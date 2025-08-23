Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στον Βόλο όπου 40χρονος άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει το ενδεχόμενο ο δράστης να έχει βάλει τέλος στη ζωή του, ωστόσο οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο 40χρονος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν και είναι γνωστός στις Αρχές ήδη από το 2013, όταν είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα. Το 2018 καταδικάστηκε για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, το 2019 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, ενώ το 2020 εξέτισε ποινή τεσσάρων ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Το 2024 είχε συλληφθεί εκ νέου για διοικητική απέλαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από δύο μήνες είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική του Βόλου, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Μαρτυρίες γειτόνων κάνουν λόγο για συχνούς διαπληκτισμούς του ζευγαριού.

Την ίδια ώρα, τα παιδιά της οικογένειας παραμένουν στο σπίτι, υπό την εποπτεία της 18χρονης αδελφής τους.

Το χρονικό

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού ο 40χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε πλήγμα με μαχαίρι στην 36χρονη. Εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει προς την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου δέχτηκε και δεύτερο πλήγμα, ενώ στη συνέχεια έπεσε πάνω στην τζαμαρία της εισόδου στην οδό Κωνσταντά 17, η οποία έσπασε, τραυματίζοντάς την.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, έχοντας –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– τις αισθήσεις της, ωστόσο κατέληξε στη διαδρομή.

Οι ενδείξεις κάνουν λόγο για επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό της. Αμέσως μετά, ο άνδρας εγκατέλειψε την κατοικία και διέφυγε τρέχοντας προς την οδό Γλάδστωνος,

Δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η 36χρονη είχε διώξει τον 40χρονο από το σπίτι, ωστόσο αργότερα τον είχε δεχτεί ξανά.

Το νέο αυτό έγκλημα έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς προστίθεται στον μακάβριο κατάλογο γυναικοκτονιών που συγκλονίζουν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

«Είδα την τζαμαρία σπασμένη»

Γείτονας του ζευγαριού περιγράφει αποκλειστικά στο MEGA όσα αντίκρισε αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα.

«Είδα την τζαμαρία σπασμένη και τη γυναίκα πεσμένη μέσα σε αίματα, σε μια έκταση περίπου σαράντα πόντων. Μία νοσοκόμα προσπάθησε να της πάρει σφυγμό, αλλά δεν είχε. Λίγο αργότερα είδα το παιδί της να της κρατά τον λαιμό».

«Είδα έναν άνδρα να τρέχει εδώ, κρατώντας στα χέρια του ένα αιχμηρό αντικείμενο. Κατευθυνόταν προς τα πέρα, φώναζε “με κυνηγάνε” και ήταν ξυπόλητος».

Γιατί τη σκότωσε;

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «Τα Νέα» και «Το Βήμα», Βασίλη Λαμπρόπουλου, τα παιδιά μίλησαν στην ΕΛ.ΑΣ. και ανέφεραν ότι υπήρχαν μεγάλα οικογενειακά προβλήματα, κυρίως οικονομικά.

Ο πατέρας τους, όπως είπαν κάποια από τα παιδιά, είχε προβλήματα με ναρκωτικά και τον τελευταίο καιρό είχε την εμμονή ότι η σύζυγός του διατηρεί εξωσυζυγική σχέση.