αντίσταση των Αρκάδων και μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα.

ΣΚΟΡΕΡ: Γιατζιτζί (90+3’), Ελ Κααμπί (90’7).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα (81′ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (62′ Μαρτίνς), Έσε (73′ Νασιμέντο), Γκαρθία (62′ Μουζακίτης), Τσικίνιο, Πνευμονίδης (81′ Γιαζίτζι), Ροντινέι, Ελ Κααμπί.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ AKTOR: Τσιντώτας, Σίπσιτς, Καστάνο (86΄ Τριανταφυλλόπουλος), Άλχο, Σιλά, Γκονζάλες, Γιαμπλόνσκι, Εμμανουηλίδης (68′ Μουνιόθ), Μπαρτόλο (68′ Κετού), Καλτσάς (84′ Τζιοακίνι), Μακέντα (84′ Χαραλαμπόγλου).