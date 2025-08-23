Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, απομάκρυνε από τη θέση του τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών (DIA), αντιστράτηγο Τζέφρι Κρουζ, με το Πεντάγωνο να προχωρά ταυτόχρονα και σε άλλες υψηλόβαθμες αλλαγές.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Τζέφρι Κρουζ από την ηγεσία της DIA, με την εξέλιξη να ακολουθεί λίγες εβδομάδες μετά τη διαρροή έκθεσης της υπηρεσίας που αμφισβητούσε την έκταση των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χέγκσεθ έδωσε επίσης εντολή για την απομάκρυνση του επικεφαλής των ναυτικών εφέδρων των ΗΠΑ και του διοικητή των ειδικών δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού.

Η DIA είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι επιθέσεις στο Ιράν καθυστέρησαν το πυρηνικό του πρόγραμμα μόνο για λίγους μήνες, εκτίμηση που ο Λευκός Οίκος είχε χαρακτηρίσει «εντελώς λανθασμένη». Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τότε ότι οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις είχαν «καταστραφεί ολοκληρωτικά», ενώ είχε κατηγορήσει τα μέσα ενημέρωσης ότι υποβάθμιζαν «μία από τις πιο επιτυχημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ιστορία».

Ο Χέγκσεθ, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, είχε υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη έκθεση βασίστηκε σε «ελλιπείς πληροφορίες» και είχε αναφέρει ότι το FBI διερευνά τη διαρροή.

Η DIA αποτελεί τμήμα του Πενταγώνου και ειδικεύεται στη συλλογή και ανάλυση στρατιωτικών πληροφοριών, με στόχο την υποστήριξη επιχειρήσεων. Αν και διαχειρίζεται μεγάλο όγκο τεχνικών δεδομένων, έχει διαφορετικό ρόλο από την CIA.