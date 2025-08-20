Ταξίδι στην Ανάφη για να γνωρίσετε έναν τόπο με φουρνόσπιτα και θολωτά σπίτια που έχει αγαπηθεί από γενιές και γενιές ταξιδιωτών, ένα νησί της άγονης γραμμής με διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ και ένα συγκινητικό σεπτεμβριάτικο πανηγύρι όπου οι κάτοικοι «μετακομίζουν» στο μοναστήρι της Παναγίας της Καλαμιώτισσας.

Τι να κάνετε

• Λιμάνι της Ανάφης είναι ο Άγιος Νικόλαος, ένας οικισμός μια σταλιά που απέχει 1,5 χλμ. από τη Χώρα. Η Χώρα με τα παραδοσιακά θολωτά σπίτια και τα μεσαιωνικά σοκάκια, τις μικρές πλατείες και τα άσπρα σκαλάκια, αφομοίωσε τα λείψατα του παλιού βενετσιάνικου κάστρου πάνω στο οποίο χτίστηκε. Εδώ θα βρείτε αρκετά καταλύματα, εστιατόρια και μπαρ.

• Στην Ανάφη θα δείτε τα φουρνόσπιτα, τις παλιές αγροικίες με δωμάτια, αποθήκες και μεγάλους φούρνους. Αξίζει να γνωρίσετε το νησί περπατώντας –πολύ νωρίς το πρωί ή το απόγευμα, για να αποφύγετε τη ζέστη– μέσα από ένα δίκτυο μονοπατιών 18 χιλιομέτρων.

• Η παραλία του Ρούκουνα, ανατολικά από το λιμάνι της Ανάφης, έχει συμβολική σημασία για το νησί, αφού ήταν εδώ που ζυμώθηκε ο τουρισμός του ελεύθερου κάμπινγκ και του γυμνισμού, με τους φανατικούς λάτρεις της Ανάφης να έρχονται στο νησί και να ξεμένουν για εβδομάδες λόγω προβλημάτων στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Η φυσιογνωμία του έχει αλλοιωθεί με τα χρόνια, συμβαδίζοντας με τη γενικότερη ανάπτυξη της Ανάφης, όμως ο Ρούκουνας κρατάει ακόμα κάτι από την παλιά μαγεία του. Σήμα κατατεθέν η ταβέρνα της Παπαδιάς.

• Άλλες παραλίες για να κολυμπήσετε είναι το Κατσούνι και οι Άγιοι Ανάργυροι, το Κλεισίδι, τα Καταλιμάτσα με τα εντυπωσιακά βράχια, ακόμα και στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου.

Μην χάσετε

• Μια εμπειρία που αξίζει να ζήσετε είναι το πανηγύρι της μονής της Παναγίας Καλαμιώτισσας, στην κορυφή του Καλάμου (460 μ.). Το πανηγύρι είναι πολύ σημαντικό για τους Αναφιώτες, γιατί αποτελεί συγκολλητική ουσία της κοινότητας. Γιορτάζεται στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, με τους κατοίκους να παίρνουν τα πράγματά τους και να «μετακομίζουν» στο μοναστήρι παραμονή της γιορτής, να γευματίζουν, να γιορτάζουν υπό τους ήχους της τσαμπούνας και ανήμερα να τελούν τη θεία λειτουργία και να συνεχίζουν το γλέντι στη Χώρα.

INFO

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ανάφης αναμένεται φέτος για τρίτη χρονιά, από 28 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου. Αν αγαπάτε τον κινηματογράφο, δηλώστε συμμετοχή για να δουλέψετε ως εθελοντής στη διοργάνωση. Πληροφορίες για το πρόγραμμα στο anafifilmfestival.com.