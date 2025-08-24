Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ προκάλεσε νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ Μόσχας – Κιέβου, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν είναι» πλέον νόμιμος εκπρόσωπος της χώρας του. Η δήλωση αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία αναβλήθηκαν πέρυσι λόγω της επιβολής στρατιωτικού νόμου.

«Όταν έρθει η στιγμή να υπογραφούν έγγραφα, θα χρειαστεί όλοι να έχουν ξεκάθαρη κατανόηση ότι το πρόσωπο που υπογράφει είναι νόμιμος εκπρόσωπος» σημείωσε ο Λαβρόφ, προσθέτοντας πως «σύμφωνα με το ουκρανικό σύνταγμα, ο Ζελένσκι δεν είναι αυτή τη στιγμή νόμιμος».

Η απάντηση από την ουκρανική πλευρά δεν άργησε να έρθει. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα απέρριψε τις δηλώσεις του Ρώσου αξιωματούχου, χαρακτηρίζοντάς τες παράλογες: «Τίποτα δεν είναι πιο παράλογο από το να δίνει διάλεξη περί νομιμότητας κάποιος που κάθεται στην ίδια καρέκλα επί 21 χρόνια, υπηρετώντας έναν άνθρωπο που κυβερνά για περισσότερα από 25 χρόνια» τόνισε με νόημα.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Σίμπιχα σημείωσε: «Δεν νομιμοποιείται να μιλάει για νομιμότητα». Επισήμανε δε ότι «τέτοιες παραληρηματικές δηλώσεις δείχνουν ξεκάθαρα πως η Ρωσία απορρίπτει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια».