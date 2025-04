Με πάνω από 1,5 εκατομμύρια προβολές σε λίγες ώρες στην πλατφόρμα γυναικείας ενδυνάμωσης «The Female Quotient», το απόσπασμα από τη συνέντευξη της Σάρον Στόουν στο Deadline, παίζει ξανά για να λειτουργήσει ως «καμπανάκι».

Η Σάρον Στόουν μιλούσε για το έμφυλο μισθολογικό χάσμα στο Χόλιγουντ, ένα διαχρονικό φαινόμενο, που ακόμα και 30 χρόνια μετά την επιτυχία του «Βασικού ενστίκτου» συνέχιζε να υφίσταται ως συνθήκη.

Σάρον Στόουν: «Μου πρότειναν 500.000 δολάρια και στον άγνωστο συμπρωταγωνιστή μου 9 εκ. δολάρια»

«Πριν από τριάντα χρόνια, όταν έκανα το «Βασικό ένστικτό» ο Μάικλ Ντάγκλας έβγαλε 14 εκατομμύρια δολάρια κι εγώ 500.000 δολάρια. Πέρσι ένα στούντιο γύρισε μια ταινία των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο άντρας πρωταγωνιστής, που ήταν καινούριος, κάποιος που δεν γνωρίζουμε, θα αμειβόταν περίπου με 8-9 εκατομμύρια δολάρια.

Το στούντιο μού πρότεινε ξανά 500.000 δολάρια για να γίνω η γυναίκα πρωταγωνίστρια. Κι εγώ σκέφτηκα «30 χρόνια αργότερα, ακόμα συμβαίνει αυτό». Απέρριψα την πρόταση. Το στούντιο είπε «καλή τύχη, Σάρον» κι εγώ απάντησα «καλή τύχη και σε εσάς».

Δύο εβδομάδες μετά, εκείνος απολύθηκε», ανέφερε η Σάρον Στόουν μπαίνοντας στη «λίστα» των πολλών ηθοποιών τιυ Χόλιγουντ που έχουν έρθει αντιμέτωπες με το έμφυλο μισθολογικό χάσμα, τη σιωπηλή κρίση της ισότητας στην εργασία.

Οι δηλώσεις της Σάρον Στόουν έρχονται να προστεθούν στο «γνωρίζω πολύ καλά ότι αν ήμουν ο Όλιβερ Κόλμαν, θα κέρδιζα πολύ περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι κερδίζω» της Ολίβια Κόλμαν και στο «εννοώ ότι οι γυναίκες δεν αμείβονται τόσο όσο νομίζεις» της Κέιτ Μπλάνσετ.

Το «Βασικό ένστικτο» σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και κατέληξε να είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εισπρακτικά ταινίες συγκεντρώνοντας πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια, παγκοσμίως.

Το «Βασικό ένστικτο» κόστισε στη Σάρον Στόουν την επιμέλεια του γιου της

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σάρον Στόουν αναφέρεται στο «Βασικό ένστικτο». Το 2023, μιλώντας την απώλεια της επιμέλειας του γιου της, είχε αναφέρει στο podcast «Table for Two with Bruce Bozzi»:

«Όταν ο δικαστής ρώτησε το παιδί μου: Ξέρεις ότι η μητέρα σου γυρίζει ταινίες με σκηνές σεξ; Ήταν ένα είδος κακοποίησης. Έκριναν τι είδους γονέας είμαι επειδή έκανα αυτή την ταινία.

Οι άνθρωποι κυκλοφορούν χωρίς ρούχα πολύ συχνά στην τηλεόραση. Εσείς είδατε εμένα γυμνή ίσως ένα δέκατο έκτο του δευτερολέπτου και έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου».

Σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα, η Σάρον Στόουν είχε μιλήσει μέσω της αυτοβιογραφίας της με τίτλο «Μια Δεύτερη Ευκαιρία». Στις σελίδες αυτές είχε εξομολογηθεί την εξαπάτηση που υπέστη από τον σκηνοθέτη της ταινίας αναφορικά με την ξακουστή σκηνή με το σταυροπόδι.

Το παρασκήνιο της διάσημης σκηνής με το σταυροπόδι

«Αφού γυρίσαμε το «Βασικό ένστικτο», με κάλεσαν να το δω. Όχι μόνη μου με τον σκηνοθέτη, όπως θα περίμενε κανείς δεδομένης της κατάστασης που μας έκανε όλους, ας πούμε, επιφυλακτικούς, αλλά σε μια αίθουσα γεμάτη ατζέντηδες και δικηγόρους, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν καμία σχέση με το έργο.

Έτσι είδα για πρώτη φορά το πλάνο με το αιδοίο μου, αρκετό καιρό αφότου μου είχαν πει: «εμείς εδώ δεν βλέπουμε τίποτα. Πρέπει όμως να βγάλεις το εσώρουχό σου γιατί το λευκό αντανακλάται στο φως και φαίνεται ότι φοράς».

Ναι υπήρξαν πολλές εκδοχές σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά, δεδομένου ότι είμαι αυτή με το εν λόγω αιδοίο, επιτρέψτε μου να πω: «όλες οι άλλες εκδοχές είναι μπούρδες». Δεν είχε σημασία πια.

Ήμουν εκεί εγώ και τα μέλη του σώματός μου. Έπρεπε να πάρω κάποιες αποφάσεις. Μπήκα στην καμπίνα προβολής, χαστούκισα τον Πολ (σσ. Βερχόφεν), πήγα στο αυτοκίνητό μου και τηλεφώνησα στον δικηγόρο μου, Μάρτι Σίνγκερ.

Ο Μάρτι μού είπε πως δεν μπορούσαν να βγάλουν έτσι την ταινία. Ότι μπορούσα να κάνω ασφαλιστικά μέτρα (…) Έπειτα, το ξανασκέφτηκα. Τι θα έκανα αν ήμουν σκηνοθέτης; Τι θα έκανα αν είχα αυτό το πλάνο; Αν το είχα τραβήξει επίτηδες; Ή κατά λάθος; Αν απλώς υπήρξε; Είχα πολλά να σκεφτώ. Ήξερα τι ταινία γύριζα.

Για όνομα του Θεού, αγωνίστηκα γι΄ αυτόν τον ρόλο, και όλο αυτό το διάστημα μόνο αυτός ο σκηνοθέτης με είχε στηρίξει. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να γίνω αντικειμενική. Μπορώ να πω ότι αυτός ο ρόλος με ανάγκασε περισσότερο από κάθε άλλον να σκεφτώ τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού μου.

Ήταν τρομακτικό (…) Το σκέφτηκα λοιπόν, και το ξανασκέφτηκα και επέλεξα να επιτρέψω αυτή τη σκηνή στην ταινία. Γιατί; Γιατί ήταν το σωστό για την ταινία και για τον χαρακτήρα. Και, γιατί, σε τελική ανάλυση, την έκανα (…)

Το «Βασικό ένστικτο» ήταν η 18η ταινία μου. Για χρόνια χτυπιόμουν κάνοντας ένα σωρό σκουπίδια και μέτρια τηλεόραση, τότε μάλιστα που η τηλεόραση δεν ήταν βασίλισσα. Ήμουν 32 χρόνων τότε. Ήξερα ότι ήταν η τελευταία μου ευκαιρία. Μεγάλωνα και ετοιμαζόμουν να βγω από το επάγγελμα πριν καλά καλά μπω. Χρειαζόμουν μια ευκαιρία».