Τα ΜΜΕ λατρεύουν να επαινούν τις νεότερες γενιές γυναικών επιχειρηματιών προκειμένου να εξάρουν τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα από εκπροσώπους γενιών που αντιπροσωπεύουν… τα τελευταία γράμματα του αγγλικού αλφάβητου (πχ. Gen Z).

Ωστόσο υπάρχουν και οι εξαιρέσεις ή τα «αντιπαραδείγματα»: επιδραστικές γυναίκες οι οποίες άλλαξαν επαγγελματική σταδιοδρομία μετά τα 40 και γνώρισαν την επιτυχία και την αναγνώριση. Το μήνυμα που εκπέμπουν δεν είναι απλώς «Ποτέ δεν είναι αργά» αλλά μάλλον «Πάντα είναι νωρίς για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα».

Ας γνωρίσουμε επτά γυναίκες που άλλαξαν καριέρα και πέτυχαν μετά τα 40. Οι περισσότερες από αυτές, δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται σε ποικίλους τομείς της επιχειρηματικότητας.

Vera Wang– σχεδιάστρια νυφικών

Πολύ πριν μάθουμε τη Vera Wang από τα νυφικά υψηλής ραπτικής και από το «Sex and the City», εκείνη ήταν μία πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ. Το 1968 και το 1969 η Vera και ο παρτενέρ της κέρδισαν τα Εθνικά Πρωταθλήματα των ΗΠΑ. Το 2009 μάλιστα μπήκε και στο Hall of Fame του καλλιτεχνικού πατινάζ των ΗΠΑ.

Ωστόσο, όταν αποφοίτησε από το Sarah Lawrence College με πτυχίο στην ιστορία της τέχνης, είχε αποφασίσει να επικεντρωθεί στη μόδα. Άρχισε να εργάζεται για τη Vogue λίγο μετά την αποφοίτησή της, φτάνοντας στη θέση της senior fashion editor στην τρυφερή ηλικία των 23 ετών. Η Βέρα θα παρέμενε στη θέση για 15 χρόνια, και τελικά θα γινόταν διευθύντρια σχεδιασμού αξεσουάρ στον Ralph Lauren.

Όμως μόλις το 1989, στα 40 της χρόνια καθώς σχεδίαζε τον γάμο της και απογοητευμένη από την έλλειψη επιλογών στα νυφικά, σκέφτηκε την ιδέα να ανοίξει τη δική της μπουτίκ νυφικών. Πρώτα όμως είχε σχεδιάσει και δημιουργήσει το δικό της νυφικό αξίας 10.000 δολαρίων.

Το 1990, αφού εξασφάλισε κεφάλαιο από τον πατέρα της, η Vera Wang άνοιξε την πρώτη της μπουτίκ νυφικών στο ξενοδοχείο Carlyle στη Νέα Υόρκη. Tώρα πια έχει μπουτίκ νυφικών σε όλο τον κόσμο.

Joanna Strober- Ιδρύτρια τεχνολογικής πλατφόρμας

Η Joanna Strober είναι ένα όνομα που πρέπει να γνωρίζετε αν ασχολείστε με την τεχνολογία υγείας και ευεξίας. Μετά από χρόνια ως επενδύτρια επιχειρηματικών κεφαλαίων και μαμά τριών παιδιών, συνίδρυσε στα 50 της, την Kurbo Health, μια εφαρμογή στο κινητό για την υγεία των παιδιών.

Αργότερα, δημιούργησε την Midi Health, μια πρωτοποριακή πλατφόρμα τηλεϊατρικής που επικεντρώνεται στις γυναίκες μέσης ηλικίας. Η δουλειά της στοχεύει σε ένα δημογραφικό κοινό που συχνά παραλείπεται από τη συζήτηση για την ευεξία – αποδεικνύοντας ότι υπάρχει μια τεράστια αγορά για μεγαλύτερες γυναίκες, που δημιουργήθηκε από μεγαλύτερες γυναίκες.

Mary Kay Ash- Ιδρύτρια της Mary Kay Cosmetics

Η Mary Kay Ash ξεκίνησε την ομώνυμη επιχείρηση ομορφιάς στην ηλικία των 45 ετών αφού συνταξιοδοτήθηκε από μια εταιρική καριέρα όπου ένιωθε συνεχώς παροπλισμένη από τους άνδρες. Όμως κατάφερε να μετατρέψει αυτή την απογοήτευση σε μια απόλυτα προσοδοφόρα εταιρεία που ενδυνάμωσε γενιές γυναικών να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες και να κερδίσουν με τους δικούς τους όρους. Όταν έφυγε από τη ζωή η περιουσία της ανερχόταν σε 98 εκατομμύρια δολάρια και η εταιρεία της είχε πωλήσεις άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία της λειτουργεί τώρα σε περισσότερες από 35 χώρες με δισεκατομμύρια ετήσια έσοδα.

Julia Child- Αμερικανίδα Chef

H γεννημένη το μακρινό 1912, η Julia Child είχε αρχικά τη φιλοδοξία να γίνει συγγραφέας. Λέγεται ότι έγραφε θεατρικά έργα και διηγήματα, τα οποία έστελνε τακτικά στα περιοδικά και στις λογοτεχνικές επιθεωρήσεις, αλλά κανένα από τα έργα της δεν δημοσιεύτηκε. Αφού αποφοίτησε από το Smith College και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, η Julia εργάστηκε στη διαφήμιση για μια εταιρεία επίπλων σπιτιού. Λίγο αργότερα απολύθηκε για «κατάφωρη ανυπακοή».

Με την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Τζούλια προσφέρθηκε εθελοντικά σε μια νέα κυβερνητική υπηρεσία πληροφοριών στην Ουάσινγκτον, ως βοηθός έρευνας. Η δουλειά της συνίστατο στο να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, σε χώρες όπως η Κίνα και η Σρι Λάνκα, για να μεταφέρει άκρως απόρρητα έγγραφα μεταξύ αξιωματούχων της κυβέρνησης των ΗΠΑ και αξιωματικών των υπηρεσιών πληροφοριών.

Όταν ο σύζυγός της τοποθετήθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Παρίσι, η Τζούλια αποφάσισε να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο μάθημα γαλλικής μαγειρικής στο Le Cordon Bleu Paris χωρίς μέχρι τα 36 της να ξέρει να μαγειρεύει ούτε αβγό. Εκεί γνώρισε τις συμφοιτήτριές της Simone Beck και Louisette Bertholle. Μαζί, οι κυρίες ίδρυσαν τη δική τους σχολή μαγειρικής, L’Ecole de Trois Gourmandes. Η τριάδα αργότερα πούλησε το δίτομο βιβλίο μαγειρικής «Mastering the Art of French Cooking» για 750 δολάρια το 1961. Το βιβλίο θα ήταν best seller για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Julia δεν θα έκανε σόλο καριέρα μέχρι την επόμενη χρονιά, όταν η δημοφιλής εκπομπή μαγειρικής της, «The French Chef», θα προβλήθηκε στο WGBH. Λίγο αργότερα, το «The French Chef» θα μεταδιδόταν σε 96 σταθμούς σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν συνέβησαν όλα αυτά η Τζούλια ήταν 40 ετών.

Wally Funk- Αστροναύτης

Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους αστροναύτες στον κινηματογράφο να φτάνουν στα μεγαλύτερα ορόσημα αργότερα στην καριέρα τους, αλλά τι γίνεται με τους πραγματικούς αστροναύτες; Η Wally Funk έγινε επίσημα η γηραιότερη γυναίκα που πήγε στο διάστημα μετά την αποστολή NS-16 τον Ιούλιο του 2021. Ήταν 82 ετών.

Ωστόσο, η Funk είχε θέσει τα θεμέλια για αυτήν την αποστολή δεκαετίες πριν. Αποφοίτησε ως πιλότος και εκπαιδεύτρια πτήσεων και στη συνέχεια, το 1961, πέρασε μια εξέταση που έδειξε ότι οι γυναίκες ήταν εξίσου ικανές με τους άνδρες να πάνε στο διάστημα – αλλά απορρίφθηκε λόγω του φύλου της. Δεν τα παράτησε όμως ποτέ και η καριέρα της… απογειώθηκε στο διάστημα στα 82 της.

Shar Dubey- Η γυναίκα πίσω από το Tinder

Ποιος κρατούσε για χρόνια τα κλειδιά των γνωστών dating apps Tinder, OkayCupid και Hinge; Αν νομίζετε ότι βρίσκεται κανένα 29χρονο tech freak κάνετε λάθος. Πίσω από την ανάγκη μας να βρούμε το έτερον ήμισυ βρισκόταν η Sharmistha “Shar” Dubey, η 55χρονη πρώην CEO της Match Group. Βρέθηκε στα ηνία της εταιρείας για πάνω από μια δεκαετία, ξεκινώντας το Tinder Gold όταν εκείνη βρισκόταν στα late 40ς της. Χρειαζόταν η σοφία και η εμπειρία που είχε αποκτήσει εκείνη όλα αυτά τα χρόνια για να ξεκινήσει κάτι το σατανικό και έξυπνο όπως το να βάλεις ανθρώπους να πληρώνουν για να δουν ποιος θα τους ερωτευτεί. Σήμερα η Dubey διατελεί Πρόεδρος της Fortive Corporation, μιας αμερικανικής εταιρείας βιομηχανικής τεχνολογίας που ειδικεύεται στην παροχή βασικών τεχνολογιών για λύσεις συνδεδεμένης ροής εργασίας.

Iris Apfel- H γηραιότερη influencer

Παρά το γεγονός ότι εργάστηκε στον Λευκό Οίκο σε διάφορα projects για διάστημα εννέα προεδριών και παρείχε συμβουλές για τα πάντα, από την εσωτερική διακόσμηση μέχρι τις εκδηλώσεις που φιλοξενούνταν στον χώρο, η Iris Apfel ήταν ίσως περισσότερο γνωστή για το προσωπικό της γούστο στη μόδα.

Ωστόσο η φήμη της έγινε παγκόσμια και επάγγελμα μαζί με τα τεράστια γυαλιά της- σήμα κατατεθέν, στα 90 της με το μαξιμαλιστικό σύνθημα «όσο περισσότερα τόσο καλύτερα και όσο λιγότερα τόσο πιο βαρετά», ένα σύνθημα που ενσάρκωσε με το στιλ της ως προσκεκλημένη σε επιδείξεις μόδας και δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τον θάνατό της σε ηλικία 102 ετών.

Το 2005, τα τεράστια κοσμήματά της έγιναν πρωταγωνιστές της έκθεσης στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη με τίτλο «Rara Avis (Σπάνιο Πουλί): Η Ασεβής Iris Apfel». Ήταν η πρώτη φορά που το MET παρουσίασε τη συλλογή μιας γυναίκας εν ζωή που δεν ήταν σχεδιάστρια.