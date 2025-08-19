Κόρη του Φοίνικα και αδελφή της Ευρώπης, η Αστυπάλαια ανήκει στα Δωδεκάνησα, αλλά πολιτισμικά παραπέμπει περισσότερο στις Κυκλάδες. Έχει σχήμα πεταλούδας και χωρίζεται στο Μέσα (δυτικό τμήμα) και το Έξω Νησί (ανατολικό τμήμα).

Το βενετσιάνικο κάστρο, οι ξετροχάρηδες μύλοι, το σπάνιο βρεφικό νεκροταφείο και το ψηφιδωτό της Μαλτεζάνας είναι κάποια από τα πιο ιδιαίτερα μνημεία της. Βουτήξτε στις πανέμορφες παραλίες της, δοκιμάστε κιτρινοκούλουρα με σαφράν και απολαύστε τα Κουκάνια.

Τι να κάνετε

• Η Χώρα της Αστροπαλιάς, πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, είναι χτισμένη σε βράχο που εισχωρεί στη θάλασσα, στο αριστερό φτερό της πεταλούδας. Το βενετσιάνικο κάστρο (13ου αι.), το τείχος των σπιτιών με τα παράθυρα-πολεμίστρες, η Παναγία Ευαγγελίστρια με την κτητορική επιγραφή και τους θυρεούς των Κουερίνι, η όμορφη Παναγία Πορταΐτισσα, το Αρχαιολογικό Μουσείο (τηλ. 22430-61500) με τον θησαυρό αργυρών νομισμάτων από την κλασική περίοδο στον Πέρα Γιαλό, η Ναρκίσσειος Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι οκτώ ξετροχάρηδες μύλοι –όπου η φτερωτή κινείται ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου– είναι τα βασικά αξιοθέατα της Χώρας. Ένα πολύ σπάνιο μνημείο είναι αυτό του βρεφικού νεκροταφείου της γεωμετρικής εποχής, στην περιοχή Κυλίνδρα, με χιλιάδες ταφές βρεφών σε πήλινα αγγεία.

• Το Λιβάδι είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός με μανταρινιές, λεμονιές, αμπέλια και σπίτια με ανθισμένες αυλές. Αν συνεχίσετε προς τον νότο, θα βρεθείτε στις Βάτσες, όπου βρίσκεται το Σπήλαιο του Νέγρου. Παίρνει το όνομά του από έναν Αφρικανό πειρατή που λέγεται ότι το χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο ανάμεσα στις επιδρομές του.

• Στην Ανάληψη ή Μαλτεζάνα –από τους Μαλτέζους πειρατές που είχαν καταλύσει στην Αστυπάλαια– θα δείτε τα σπάνιας ομορφιάς ψηφιδωτά της ελληνιστικής περιόδου, μοναδικά στο είδος τους στον ελλαδικό χώρο, με θεματικές από τις εποχές του χρόνου και τα σύμβολα του ζωδιακού κύκλου. Στον πυρήνα του ψηφιδωτού υπάρχει η προσωποποίηση του Χρόνου –η φιγούρα του παραπέμπει σε Ρωμαίο ηγεμόνα–, ο οποίος στο αριστερό του χέρι κρατάει τη γήινη σφαίρα.

• Στο βόρειο κομμάτι του νησιού, οι οικισμοί Έξω και Μέσα Βαθύ, με τη μικρή σκάλα όπου δένουν τα καΐκια, με αμπελάκια και λιγοστά δέντρα, θα σας δώσουν μια άλλη οπτική από το αγροτικό και πιο απομακρυσμένο τοπίο της Αστυπάλαιας.

• Βουτήξτε στο Λιβάδι, στην παραλία Τζανάκια με θέα στο κάστρο της Αστροπαλιάς, στον κόλπο του Αγίου Κωνσταντίνου με τα γαλαζοπράσινα νερά, στον δυσπρόσιτο Άγιο Ιωάννη, στα ήρεμα Καμινάκια, στην παραλία Στενό –ανάμεσα στα δύο φτερά της πεταλούδας– και στο Μπλε Λιμανάκι. Κάντε μια κρουαζιέρα στα ακατοίκητα νησάκια Κουτσομύτι και Κουνούποι, με τα εκπληκτικά πράσινα νερά, με στάση στον Κόκκινο Γκρεμό και βουτιές για snorkeling σε κοραλλιογενείς υφάλους.

Μην χάσετε

• Αν βρεθείτε τον Δεκαπενταύγουστο στην Αστυπάλαια, θα δείτε ένα ολόκληρο νησί να γιορτάζει. Τρεις μέρες (14-16/8) κρατάει η γιορτή στην Παναγία την Πορταΐτισσα, κάτω από το κάστρο, με βιολιά και λαούτα. Ανήμερα στρώνεται το Τραπέζι της Αγάπης και την επομένη διοργανώνονται τα Κουκάνια, με παιχνίδια διελκυστίνδας, αβγομαχίες και γιαουρτοτάισμα.

INFO

• Δοκιμάστε αστυπαλίτικα προϊόντα, όπως θυμαρίσιο μέλι, κιτρινοκούλουρα με σαφράν και μπαχάρια, παξιμάδια με θυμάρι και βότανα, πουγκιά με κοπανιστή και χλωρή μυζήθρα, λαζάνια και μακαρούνες, χταποδοκεφτέδες και κακαβιά. Επίσης, «λαμπριανό» κατσικάκι γεμιστό με ρύζι, συκωτάκια και μπαχαρικά, σιγοψημένο στον φούρνο

• Όπως και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, τα τελευταία χρόνια διοργανώνονται yoga retreats, με τους λάτρεις της γιόγκα να αξιοποιούν την ηρεμία, τη γαλήνη και το μοναδικό τοπίο για διακοπές χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Παράλληλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν πιλάτες, aqua aerobic, πεζοπορίες, ελληνικούς χορούς, αλλά και δρώμενα για παιδιά