Ο δράστης της νέας γυναικοκτονίας που σημειώθηκε στο Βόλο αναζητείται από τις Αρχές. Το πρωί της Παρασκευής, στις 11 το πρωί 36χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο ίδιο της το σπίτι από το χέρι του 40χρονου συζύγου της. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες το ζευγάρι τσακωνόταν για αρκετή ώρα μπροστά στα έντρομα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους ηλικίας 5-18 ετών.

Γιατί τι σκότωσε;

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «Τα Νέα» και «Το Βήμα», Βασίλη Λαμπρόπουλου, τα παιδιά μίλησαν στην ΕΛ.ΑΣ. και ανέφεραν ότι υπήρχαν μεγάλα οικογενειακά προβλήματα, κυρίως οικονομικά, δεδομένου ότι δούλευαν μόνο τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας. Αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρχε μόνο ένα κινητό στην οικογένεια.

Ο πατέρας τους, όπως είπαν κάποια από τα παιδιά, είχε προβλήματα με ναρκωτικά και τον τελευταίο καιρό είχε την εμμονή ότι η σύζυγός του διατηρεί μία προσωπική σχέση, αυτό πίστευε, και για αυτό φαίνεται να γίνονταν κάποιοι καυγάδες.

«Σήμερα, φαίνεται να είδε τη γυναίκα του να κάνει κάτι στο κινητό, σαν να γράφει κάποιο μήνυμα, αυτό πίστευε. Αυτό εξελίχθηκε σε έναν πολύ μεγάλο καυγά και πήρε, όπως είδαμε, το αιχμηρό όργανο και άρχισε να την χτυπά. Τα παιδιά κατέθεσαν ότι ο πατέρας τους είχε σημαντικά προβλήματα με ναρκωτικά», συμπληρώνει ο δημοσιογράφος.

Το προφίλ του δράστη

Ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στα τέλη Ιουνίου του 2025 είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

«Είναι ενδεικτικό αυτό που έχει συμβεί στις 28 Ιουνίου του 2025 με τη μεταφορά στην ψυχιατρική κλινική. Την προηγούμενη ημέρα, ο δράστης της στυγερής δολοφονίας είχε προχωρήσει σε μία απόπειρα αυτοκτονίας στο μπαλκόνι του σπιτιού, πάλι μπροστά στα παιδιά του», όπως αναφέρει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Αυτός ο άνθρωπος έχει συλληφθεί 3 – 4 φορές το 2019, τις περισσότερες από αυτές για διακίνηση ναρκωτικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του ’19 πιάνεται για κατοχή ναρκωτικών και τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίζεται στην Πέλλα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπου διακινούσε κοκαΐνη. Φυλακίστηκε για δύο μήνες», καταλήγει.

Το χρονικό

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια του διαπληκτισμού ο 40χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε πλήγμα με μαχαίρι στην 36χρονη, εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου δέχτηκε και δεύτερο πλήγμα, ενώ στην συνέχεια έπεσε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας στην οδό Κωνσταντά 17, η οποία έσπασε τραυματίζοντας της.

Η άτυχη 36χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο προς το Νοσοκομείο έχοντας σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τις αισθήσεις της για να καταλήξει όμως στην διαδρομή.

Οι ενδείξεις κάνουν λόγο για επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας. Αμέσως μετά, ο άνδρας εγκατέλειψε την κατοικία και διέφυγε τρέχοντας προς την οδό Γλάδστωνος και καταζητείται απο την αστυνομία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και η άτυχη 36χρονη είχε διώξει τον 40χρονο από το σπίτι, ενώ αργότερα τον δέχτηκε εκ νέου.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ στο σημείο βρίσκονται ιατροδικαστής και ασθενοφόρο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Τα παιδιά 5, 7 και 16 ετών θα οδηγηθούν στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ στη συνέχεια θα αναζητηθεί φιλοξενία σε δομή.

Το νέο αυτό έγκλημα έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς προστίθεται στον μακάβριο κατάλογο γυναικοκτονιών που συγκλονίζουν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.