Σε έντονους τόνους εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του ΠαΣοΚ και της κυβέρνησης, με αφορμή το πρωτογενές πλεόνασμα και τη γενικότερη φορολογική πολιτική. Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επικρίνει την κυβέρνηση για υπερφορολόγηση εις βάρος της μεσαίας τάξης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντά με αναφορές σε μειώσεις φόρων και οικονομική πρόοδο. Η σύγκρουση αυτή αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πλευρών ως προς το ποια κοινωνικά στρώματα σηκώνουν το βάρος της οικονομικής πολιτικής και τι σημαίνει τελικά «ανάπτυξη» για τους πολίτες.

Παράλληλα κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν ότι το ΠαΣοΚ άφησε τρία αναπάντητα ερωτήματα μετά τη (μη) απάντησή του. «Με πιο απλά λόγια, 3 ξεκάθαρες αποδείξεις ότι έχουν πάρει για τα καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι της πολιτικής εξαπάτησης και των ανέξοδων υποσχέσεων» σημειώνουν.

Το σχόλιο του Κώστα Τσουκαλά

Η «κόντρα» μεταξύ των δύο πολιτικών ξεκίνησε με το σχόλιο του εκπρόσωπου Τύπου του ΠαΣοΚ, Κώστα Τσουκαλά, για την κυβερνητική στάση απέναντι στην οικονομική πολιτική και, ειδικότερα, στο πρωτογενές πλεόνασμα. Σε δήλωσή του, σημείωσε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως «η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική τους αιμορραγία με ψίχουλα» και υπογράμμισε ότι το πλεόνασμα-ρεκόρ κατά 1,2 δισ. ευρώ για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου έχει επιτευχθεί εις βάρος της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, μέσα από μία άνευ προηγουμένου φορολογική επιβάρυνση.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσουκαλάς ανέδειξε πως η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος οφείλεται σε αυξημένη άμεση και έμμεση φορολογία, που επιβαρύνει κυρίως τα εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Όπως τόνισε, «ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για την υπέρβαση κατά 1,2 δισ. του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου», όμως αυτή η επιτυχία έχει ως τίμημα τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ επισήμανε ακόμη πως οι φορολογικές επιβαρύνσεις την τετραετία 2020-2024 αυξήθηκαν πέντε φορές περισσότερο από την ονομαστική αύξηση μισθών και συντάξεων. Αυτό, όπως υπογράμμισε, στερεί ρευστότητα από την αγορά και επηρεάζει αρνητικά κρίσιμους τομείς, όπως ο ελληνικός τουρισμός, ο οποίος φέτος «το βίωσε για τα καλά στο πετσί του».

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσουκαλά, τα υπερπλεονάσματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη μεταφράζονται σε έλλειμμα για τη μεσαία τάξη και την κοινωνική συνοχή, με συνέπεια οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί να είναι «εκτός τόπου και χρόνου» τόσο ως προς τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών όσο και ως προς τα αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής. Αναφορικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού πως «έχουμε μια οικονομία που παράγει οφέλη, που επιστρέφονται στην κοινωνία», ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποτιμά ευθέως τη νοημοσύνη των πολιτών, οι οποίοι, σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, βιώνουν καθημερινά τις επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

«Από τη σημερινή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠαΣοΚ Κώστα Τσουκαλά με αφορμή την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού, προκύπτουν 3 εύλογα ερωτήματα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Πρώτον, έχει υπόψιν του το ΠαΣοΚ κάποιον φόρο που έχει αυξήσει η κυβέρνηση ή λέει συνειδητά ψέματα στους πολίτες; Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει μειώσει ή καταργήσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους. Θυμίζουμε, μεταξύ άλλων, τις σημαντικές μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και στον φόρο εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς και του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μειώσεις κατά σχεδόν 6% στις ασφαλιστικές εισφορές, τον μειωμένο ΦΠΑ για τα αγροτικά μηχανήματα, τις συγκοινωνίες, την κατάργηση του φόρου των γονικών παροχών έως 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού κλπ.

Αντιθέτως δεν έχει αυξηθεί ούτε ένας φορολογικός συντελεστής, με εξαίρεση την αύξηση του ΕΝΦΙΑ από το 2026 για τα κλειστά ακίνητα των τραπεζών και των funds με σκοπό να τα διαθέσουν στην αγορά. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πιστεύει στη μείωση των φόρων και αυτό θα εξακολουθεί να πράττει, όπως δικαιολογημένα ζητούν οι πολίτες, δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη.

Δεύτερον, αντιλαμβάνονται στο ΠαΣοΚ τη διαφορά μεταξύ φορολογικών συντελεστών και φορολογικών εσόδων; Με λίγα λόγια, ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής σε οικονομικό πανεπιστήμιο, γνωρίζει ότι γίνεται να μειώνονται οι φόροι και ταυτόχρονα να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Αυτή την πολιτική εφαρμόζουμε από το 2019 και η αύξηση των εσόδων με μειωμένους συντελεστές οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους:

Στην μείωση της ανεργίας, καθώς 500.000 πολίτες πλέον έχουν δουλειά και ενώ ως άνεργοι πληρώνονταν από το κράτος μέσω των επιδομάτων ανεργίας, τώρα συνεισφέρουν στα έσοδα μέσω της φορολογίας και της ασφαλιστικής τους κάλυψης.

Στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με σημαντικά αποτελέσματα για τα δημόσια έσοδα και

Στην ανάπτυξη της οικονομίας, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Τρίτο ερώτημα: πώς είναι δυνατόν το ΠαΣοΚ, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, να ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης και ταυτόχρονα να καταγγέλλει την αύξηση των εσόδων του κράτους; Από πού θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα αυτά; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρήκε τα «λεφτόδεντρα» που υποσχόταν. Μήπως τα «ανακάλυψε» ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του;

Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά, για ολόκληρες δεκαετίες, το τίμημα των «μαθητευόμενων μάγων» και των πολιτικών καιροσκόπων, που έπαιζαν με τις αγωνίες των πολιτών, μοιράζοντας λεφτά που δεν υπήρχαν και δίνοντας… «ακάλυπτες» υποσχέσεις. Έχουμε σίγουρα ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε, αφού κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε, με πρώτο και κυριότερο το αυξημένο κόστος ζωής.

Ο μοναδικός τρόπος για να συνεχίσουμε να καλύπτουμε την απόσταση που μας χωρίζει με την υπόλοιπη Ευρώπη, ως προς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, είναι να μεγαλώνουμε συνεχώς την «πίτα», μέσα από τη μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στη συνέχεια να εφαρμόζουμε μόνιμα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Η απάντηση του Κώστα Τσουκαλά στον Παύλο Μαρινάκη

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει μάλλον περιορισμένη ή επιλεκτική μνήμη», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση του στον Παύλο Μαρινάκη, «θυμίζοντας» του ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος, που ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση για ‘ματωμένα πλεονάσματα‘».

«Τώρα που κάνει ακριβώς τα ίδια και χειρότερα, πανηγυρίζει για αυτά», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής, ρωτώντας: «Τι άλλαξε και τον έκανε να μεταβάλλει άποψη; Έκανε λάθος τότε ή τώρα; Ή μήπως είναι τελικά ο πρωθυπουργός αυτός που ακολουθεί το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζοντας τη φοροεπιδρομή στα εισοδήματα;».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει επίσης ότι ο «αναρωτιέται μάλιστα ο κ. Μαρινάκης γιατί ασκείται κριτική στην κυβέρνηση αφού -όπως λέει- δεν αύξησε κανένα φόρο», για να τονίσει ως προς αυτό: «Αν δεν θυμάται, τον προτρέπουμε να ρωτήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους η κυβέρνηση επέβαλλε τεκμαρτή φορολόγηση και τους επιβάρυνε κατά τουλάχιστον 1.256 ευρώ συν επιπλέον προκαταβολή έως 13.900 ευρώ. Με την οριζόντια αντιμετώπιση μάλιστα, έδωσε οδό διαφυγής στα μεγάλα ψάρια που φοροαπέφευγαν.

Επίσης να μας ενημερώσει αφού τους ρωτήσει, αν υπήρχε το μέτρο αυτό στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2023 ή το απέκρυψαν σκόπιμα εξαπατώντας τους αυτοαπασχολούμενους και τους επιστήμονες της χώρας». Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ, Κώστας Τσουκαλάς «παραπέμπει» τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε πρόσφατη μελέτη συστημικού πιστωτικού ιδρύματος που αναφέρει πως η επιλογή μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, απέφερε φορολογικά έσοδα 800 εκατομμύρια το 2024 και αναμένεται να αποφέρει 1 δισ. το 2025».

Θέτοντας επιπλέον ερωτήματα ο κ. Τσουκαλάς ρωτά τον κ. Μαρινάκη αν γνωρίζει πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία ο μέσος μισθός και πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία η αντίστοιχη φορολογική επιβάρυνση σε αυτόν, καθώς επίσης και πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία η μέση σύνταξη και πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία η αντίστοιχη φορολογική επιβάρυνση της.

Ακόμη, ρωτά: «Πόσο είναι το ποσοστό των φορολογικών εσόδων από ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην Ελλάδα και ποιος ειναι ο αντίστοιχος μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ; Πόσο είναι το ποσοστό των φορολογικών εσόδων από έμμεσους φόρους την Ελλάδα και ποιος είναι ο αντίστοιχος μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ; Η διατήρηση της ίδιας έμμεσης φορολογίας όταν η αγοραστική δύναμη είναι καθηλωμένη λόγω της αύξησης του κόστους ζωής, συνιστά αύξηση φόρου ή όχι;».

«Ευτυχώς για την αλήθεια, δυστυχώς για την κυβέρνηση, οι πολίτες γνωρίζουν αν έχει αυξηθεί η φορολογία τους. Ξέρουν καλά πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συνειδητά επιλέξει την επίθεση κατά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ, προσθέτοντας ότι «το βιώνουν καθημερινά και τα ‘μαθηματικά’ της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αλλάξουν αυτήν την οδυνηρή πραγματικότητα».