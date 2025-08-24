Σε ένα πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η ομορφιά. Τι σημαίνει να είναι μια γυναίκα όμορφη τελικά; Για πόσο μπορεί να τρέχει πίσω από μια άπιαστη διαρκή νεότητα; Αγωνιώδεις προσπάθειες – με κάθε κόστος- για μια εικόνα αψεγάδιαστη. Και κάπου ανάμεσα σε συζητήσεις για πρότυπα κοινωνικά και αυτοδιάθεση, κορίτσια και γυναίκες να παλεύουν με μια ιδιότυπη αντίληψη της τελειότητας. Πλαστικές επεμβάσεις, διορθώσεις, γεμίσματα, εθισμός, παραμόρφωση.

Διάσημες γυναίκες μιλούν για τη «θέα» στην αντίπερα όχθη. Στην όχθη της υπερβολής, εκεί που όσο συνεχίζεις να παρεμβαίνεις, τόσο πιο πολύ χάνεις τον εαυτό σου.

«Μόλις πειράξεις το πρόσωπό σου, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω», εξομολογήθηκε η Τζέιν Φόντα.

«Είχα χάσει τα λογικά μου. Προσπαθώ να αγαπήσω τον εαυτό μου όπως είναι. Αν ήξερα ότι μπορεί να καταλήξεις τόσο καταθλιπτική που θα μισείς τον εαυτό σου, δεν θα είχα πάρει αυτό το ρίσκο», δήλωσε η Λίντα Εβαντζελίστα.

Γυναίκες που μετάνιωσαν για τις πλαστικές επεμβάσεις που έκαναν και το παραδέχθηκαν δημόσια για να βοηθήσουν.

Τζούλια Φοξ

Η Τζούλια Φοξ ξεκίνησε με fillers και botox. Ήταν μόλις 21 ετών. Μία δεκαετία και κάτι αργότερα στη λίστα της έχουν προστεθεί λιποαναρρόφηση, ρινοπλαστική και οδοντιατρικές παρεμβάσεις.

Στα 35 της πια μιλάει για «σταυροδρόμι». «Θα κυνηγήσω την εμφάνιση που είχα παλιά ή θα εξελιχθώ και θα δω τι υπάρχει από την άλλη πλευρά;

Μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και επιλέγω να πάω προς τα εκεί. Θέλω απλώς να δω ποιος με περιμένει εκεί. Σίγουρα θα είναι άβολο, αλλά νομίζω ότι είμαι έτοιμη για αυτό», δηλώνει η Φοξ σε συνέντευξη στο περιοδικό Allure.

Στην ίδια συνέντευξη έκανε την αυτοκριτική της για τις πλαστικές επεμβάσεις, έχοντας εντοπίσει τον βαθύτερο λόγο που την οδήγησε στο νυστέρι. «Ήθελα να αρέσω στους άντρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν γίνεσαι διάσημος ή δημόσιο πρόσωπο, να είσαι ειλικρινής.

Τώρα, όταν βλέπω κάποιον και μπορώ να καταλάβω ότι δεν έχει πειράξει τίποτα, εύχομαι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να ήμουν κι εγώ έτσι. Ήμουν κολλημένη με την ιδέα ότι έπρεπε να είμαι ελκυστική στους άντρες για να μπορέσω να επιβιώσω».

Η φράση της «Αν δεν είσαι ειλικρινής, θέτεις μη ρεαλιστικά πρότυπα για τις υπόλοιπες γυναίκες» κυριαρχεί.

«Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στο να μεγαλώνεις φυσικά. Αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο, το να νιώθω γριά. Και υπάρχουν κάποιες στιγμές που νιώθω έτσι. Κουρασμένη, απογοητευμένη. Όταν είσαι νέα και όμορφη, αυτό είναι η ταυτότητά σου. Και μετά λες, διάολε, πρέπει να μείνω νέα και όμορφη».

Τζέιμι Λι Κέρτις

«Έχω εκφράσει ανοιχτά την άποψή μου για τη γενοκτονία μιας γενιάς γυναικών από το βιομηχανικό σύμπλεγμα των καλλυντικών. Έχουν παραμορφώσει τον εαυτό τους.

Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη εδώ και πολύ καιρό και τη χρησιμοποιώ ειδικά επειδή είναι μια ισχυρή λέξη», δήλωνε στον Guardian η Τζέιμι Λι Κέρτις, μια γυναίκα που έχει μιλήσει ανοιχτά για τον λόγο που αποφάσισε να προχωρήσει σε πλαστική επέμβαση.

Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει και ενθαρρύνει αυτή την τάση, «επειδή τώρα το φίλτρο προσώπου είναι αυτό που θέλει ο κόσμος».

«Πιστεύω ότι έχουμε εξαλείψει μία ή δύο γενιές φυσικής ανθρώπινης εμφάνισης. Η ιδέα ότι μπορείς να αλλάξεις την εμφάνισή σου με χημικά, χειρουργικές επεμβάσεις, ενέσιμα υλικά – υπάρχει μια παραμόρφωση γενεών κυρίως γυναικών που αλλάζουν την εμφάνισή τους».

Πίσω στο 1985 σε μία ειρωνική χρονική συγκυρία, η Τζέιμι Λι Κέρτις «εξωθήθηκε» σε πλαστική επέμβαση έπειτα από σχόλιο στα γυρίσματα της ταινίας ”Perfect”.

«Μια μέρα, ήμουν στην ταινία “Perfect” και ο Γκόρντον Γουίλις, ο σπουδαίος εικονολήπτης, με κοίταξε και είπε: “Ναι, δεν την γυρίζω σήμερα”», αποκάλυψε στο The New Yorker το 2019. «Ήμουν πρησμένη στο πρόσωπο εκείνη την ημέρα, για κάποιο λόγο.

Ένιωσα τρομερά ντροπιασμένη. Αμέσως μετά από εκείνη την ταινία πήγα και έκανα πλαστική στα μάτια. Τότε ανακάλυψα το Vicodin και ο κύκλος του εθισμού ξεκίνησε με αυτό».

Η Τζέιμι Λι Κέρτις άρχισε να παίρνει παυσίπονα μετά την πλαστική επέμβαση και συγκεκριμένα οπιούχα, εξηγώντας ότι σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλκοόλ κατέληξαν «εξάρτηση» για εκείνη.

Το 2018, δήλωσε στο People: «Ήμουν μπροστά στην επιδημία των οπιούχων. Είχα μια 10ετή πορεία συνωμοτώντας. Κανείς δεν το ήξερε. Κανείς».

Η Κέρτις μετάνιωσε οικτρά για την επέμβαση που έκανε. «Μόλις πειράξεις το πρόσωπό σου, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω», συνηθίζει να επαναλαμβάνει στις συνεντεύξεις της, έχοντας πια αναλάβει ρόλο «δημόσιας υποστηρίκτριας του μηνύματος προς τις γυναίκες».

«Είστε πανέμορφες και τέλειες όπως είστε».

Τζέιν Φόντα

«Έκανα λίφτινγκ προσώπου και σταμάτησα γιατί δεν θέλω να δείχνω παραμορφωμένη. Δεν είμαι περήφανη για το γεγονός ότι έκανα. Τώρα, δεν ξέρω αν θα το έκανα. Αλλά το έκανα.

Το παραδέχομαι και μετά λέω απλώς, εντάξει, μπορείς να εθιστείς. Μην συνεχίσεις να το κάνεις. Πολλές γυναίκες, δεν ξέρω, είναι εθισμένες σε αυτό», δήλωσε στο περιοδικό Vogue η Τζέιν Φόντα.

Υπό τον φόβο του εθισμού της παραμόρφωσης, η Τζέιν Φόντα ορκίστηκε να σταματήσει οριστικά τις πλαστικές επεμβάσεις.

«Δεν είμαι περήφανη για το γεγονός αυτό. Αλλά μεγάλωσα, καθορισμένη από την εμφάνισή μου», είχε πει στο περιοδικό W το 2015. «Μου έμαθαν να σκέφτομαι πως αν ήθελα να με αγαπούν, έπρεπε να είμαι λεπτή και όμορφη. Αυτό οδηγεί σε πολλά προβλήματα».

Το 2018 είχε μιλήσει ξανά για την ηλικία και τις πλαστικές επεμβάσεις. «Χαίρομαι που δείχνω καλά για την ηλικία μου, αλλά έχω κάνει πλαστική χειρουργική επέμβαση. Δεν θα πω ψέματα γι’ αυτό. Από τη μία πλευρά, μισώ το γεγονός ότι είχα την ανάγκη να αλλάξω κάτι στον εαυτό μου για να νιώσω καλά. Από την άλλη, εύχομαι να μην ήμουν έτσι. Λατρεύω τα γερασμένα πρόσωπα.

Λατρεύω τα πρόσωπα που δείχνουν ότι έζησαν τη ζωή τους. Λατρεύω το πρόσωπο της Βανέσα Ρεντγκρέιβ. Εύχομαι να ήμουν πιο γενναία. Αλλά είμαι αυτό που είμαι».

«Δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι δεν είμαι ματαιόδοξη, αλλά δεν θα υπάρξουν άλλες πλαστικές επεμβάσεις- δεν θα κόψω άλλο τον εαυτό μου», έλεγε το 2020 σε συνέντευξη στο Elle Canada.

Για την Τζέιν Φόντα (και για εκατομμύρια γυναίκες) κομμάτι των ανασφαλειών της πήγαζε από τα «προστάγματα» της κοινωνίας. «Μεγάλωσα σε μια εποχή που πίστευαν ότι οι γυναίκες είναι σαν τις γάτες, συναγωνίζονται μεταξύ τους και προσπαθούν να εξολοθρεύσουν η μία την άλλη.

Πρέπει να δουλεύω καθημερινά με την αποδοχή του εαυτού μου, δεν μου είναι εύκολο».

Λίντα Εβαντζελίστα

Στην περίπτωση της Λίντα Εβαντζελίστα οι πλαστικές επεμβάσεις οδήγησαν σε μια οδυνηρή νέα πραγματικότητα. «Δεν αντέχω άλλο να ζω έτσι, να κρύβομαι και να ντρέπομαι για το ποια είμαι. Δεν μπορώ να νιώθω άλλο αυτόν τον πόνο.

Προσπάθησα να σταματήσω τα γηρατειά μου. Νόμιζα ότι έκανα κάτι λάθος, το σώμα μου παραμορφωνόταν και φαινόταν κρεμασμένο. Προσπάθησα να κάνω δίαιτα και να γυμναστώ, όμως τίποτα δεν είχε αποτέλεσμα.

Πήγα στον γιατρό μου και μου είπε ότι πάσχω από υπερπλασία του λίπους και θα χρειαστώ κρυολιπόλυση. Έκανα τρεις νομίζω και δεν είδα τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Πόνος, θλίψη κι ένα πρόσωπο που δεν αναγνώριζε στον καθρέφτη. Το 2022 δήλωνε στο περιοδικό People έτοιμη να μιλήσει ανοιχτά για όλα. «Δεν μπορώ να νιώθω άλλο αυτόν τον πόνο. Είμαι έτοιμη να μοιραστώ την ιστορία μου».

«Το λίπος είναι σκληρό σε κάποια σημεία, μου έχει κάνει εξογκώματα, τα οποία όταν ακουμπάνε σε κάποιο ύφασμα και δημιουργείται τριβή, ματώνω. Δεν μπορώ πλέον, ούτε να σηκώσω ψηλά χέρια μου, με πονάνε. Δεν κοιτάζομαι πλέον, στον καθρέφτη. Αυτό που βλέπω δεν είμαι εγώ», έλεγε η Λίντα Εβαντζελίστα με δάκρυα στα μάτια.

«Ήμουν τόσο ντροπιασμένη, είχα ξοδέψει όλα αυτά τα χρήματα και ο μόνος τρόπος που μπορούσα να σκεφτώ για να το διορθώσω ήταν μηδενικές θερμίδες, και έτσι έπινα μόνο νερό. Ή μερικές φορές έτρωγα ένα σέλινο ή ένα μήλο.

Είχα χάσει τα λογικά μου. Προσπαθώ να αγαπήσω τον εαυτό μου όπως είναι. Αν ήξερα ότι μπορεί να καταλήξεις τόσο καταθλιπτική που θα μισείς τον εαυτό σου, δεν θα είχα πάρει αυτό το ρίσκο.

Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, δεν θα έκανα τίποτα. Γιατί να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα στους εαυτούς μας; Γνώριζα ότι κάποια στιγμή θα γεράσω.

Αλλά δεν σκεφτόμουν ότι θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου πλέον. Όχι μόνο εμφανισιακά. Όλη αυτή η ιστορία με άλλαξε ως άνθρωπο. Νιώθω λες και η Λίντα πέθανε, τη σκότωσα», είπε κλείνοντας τη συνέντευξή της.

Κόρτνεϊ Κοξ

H Κόρτνεϊ Κοξ δεν είχε συνειδητοποιήσει το μέγεθος της αλλαγής της. Η μία επέμβαση έφερνε την άλλη κι εκείνη βίωνε ένα ντόμινο αλλοιώσεων χωρίς να καταλαβαίνει ότι χάνει τον εαυτό της.

Η ηθοποιός μίλησε το 2022 στο περιοδικό Sunday Times Style για την αφαίρεση των fillers της το 2017 αλλά και τη συνειδητή απόφαση να μεγαλώνει φυσικά.

«Μετανιώνω περισσότερο για τα fillers. Υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση να παραμείνεις νέος σ’ αυτόν τον κλάδο που μόλις ξεκινήσεις, γίνεται ένα ντόμινο και συνεχίζεις να κάνεις περισσότερα.

Για τον υπόλοιπο κόσμο το πρόσωπό σου αλλάζει τόσο εμφανώς, αλλά για τον εαυτό σου – επειδή κάνεις μόνο μία επέμβαση κάθε φορά – δεν το αντιλαμβάνεσαι. Ήταν απόλυτη σπατάλη χρόνου και εύχομαι να μην είχα υποκύψει στην πίεση να την κάνω.

Υπήρχε μια εποχή που έλεγες: Ω, αλλάζω. Φαίνομαι μεγαλύτερη. Προσπάθησα να κυνηγήσω αυτή τη νεανικότητα για χρόνια.

Και δεν συνειδητοποίησα ότι στην πραγματικότητα δείχνω πολύ παράξενη με ενέσεις και κάνω πράγματα στο πρόσωπό μου που δεν θα έκανα ποτέ τώρα».

Εξήγησε ότι μια μέρα απλά συνειδητοποίησε αυτό που της έλεγαν οι φίλες της. «Ο κόσμος μου μίλησε. Όμως υπήρξε μια χρονική περίοδος όπου έλεγα ότι πρέπει να σταματήσω, ήταν τρελό».

Σκεπτόμενη αν θα έπρεπε να δημοσιεύσει στο Instagram μια φωτογραφία από εκείνες τις μέρες σε σύγκριση με το τώρα, πρόσθεσε: «Θα έλεγα: Η μέρα που συνειδητοποιείς για τι μιλούσαν οι φίλοι σου. Επειδή οι άνθρωποι θα μιλούσαν για ‘μένα, νομίζω».

Μπριτ Έκλαντ

Η Μπριτ Έκλαντ έγινε γνωστή ως ένα από τα θελκτικά κορίτσια του Τζέιμς Μποντ. Ξεκίνησε να κάνει ενέσεις στα χείλη. Η «συνήθεια» αυτή κράτησε 20 ολόκληρα χρόνια με τακτικές επισκέψεις σε πλαστικούς χειρουργούς και δοκιμές που «κατέστρεψαν το πρόσωπό της».

Μιλώντας στο Loose Women, παραδέχτηκε ότι ένιωσε ότι «κατέστρεψε την εμφάνισή μου και κατέστρεψε το πρόσωπό μου.

Ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Όταν κοιτάζω φωτογραφίες μου πριν το κάνω, έδειχνα πολύ καλή. Μπορώ να το δω αυτό τώρα, αλλά δεν μπορούσα να το δω τότε».

«Ο καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέξει τη χειρουργική επέμβαση. Τα έκανα όλα αυτά στα 50 μου, αλλά δεν θα το σκεφτόμουν ξανά.

Δεν έχω καμία επιθυμία να φαίνομαι διαφορετική από ό,τι είμαι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, να μην πειράξετε (χειρουργικά) το πρόσωπό σας», ανέφερε μιλώντας στο περιοδικό Platinum.

Η συμβουλή που δίνει στις γυναίκες; «Απλώς πες όχι στις πλαστικές επεμβάσεις».